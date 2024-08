5 populiariausios nardymo vietos Raja Ampat mieste: Jo, „Meridian Adventure“ nardymo vadovo, įžvalgos

Raja Ampat, salynas Indonezijos Vakarų Papua provincijoje, garsėja kvapą gniaužiančiais povandeniniais kraštovaizdžiais ir neprilygstama biologine įvairove. Jo, patyrusi „Meridian Adventure Dive“ nardymo vadovė, dalijasi savo penkiomis populiariausiomis nardymo vietomis, kurias būtina aplankyti šiame povandeniniame rojuje.

Jo mėgsta vietinę kultūrą ir fantastišką MAD personalą. Ji jau septynerius metus vadovauja nardymo logistikai ir vadovauja kurorto administracijai. Kartu su šiltu svečių priėmimu ji taip pat siekia parodyti jiems geriausias povandenines vietas Raja Ampat nardymo metu.

1. Sawandarek prieplauka: Vėžlių miestas

Sawandarek Jetty, meiliai žinomas kaip „Vėžlių miestas“, yra narų svajonės išsipildymas. Ši svetainė gali pasigirti įvairia jūrų gyvybe, todėl ją būtina aplankyti kiekvienam povandeniniam entuziastui. Kai nusileisite į skaidrius vandenis, jus pasitiks daugybė draugiškų vėžlių, dažnai randamų grakščiai plaukiančių ar besiilsinčių ant gyvybingų koralų. Vėžlių gausa liudija apie sveiką svetainės ekosistemą. Greta šių didingų būtybių narai gali susidurti su rifų rykliais, milžiniškais moliuskais ir daugybe spalvingų žuvų, kurios klesti šiame povandeniniame prieglobstyje.

2. Kri kyšulys: Pasaulio rekordinis žuvų skaičius

Kri kyšulys garsėja ne tik Raja Ampat, bet ir turi didžiausio žuvų rūšių skaičiaus, suskaičiuojamo per vieną nardymą, pasaulio rekordą – stulbinančius 367 rūšis! Ši nardymo vieta yra gyvas Raja Ampat neįtikėtinos biologinės įvairovės įrodymas. Povandeninis peizažas yra gyvybingas spalvų ir gyvybės gobelenas, kuriame yra viskas nuo mažų rifų žuvų iki didelių pelaginių žuvų. Narai čia gali tikėtis jaudinančių susitikimų su juodųjų rifų rykliais, pilkaisiais rifų rykliais ir stulbinančia žuvų būrių įvairove, sukuriančiais dinamišką povandeninį reginį.

3. Mioskon: Snappers'o Paradise mokymasis

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for fotografija, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Mėlynoji magija: Manta Ray akiniai

„Blue Magic“ yra nuostabi nardymo vieta, kuri pateisina savo pavadinimą, ypač mantų sezono metu. Svetainėje stiprios srovės pritraukia didingus manta spindulius, kurie be vargo slysta vandeniu, suteikdami narams nuostabų artimų susitikimų. Be manto, „Blue Magic“ gali pasigirti gyvybingais rifais, kuriuose knibžda gyvybės, įskaitant barakudų būrius, kėkštus ir įvairias rifų žuvis. Svetainės dramatiška topografija ir turtinga jūros gyvybė paverčia joje jaudinantį nardymą ir siūlo nepamirštamus povandeninius potyrius.

5. Melisos sodas: fotografo svajonė

Melisos sodas yra tikra povandeninė stebuklų šalis ir rojus povandeniniams fotografams. Ši nardymo vieta garsėja dideliais ir nesugadintais stagarų koralų sodais, kuriuose gyvena milijonai spalvingų Anthiinae žuvų. Matyti šias gyvybingas žuvis, šokančias tarp koralų, yra vaizdinga puota, sukurianti anapusinę sceną, kuri žavi narus. Dėl turtingos biologinės įvairovės ir nuostabių koralų darinių Melisos sodą būtina aplankyti kiekvienam, norinčiam užfiksuoti Raja Ampat povandeninio grožio esmę.

Raja Ampat nardymo vietos siūlo nepaprastą jūros gyvybę, gyvybingus koralinius rifus ir nepamirštamus povandeninius potyrius. Pasak Jo, „Meridian Adventure“ nardymo vadovo, šios penkios geriausios nardymo vietos – Sawandarek prieplauka, Kri kyšulys, Mioskon, Blue Magic ir Melissa's Garden – kiekviena suteikia unikalų ir siaubingą žvilgsnį į šio Indonezijos rojaus povandeninius stebuklus. Nesvarbu, ar esate aistringas naras, ar naujokas, šios svetainės žada nuotykius, kurie jus sužavės ir trokš daugiau.

