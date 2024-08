Raja Ampat būtybės funkcija aštuonkojai

„Meridian Adventure Dive“ pristato jums kasmėnesinę „Raja Ampat Creature Feature“ seriją: „Octopus“.

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The aštuonkojis stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Raja Ampat Creature Feature "Aštuonkojis"" 2

Mes nuodugniai ištyrėme dešimt aštuonkojų aspektų, kad pagerintume mūsų svečių supratimą apie nuostabią šių būtybių stebėjimo po vandeniu patirtį.

What Predators Does "Aštuonkojis"" Turi?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the aštuonkojis on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the aštuonkojis approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Kaip aštuonkojai maskuojasi su savo aplinka?

Jie gali pakeisti savo spalvą ir tekstūrą, kad susilietų su natūralia aplinka.

Spalvą keičia ląstelės, žinomos kaip chromatoforai, kurios yra po jų oda ir turi maišelį, pilną spalvingų pigmentų. Sutraukdamas ir išplėsdamas šį maišelį, aštuonkojis gali pakeisti savo spalvos atspalvį ir intensyvumą.

Aštuonkojai gali pakeisti savo odos tekstūrą, pakeisdami ant odos esančių papilių dydį. Kad atrodytų labiau bauginantys, aštuonkojai gali imituoti spyglius, iškilimus ir keteras. Per kelias sekundes jie gali pakeisti savo išvaizdą ir visiškai nebepanašėti į rūšį.

Kodėl jie slepiasi nuo žmonių?

Pagrindinė priežastis, kodėl aštuonkojai slepiasi nuo žmonių, yra jų saugumas ir apsauga. Aštuonkojai yra puikūs gyvūnai. Jei žmogus priartėja per arti, jis gali greitai pabėgti, šaudydamas į priekį, išstumdamas vandenį iš raumeningo vamzdelio, vadinamo sifonu.

Ką valgo aštuonkojai?

Aštuonkojai yra mėsėdžiai, tai reiškia, kad jie daugiausia minta mėsa. Būdami jauni, jie valgo mažas būtybes, tokias kaip kopūstai, lervos krabai ir jūros žvaigždės. Suaugę jie grobia krabus, moliuskus, sraiges ir mažas žuvis, pirmenybę teikdami krabams, krevetėms ir omarams. Aštuonkojai turi labai jautrius čiulptukus

kurie padeda jiems ragauti tai, ką jie liečia. Naktį jie medžioja užmušdami grobį ir apvyniodami jį juostele tarp rankų. Jų pranašumas yra išskirtinis gebėjimas gerai matyti tamsiuose ir drumstuose vandenyse.

Kaip ir iš kurios savo kūno dalies valgo aštuonkojai?

Aštuonkojai yra žinomi dėl savo pasalos taktikos. Jie nuleidžia savo grobį, apgaubia jį rankomis ir galingais snapais įsitraukia į burną. Jų racione dažnai yra grobio su kriauklėmis, prie kurių jie gali patekti ištirpindami jungiamuosius audinius su toksinu iš savo kūno.

Elgdamiesi su skirtingu grobiu, aštuonkojai laikosi apskaičiuoto požiūrio, prireikus įšvirkščiant toksiną į vieną ar dvi skylutes. Tai rodo instinktyvų supratimą, kaip efektyviai gauti kuo daugiau iš savo valgio.

Kas yra aštuonkojo buveinė?

Įvairių rūšių aštuonkojai gyvena vandenynuose visame pasaulyje, tik sūriame vandenyje. Jie yra

pritaikomas ir gyvena visur – nuo ​​mažų kregždžių telkinių iki gylio iki 2000 m. Dauguma jų yra pelaginės, tai reiškia, kad jie gyvena šalia vandens paviršių kriauklėse ir koralų rifuose. Kai kurios kitos aštuonkojų rūšys gyvena vandenyno dugne ir savo namus kuria iš urvų.

Kodėl aštuonkojai miršta susilaukę kūdikių?

Aštuonkojai yra sėkliniai gyvūnai, o tai reiškia, kad jie vieną kartą dauginasi ir miršta. Patinas miršta po poravimosi, o patelė išgyvena tol, kol išsirita kiaušinėliai.

Patelės paprastai padeda nuo 200,000 400,000 iki XNUMX XNUMX kiaušinių, kurie skiriasi priklausomai nuo rūšies. Ji saugo kiaušinius, kol jie išsirita. Ji net nustoja valgyti. Išsiritus kiaušiniams, jos kūnas atsisuka į ją. Ji įvyksta per ląstelių savižudybę, kuri perplėšia jos audinius ir organus, kol ji miršta. Tuo tarpu vyriškis nuplaukė ir po kelių mėnesių buvo nužudytas.

Kodėl aštuonkojai purškia rašalą?

Aštuonkojai naudoja savo rašalą kaip gynybos mechanizmą, kad išvengtų plėšrūnų.

Kilus grėsmei, jie išstumia didelius rašalo kiekius į vandenį, naudodami savo sifoną, kad dezorientuotų agresorių. Šis rašalas sukuria tankų debesį, kuris trukdo plėšrūnui matyti, todėl aštuonkojis gali greitai pabėgti.

Ar aštuonkojai draugiški?

Aštuonkojai yra žinomi dėl savo žaismingo ir smalsaus pobūdžio. Kai kurios rūšys glostosi, o kitos užmezga ryšius su žmonėmis. Jie laikomi vienais labiausiai išsivysčiusių bestuburių ir daugelis biologų mano, kad jie turi intelektą. Turėdami sudėtingą nervų sistemą, aštuonkojai gali mokytis ir demonstruoti atmintį.

Aštuonkojai džiaugiasi žaisdami su žaislais, demonstruodami žaidimo elgesį ir spręsdami paprastus labirintus. Jie gali atpažinti žmonių veidus laboratorijoje ir vandenyne. Kai jie turėjo teigiamą ankstesnę sąveiką su žmonėmis, mažai tikėtina, kad jie išpuršktų rašalo.

Kiek gali gyventi aštuonkojis?

Tipiška gyvenimo trukmė natūraliose buveinėse svyruoja nuo 1 iki 5 metų, priklausomai nuo rūšies.

Aštuonkojis yra jūros gyvenimo stebuklų liudijimas. Dėl jo intelekto, gebėjimo prisitaikyti ir unikalaus elgesio jis yra patrauklus studijų objektas ir akcentas narams, tyrinėjantiems šiuos ryškius rifus. Kai mes ir toliau sužinome daugiau apie šias paslaptingas būtybes, tampa vis aiškiau, kaip svarbu apsaugoti ir išsaugoti jų natūralias buveines, užtikrinant, kad Raja Ampat rifai išliktų aštuonkojų ir daugybės kitų rūšių prieglobsčiu.

Apie mus „Meridian Adventure“ nardymas:

Įsikūręs nuostabiame Raja Ampat, Indonezija, „Meridian Adventure“ nardymas yra PADI 5-Star Eco Griebtis ir didžiuojamės prestižinio PADI Green Star apdovanojimo laureatu. Mūsų Nardymas paslaugos, garsėjančios savo profesionalumu ir kokybe, tapo PADI ir sinonimu Meridian Adventure vardai, užtikrinantys pasitikėjimą ir malonią nardymo patirtį visiems.