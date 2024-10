Vietinis Raja Ampat nardymo vietų vištienos rifo vadovas

Svetainės tipas: vaizdingas rifo šlaitas

Gylis: nuo 5m iki 20m

Vieta: Dampier sąsiauris, Raja Ampat, Indonezija

Vištienos rifas yra viena iš įspūdingų Raja Ampat nardymo vietų, siūlanti užburiančią patirtį įvairaus lygio narams. Įsikūręs šio Indonezijos salyno biologinės įvairovės vandenyse, Vištienos rifas žavi narus savo nuostabiu povandeniniu kraštovaizdžiu, gyvybinga jūros gyvybe ir ramia atmosfera. Tai rifų šlaito vieta, kuri prasideda nuo 5 metrų seklių ir palaipsniui nusileidžia iki 20 metrų gylio, todėl puikiai tinka pradedantiesiems ir pažengusiems narams.

Svetainėje yra smėlio grindys, išmargintos įspūdinga minkštų ir kietų koralų įvairove. Leidžiantis žemyn, rifo šlaitas siūlo gyvybingą koralų rūšių mišinį, suteikiantį prieglobstį nesuskaičiuojamai daugybei jūrų gyvybės formų. Nulipimas šiek tiek toliau nuo šlaito suteikia šiam povandeniniam prieglobsčiui gylio ir dimensijos, todėl atrodo, kad tyrinėjate vandens mišką.

Vietinis gidas po Raja Ampat nardymo vietas, vištienos rifas 3

Sveikas koralų augimas tęsiasi iki 20 metrų palei rifą ir sukuria spalvingą kraštovaizdį, kuriame gyvena daugybė rifuose gyvenančių žuvų ir bestuburių. Nesvarbu, ar žavitės švelnių minkštų koralų grožiu, ar žavitės tvirtomis kietų koralų darinių struktūromis, vištienos rifas yra vaizdinga šventė.

Vištienos rifas yra ypač žinomas dėl savo didelių žuvų būrių, dažnai matomų per koralus. Smėlėtame jūros dugne gyvena sodiniai unguriai, kurių liekni kūnai siūbuoja nuo srovės. Nardytojus dažnai pasitinka didelės juodųjų snaperių, fuzilierių ir drugelių būriai, grakščiai plaukiantys virš rifo. Šios mažesnės žuvys savo ruožtu pritraukia plėšrūnus, todėl ši vieta yra jaudinanti vieta, kur galima stebėti didesnes jūrų rūšis.

Barakudos yra dažnas „Chicken Reef“ akcentas, sklandančios per vandenį ieškodamos grobio. Taip pat galima pamatyti rifų ryklius ir baltuosius ryklius, patruliuojančius rifuose, kurie kiekvienam nardymui suteikia jaudulio. Be to, šioje vietovėje dažnai pastebimi medžiojantys trevalliai, kurių aptakūs kūnai tiksliai kerta vandenį.

Vietinis gidas po Raja Ampat nardymo vietas, vištienos rifas 4

Jūrų biologinės įvairovės akcentai

Vištienos rifas yra prieglobstis ne tik plaukiojančioms žuvims ir plėšrūnams, bet ir daugiau nepagaunamų ir unikalių jūrų būtybių. Narai gali susidurti su šiais dalykais:

Vobbegongo rykliai: šie neįprasti, plokščio kūno rykliai sklandžiai įsilieja į rifą su savo sudėtingais kamufliažiniais raštais, todėl stebėjimai tampa ypač jaudinantys.

Pipefish: Dėl savo lieknų, pailgų kūnų, pypkės dažnai yra paslėptos tarp koralų šakų, o tai maloniai nustebina nardytus.

Unguriai ir Sweetlips: Įvairios ungurių rūšys, įskaitant morenus ir sodinius ungurius, žvilgčioja iš koralų plyšių. „Sweetlips“, kaip ir jų išskirtinės lūpos bei drąsūs raštai, taip pat yra įprastas vaizdas.

Pigmė jūrų arkliukas: Šie maži, gerai užmaskuoti jūrų arkliukai yra retas radinys, tačiau laimingi narai, turintys kantrybės ir dėmesio smulkmenoms, gali juos pastebėti.

Plokščiosios kirmėlės ir nudibranchs: Vištienos rifas yra makrokomandų entuziastų taškas, kuriame tarp koralų slepiasi daugybė spalvingų plokščiųjų kirmėlių, nudibriaunių ir kitų mažų būtybių.

Smulkiosios krevetės ir krabai: Smulkaus krevetės, žinomos dėl savo ryškių spalvų ir galingų nagų, dažnai aptinkamos vietovėje, taip pat įvairių rūšių krabų, kurie skrodžia smėlio dugną.

Skorpionų žuvys: šie persirengėlių meistrai tyčia rifas, užmaskuoti prieš koralą ir smėlį, todėl jie yra sudėtingas, tačiau naudingas radinys.

Dėl savo negilių gylių, stulbinančios biologinės įvairovės ir švelnių srovių „Chicken Reef“ yra puiki nardymo vieta įvairaus lygio narams. Pradedantieji įvertins ramias sąlygas ir spalvingą jūros gyvybę arti paviršiaus, o pažengę narai galės tyrinėti gilesnes sritis ir mėgautis įspūdžiais, kai susiduria su didesniais plėšrūnais.

Nesvarbu, ar jus žavi grakščių drugelių vaizdas, ar nustebina slaptas baltojo ryklio judėjimas, „Chicken Reef“ siūlo nepamirštamą povandeninį nuotykį. Dėl turtingos biologinės įvairovės ir gyvybingų koralų kraštovaizdžių būtina aplankyti nardymo vietą miesto centre. Raja Ampat, regionas, garsėjantis didžiausia jūrų biologine įvairove planetoje.

Pasinerkite į Vištienos rifo stebuklus, kur kiekvienas nusileidimas siūlo atradimą, o neįtikėtina gyvenimo įvairovė po bangomis paliks jus sužavėta.

Apie Meridian Adventure Dive Resort:

