Scuba Diver ANZ 74 numeris, išleistas dabar

Spustelėkite čia Naras ANZ 74

Naujienų apibendrinimas

Chowder Bay spinduliai nukauti, naujas imperatoriaus maršrutas, Tailande nuskandintos naujos nuolaužos, Filipinuose nemokamai nardo vaikai, o Balyje žuvo Australijos naras.

DAN Europe Medical Q&A

„Divers Alert Network“ ekspertai diskutuoja apie vaikus ir nardymą.

Australija

Dr Elodie Camprasse paaiškina, kaip didžioji dauguma Didžiojo Pietų rifo rūšių yra ten ir niekur kitur pasaulyje.

Saliamono salos

Donas Silcockas lyriškai pasakoja apie nardymo galimybes aplink Uepi salą Marovo lagūnoje.

Vanuatu

Adrianas Steisis sužino, kad Espiritu Santo sala nardymo brolijai gali pasiūlyti daug daugiau nei visame pasaulyje žinomos SS prezidento Coolidge'o nuolaužos.

Garstyčių meistriškumo klasė

Alexas Mustardas sutelkia dėmesį į koralinius rifus.

Unikali Australijos jūrų gyvybė

Nigelas Marshas atidžiau pažvelgia į dėmėtą stingarį.

Nardymas su… Sheree Marris

PT Hirschfield chats with author and media personality Sheree Marris about bridging gaps between the ocean and the public, plus her latest book on aštuonkojis.

Apsaugos kampas

„Sea Shepherd Australia“ ryklių gynybos kampanijos pastangos apsaugoti Australijos ryklių populiaciją.

Divers Alert Network

Geriausios DAN komanda pasakoja apie įvykį, kuriame parodomi iššūkiai diagnozuojant dekompresinę ligą.

TECH: Bikinio atolas, antra dalis

Apsilankęs nuolaužų nardymo Mekoje Bikini atole Donas Silcokas pradeda „geismą rūdyti“.

"Aštuonkojis"" – underwater wonders

Sheree Marris focuses on these masters of disguise, mimics and escape artists — unlike anything in the animal kingdom, aštuonkojis are the ocean’s ultimate enigma, showcasing an extraordinary diversity that defies the imagination.

Naujoji Zelandija

Maria Kuster paaiškina, kodėl Naujosios Zelandijos Fiordlandas jai toks ypatingas, ir kviečia svečią Gene Denton pateikti savo nuomonę apie šią unikalią vietą.

Papildomas testas

Adrianas Stacey paėmė Kraken KR-S160 stroboskopus į Filipinus, kad įvertintų ir peržiūrėtų jų veikimą.