Koralų nerštas Didžiajame barjeriniame rife

Turizmo operatoriai ir vietinė rifų pramonė dirbo visą naktį per patį nuostabiausią neršto įvykį planetoje, mokydamiesi pažangiausių koralų atkūrimo metodų, kurie padėtų padidinti sveikų koralų skaičių.

Kasmetinis koralų neršto renginys, sukeltas lapkričio mėnulio pilnaties, rodo, kad nuostabūs Didžiojo barjerinio rifo koralai atgyja povandeninėje „sniego audroje“, išleisdami į vandenį trilijonus kiaušinėlių ir spermatozoidų masinio veisimosi reiškiniu, kurį aprašo seras Davidas Attenboroughas. kaip „vienas didžiausių gamtos reginių“.

Šis įvykis taip pat yra svarbiausia metų diena koralų mokslininkams, kai jie tiria naujoviškus metodus, kaip padidinti rifų atkūrimo mastą, kad apsaugotų šią gamtos piktogramą nuo didėjančio klimato kaitos poveikio.

Siekdama padidinti šių metų neršto koralų jauniklių skaičių, Australijos jūrų mokslo instituto (AIMS) komanda pirmą kartą moko Kernso ir Port Douglaso jūrų pramonės atstovus, įskaitant turizmą, kaip panaudoti naujovišką koralų lervų sėjimą. technika, žinoma kaip Coral IVF. Šia vienos nakties misija sugauti milijonus koralų kiaušinėlių ir spermatozoidų specialiai sukurtuose plūduriuojančiuose lervų telkiniuose, įrengtuose dviejose skirtingose ​​regiono vietose, siekiama palaikyti natūralų rifo atsinaujinimo procesą.

Gležni neršto ryšuliai darželio baseinuose išliks iki savaitės, kol iš jų išsivystys koralų kūdikiai. Kai jie bus paruošti, jie bus dedami ant rifų, kuriuose yra vietos, kurias paveikė pastarojo meto balinimo įvykiai, kur jie gali išaugti į sveikus jaunus koralus ir padėti Didžiajam barjeriniam rifui suteikti naujos gyvybės.

Mokslininkai apskaičiavo, kad „Coral IVF“ 100 kartų padidina sėkmingą koralų apvaisinimo rodiklį, o tai padidina tikimybę nuo vieno iš milijono natūralioje aplinkoje iki vieno iš 10,000 XNUMX naudojant šią naujovišką techniką.

Didžiojo barjerinio rifo fondo vykdomoji direktorė Anna Marsden sakė: „Praėjusią vasarą mūsų Didysis barjerinis rifas patyrė dar vieną niokojantį balinimo įvykį, dar kartą pabrėždamas, kad koraliniai rifai yra klimato kaitos priekinėje linijoje. Labai svarbu sukurti sprendimų rinkinį, kuris padėtų mums atkurti tai, kas buvo prarasta, ir apsaugoti tai, kas liko, nuo klimato kaitos poveikio.

„Šis mokslininkų ir turizmo operatorių bendradarbiavimas, žinomas kaip Boats4Corals, buvo sėkmingai išbandytas Whitsundays per mūsų Rifų salų iniciatyvą ir įveikia vieną didžiausių rifų atkūrimo kliūčių – masto. Atsižvelgdami į šią sėkmę, remiami „Qantas“, laikomės to paties požiūrio į kitas rifo sritis. Įgaliodami norinčius turizmo operatorius ir vietinius gyventojus įtraukti šią techniką į savo dabartinį išsaugojimo priemonių rinkinį, tikimės išplėsti vietinį rifų atkūrimo judėjimą, kuris yra pagrįstas mokslu ir yra keičiamas.

„Sujungdami turizmo ir jūrų pramonės lyderystę, laivus, vietinę patirtį ir žmonių galią, siekiame atkurti rifus daug didesniu mastu, nei galėtų pasiekti vien mokslininkai. Tai tikrai galinga partnerystė.

Nauji šią savaitę AIMS Didžiojo barjerinio rifo tyrimų šiaurėje duomenys rodo, kad 2024 m. masinio koralų balinimo įvykis sukėlė vienintelį didžiausią metinį kietųjų koralų dangos sumažėjimą Driežų salos rajone nuo tyrimų pradžios prieš 39 metus. Pradiniai stebėjimo rezultatai, gauti iš vandens tyrimų tarp Driežų salos ir Kernso, rodo, kad daugiau nei trečdalis kietųjų koralų buvo prarasti dėl balinimo. Mokslininkai toliau tyrinėja Didžiojo barjerinio rifo teritorijas, o visas įvertinimas bus paskelbtas 2025 m.

AIMS pagrindinis sistemų inžinierius ir programos direktorius dr. Markas Gibbsas sakė: „Puiku vakar vakare treniruotis su naujomis vietinėmis pramonės šakomis ant vandens ir dalytis informacija apie Kernso ir Port Douglaso regiono rifus.

„Turėjome labai sėkmingą neršto veiklą, o dabar telkiniai pilni besivystančių koralų lervų. Nepaisant nuostolių, kuriuos šio regiono rifai patyrė vasarą, mus džiugina neršto lygis, kurį matėme šioje srityje.

„Mūsų naudojami metodai buvo sukurti per bendradarbiavimo rifų atkūrimo ir pritaikymo programą. Nors jie ir toliau tobulinami, mūsų komanda naudojasi vietinių žmonių galia, laivu ir įgūdžiais, siekdama užtikrinti, kad juos būtų galima iš tyrimų paversti realybe.

„Pastarosiomis savaitėmis dirbome su šiomis vietinėmis įgulomis, o kiekviena iš skirtingų pramonės šakų turi savo unikalias stipriąsias puses ir galimybes, kurias kartu panaudojame.

„Kol ikrų rinkimas gali būti pasibaigęs, mes ir toliau mokome vietinius operatorius stebėti besivystančius koralus ir, kai bus pasiruošę, paskirstyti juos vietiniuose rifuose. Taigi ateinančiomis savaitėmis laukia daug mokymų ir bendradarbiavimo.

Didysis barjerinis rifas yra didžiausia ir vertingiausia Australijos gamtos ikona Deloitte tyrimaiTai rodo, kad Didysis barjerinis rifas įneša į Australijos ekonomiką 6.4 mlrd.

„Quicksilver Group“ aplinkosaugos ir atitikties vadovas Philas Coulthardas sakė: „Svetainių priežiūros programos, skirtos vietinėms rifų vietoms prižiūrėti, istoriškai buvo pagrindinis Quicksilver grupės dėmesys, tačiau norint padidinti atsparumą būsimiems aplinkos įtempiams, reikia imtis bendradarbiavimo veiksmų. jūrų turizmo pramonei ir bendradarbiaujant su kitomis pramonės šakomis, vyriausybe, tradiciniais savininkais ir, žinoma, mūsų mokslo bendruomene.

„Tokie projektai yra puikus pavyzdys. Pastarosios kelios savaitės mūsų komandai buvo puiki galimybė dirbti kartu su kitais pramonės operatoriais ir Australijos jūrų mokslo institutu, kad sužinotų daugiau apie koralų intervencijos metodus, kurie, tikimės, bus naudingi ne tik vietiniams rifams, bet ir taps plėtros projektų platforma. tiek čia, GBR, tiek rifams visame pasaulyje.

„Tačiau svarbiausia, žinoma, buvo galimybė dar kartą pamatyti didžiausią pasaulyje sinchronizuoto neršto įvykį Agincourt rife prie Port Douglaso. Pats renginio mastas kėlė siaubą ir liudija mūsų Didžiojo barjerinio rifo atsparumą ir grožį. Matyti milijardus atskirų gyvūnų, kurie vienu metu sugeba išleisti dvokiančius kiaušinėlius ir spermą, yra ne tik gamtos stebuklas, bet ir sustiprina trapią mūsų jūrų ekosistemų pusiausvyrą bei jų priklausomybę nuo aplinkos nuspėjamumo.

GBR biologijos vadovas dr. Ericas Fisheris sakė: „Partnerystės tarp privačios pramonės, tyrėjų ir tradicinių savininkų kūrimas yra labai svarbus siekiant padėti natūralaus koralinio rifo atsparumui ir ateityje užtikrinti Didžiojo barjerinio rifo atsparumą. GBR Biology yra įsipareigojusi remti Coral IVF programą. Jis sklandžiai dera su mūsų esamomis rifų atkūrimo programomis, tokiomis kaip koralų plėšrūnų kontrolė, vandens maišymas ir koralų griuvėsių stabilizavimas.

Šį bandymą finansuoja Australijos vyriausybės „Reef Trust“ ir Australijos jūrų mokslo institutas, remiami „Qantas“ per 10 metų trunkančią 10 mln. USD partnerystę su Didžiųjų barjerinių rifų fondu.

„Qantas“ laikinai einanti vyriausiojo tvarumo pareigūno pareigas Fiona Messent sakė: „Klientų iš arti ir tolimas ryšys su mūsų neįtikėtinais gamtos kraštovaizdžiais yra mūsų veiklos pagrindas. Didžiuojamės galėdami palaikyti Boats4Coral bendradarbiavimo plėtrą bendradarbiaudami su Didžiųjų barjerinių rifų fondu, kad turizmo operatoriai ir mokslininkai galėtų dirbti kartu siekdami atkurti rifus ir padėti apsaugoti Australijos natūralią ikoną.

Projekte naudojamos naujovės, sukurtos pagal Rifų atkūrimo ir pritaikymo programą, finansuojamą Australijos vyriausybės „Reef Trust“ ir „Great Barrier Reef Foundation“ partnerystės lėšomis, taip pat remia „Qantas“.

Rifų atkūrimo ir pritaikymo programos vykdomasis direktorius Dr. Cedric Robillot sakė: „Klimato kaitos poveikio koraliniams rifams visame pasaulyje greitis kelia nerimą. Šis dalijimasis žiniomis ir bendradarbiavimas Kernso ir Port Douglaso regione yra svarbus žingsnis siekiant paversti mokslines naujoves, kurias įgyvendinus Rifų atkūrimo ir pritaikymo programa, į antžeminių sprendimų rinkinį.

„Tai bus pasiekta per kelerius metus trunkantį ir didesnio masto bandomąjį diegimą, siekiant sukurti būsimą rifų atkūrimo ir pritaikymo pramonę, kurioje rifų bendruomenės, pramonės šakos, tradiciniai savininkai ir valdytojai kiekvieną kartą rifuose dislokuotų milijonus koralų, turinčių didesnį karščiui atsparumą. metai“.

Apie Didžiojo barjerinio rifo fondą

Didžiojo barjerinio rifo fondas kuria pasaulio koralų rifų ateitį, atkurdamas rifus ir pakrančių buveines bei padėdamas jiems prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio. Sukūrėme bendradarbiaujančią organizaciją, siekdami rinkti lėšas, investuoti į novatoriškas idėjas ir kurti realaus pasaulio, keičiamo dydžio išsaugojimo programas, kurios atneša proveržį jūrų ir sausumos atkūrimo srityje. Eidamas koja kojon su Pirmųjų Tautų žmonėmis ir pažangiomis bendruomenėmis, fondas sparčiai seka ir diegia sprendimus visame pasaulyje.

Kodėl koralų nerštas yra svarbus?

Niekas to nepaaiškina geriau nei seras Davidas Attenboroughas:

Nė vienas iš rifo gyventojų čia nebūtų be vieno tikrai nepaprasto įvykio. Tai vyksta tik kartą per metus ir yra vienas didžiausių gamtos reginių. Tik devintajame dešimtmetyje mokslininkai jį atrado čia Didysis barjerinis rifas. Keletą naktų metuose, kai sąlygos yra tinkamos, per visą rifą staiga išsiveržia įvairių rūšių koralai. Tai puikus neršto įvykis ir vienas iš gamtos pasaulio stebuklų. Tai vienas kartas metuose, kai patys koralai ne tik auga šakodamiesi, bet ir dauginasi lytiškai ir tai gyvybiškai svarbu rifo išlikimui.

Magiškasis rifų pontonas

Kas yra koralų nerštas?

Koralų nerštas yra tada, kai rife prasideda nauja gyvybė. Tai įvyksta kartą per metus užburiančiame gamtos reiškinyje, kuris buvo apibūdintas kaip povandeninė sniego audra. Vėlyvą pavasarį Didžiojo barjerinio rifo koralai išleidžia kiaušinėlius ir spermatozoidus, kurie išeina kaip maži rutuliukai, kurie lėtai plūduriuoja vandenyno paviršiuje. Nerštas vyksta tik naktį, kai planktoną mintančios rifinės žuvys miega, o tai sumažina ikrelių suvalgymo riziką.

Paviršiuje susidaro rausvai rudos spalvos dėmės, kur ikreliai susitiks su suderinamu kiaušiniu ir išaugins lervas, kurioms reikia maždaug dešimties dienų, kad visiškai subręstų į koralų polipą. Daugelis šių mažyčių ryšulių taps jaunais koralais, suteikiančiais vilties mūsų Didžiojo barjerinio rifo ateičiai.

Koralų nerštas buvo aptiktas tik 1982 m. Magnetinėje saloje. Pakrantės rifai linkę neršti mėnesiu anksčiau nei išorinis rifas, kur nerštas yra įspūdingesnis. Paprastai tai įvyksta išoriniuose rifuose prie Kernso ir Port Douglaso nuo dviejų iki šešių naktų po lapkričio mėnulio pilnaties, kai vandens temperatūra yra 27–28 C.

