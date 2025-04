Scuba Diver ANZ 80 numeris, išleistas dabar

Visas nardymo laidų sąrašas su nuorodomis:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



SAUSIO 18–26 D.: „Boot Düsseldorf“ (tarptautinė valčių paroda)

VASARIO 1-2 D.: Duikvaker

VASARIO 21–23 D.: Europos nardymo šou (EUDI)

VASARIO 21–23 D.: Nardymo kurorto kelionių (DRT) šou, Malaizija

KOVO 1-2 d.: GO nardymo šou (The UK Dive Show)

KOVO 15-16 d.: ADEX vandenyno festivalis / OZTek Australia

KOVO 28-30 d.: Viduržemio jūros nardymo šou

BALANDŽIO 4–6 d.: Azijos nardymo paroda (ADEX)

GEGUŽĖS 22–25 d.: Tailando nardymo paroda (TDEX)

GEGUŽĖS 31 D. – BIRŽELIO 1 D.: Scuba Show

BIRŽELIO 13–15 d.: Malaizijos tarptautinė nardymo paroda (MIDE)

RUGSĖJO 6–7 D.: GO Diving ANZ šou

SPALIO 17-19 D.: Nardymo pokalbiai

LAPKRIČIO 11-14 D.: DEMA šou



00: 00 įvadas

01:35 Scuba.com skelbimas

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO nardymo šou JK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Viduržemio jūra

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Nardymo šou

09:36 MIDE

10:06 GO Nardymas ANZ

11:09 Nardymo pokalbiai

11:58 DEMA