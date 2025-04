Dive Dauin festivalis

Dive Dauin festivalis ir povandeninės fotografijos konkursas

„Dive Dauin“ festivalis, nuo pat jo įkūrimo 2021 m., vos per keletą metų tapo turtingiausiu ir netrukus bus didžiausias tarptautiniu mastu pripažintas Filipinų „Povandeninės makro ir plačiakampės fotografijos konkursas Filipinuose, galintis pasigirti daugiau nei 10,000 XNUMX JAV dolerių grynaisiais pinigais ir laimėti prizais. Konkursas vyksta kiekvienų metų birželio mėn. nesuskaičiuojama daugybė nudibranchų, krevečių, krabų jūrų arkliukų, pypkės žuvų ir daugybės kitų mažų būtybių, kurias galima rasti rifuose, išsidėsčiusiuose juodo smėlio šlaituose. Be to, didesnė megafauna ir koralai.

Pakrantėje buvo įrengtos jūrų draustiniai, siekiant išsaugoti rifus ir jūros žolių lovas. Tai svarbios vėžlių maitinimosi vietos ir kitų unikalių būtybių, gyvenančių šiuose vandenyse, namai, kuriuose gali pasigirti 29 iš 33 žinomų varlių žuvų rūšių (BBC Planet Earth 2 serijos specialus Frog Fish buvo nufilmuotas AivyMaes Divers Resort House Rife, žinomas kaip Población 1 Dauin North, jūra buvo saugoma daugiau nei 40 metų). Nardymo praktika yra griežtai vykdoma, o teisėjai diskvalifikuos fotografus, jei jų nuotraukose bus manipuliavimo ar gyvūnų streso požymių.

Tiems, kurie trokšta plataus kampo ar šiek tiek didesnės jūros gyvybės, mažytė Apo salos sala, esanti vos 35 minutės kelio laivu (5 km) nuo Dauino krantų, nuo 1982 m. buvo paskirta jūrų saugoma teritorija (MPA). 1982 m. jūrų mokslininkas dr. Angelas Alcala saugojo vietinius skeptikus, kurie, kaip taisyklė, užaugo šiame regione. plotas būtų naudingas aplinkinei žuvininkystei. Jo teorija buvo tokia, kad suaugusios žuvys iš saugomos teritorijos išsilieja į apylinkes, kur saugoma teritorija veikia kaip prieglauda žuvims pabėgti, subręsti ir neršti.

Saugomoje teritorijoje neršiančios žuvys išaugintų lervas, kurias srovės neša į kitas rifo bendrijas. Tikra jūrų išsaugojimo sėkmės istorija Filipinuose – tai seniausia ištisinė saugoma jūrų teritorija Filipinuose. Tai padėjo „Dive Daiun“ festivalį paversti makrofotografu ir plataus kampo rojumi!

Ši maža, maža sala suvaidino esminį vaidmenį formuojant visos šalies jūrų apsaugos pastangas. Tokia čia įkurtos bendruomenės draustinio sėkmė paskatino panašius projektus visame Filipinuose ir net visame pasaulyje, todėl šiuo metu Filipinuose yra daugiau nei 1,500 mažų saugomų jūrų teritorijų, kurias pradėjo vietos bendruomenės, kurios norėjo pamėgdžioti Apo salos sėkmę. Tiesioginis sėkmingo MPA įgyvendinimo rezultatas, nardymo turizmas suklestėjo, o Filipinai dabar nuolat yra balsuojami kaip pirmoji nardymo vieta pasaulyje.

„Dive Dauin Festival“ (iš pradžių pavadintas „Dive 7“) konkursas perteikia stiprią bendruomene pagrįstą tvarios aplinkosaugos žinią su vietos gyventojais, vietinio verslo nardymo parduotuvių turizmo departamentu, vietiniais LGU ir nardymo kurortais kartu organizuoja valymo darbus tiek pakrantėje, tiek po vandeniu, suteikiant renginiui unikalią perspektyvą. Net trofėjai yra pagaminti iš perdirbtų ir perdirbtų medžiagų.

Dive operatoriai į konkursą žiūri labai rimtai ir stengiasi padėti savo klientams „laimėti“ kategoriją ir būti fotografo kurorto pasirinkimu numeris vienas. Jie daro viską, ką gali, netrikdydami ekosistemos, kad padėtų savo klientams laimėti! Niekas į tai nežiūri rimčiau Sidabrinio rifo kurortas, kuriame prieš renginį vyksta keli seminarai, kuriuos rengia žinomi apdovanojimus pelnę povandeniniai fotografai, ir gali pasigirti pasaulinio lygio povandeninės fotografijos įranga, todėl jie yra tinkamiausias profesionalaus fotografo renginio vedėjas.

Nardymo vadovus taip pat apmoko Fotografai, kurie moko juos pastebėti tobulą objektą – nuo ​​mažiausio gyvūno iki tobulo plačiakampio ar gyvūnų elgesio nuotraukos. Šios specialybės apmokyti nardymo gidai yra vadinami „Stebėtojais“ ir labai rimtai žiūri į savo profesiją, atidžiai saugo slaptas „rečiausių būtybių“ vietas ir tik dalijasi jomis su klientais, todėl labai svarbu pasirinkti kurortą, kuriame rezervuotis prieš renginį.

Natūralu, kad geriausi iš geriausių stebėtojų yra rezervuojami gerokai prieš varžybas. Arba „AivyMaes Divers Resort“. tinka tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams, siūlant prieinamą nardymo galimybę tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams su paketais, kurie nepažeis jūsų biudžeto, ir įdarbins profesionaliai apmokytus gyvūnus, kurie padarys viską, ką gali, kad padėtų savo klientui laimėti. Konkurencija išplito tarp „žvėrių stebėtojų“, kurių kiekvienas pretenduoja tapti geriausiu ir laimėti savo klientą/kurortą!

Nesvarbu, ar esate profesionalus povandeninis fotografas, naujokas ar tarpininkas, „Dive Dauin“ festivalis siūlo kažką kiekvienam ir kasmet laimėsite didesnius, geresnius prizus; kartu su „Pasaulio klasės nardymu“, tai būtina jūsų nardymo kalendoriuje. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Scuba Diver Magazine ANZ 73 leidimą)