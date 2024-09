„Kaip tekilos šūviai“: giluminis nardymas paskandina naro draudimo išmoką

Pretenzijos į kelionių draudimo polisą, apimantį nardymą iki 30 m dekompresinės ligos (DCI) atveju, yra vienas dalykas – bet kas atsitiks, jei jau buvote saugiai nardę anksčiau tą dieną, kai įvyko incidentas? Scenarijus neseniai buvo išbandytas Australijoje.

Praėjusiais metais (10 m.) pora buvo apsidraudusi bendru kelionių draudimu 2023 dienų kelionei į nenurodytą užsienio paskirties vietą. Politika buvo sudaryta moteriškos lyties partnerės vardu, o naudos gavėjas buvo naras vyras, patyręs DCI, pavadintas tik JC. Pagal šios politikos sąlygas buvo leidžiama nardyti iki 30 m gylio.

Spalio 17 d. JC nardė 39 m, paliko vienos valandos paviršiaus intervalą ir antrą kartą nardė iki 29 m, po kurio jam pasidarė bloga ir jis apalpo.

Buvo iškviestas gydytojas (dr. EG), kuris diagnozavo DCI ir paskyrė gydymą, todėl JC partneris vėliau pateikė pretenziją dėl didelių medicininių ir papildomų kelionės išlaidų užsienyje.

„Mitsui Sumitomo Insurance“ atsisakė išmokėti, teigdama, kad jei JC nebūtų anksčiau nardęs neviršydamas draudimo poliso sąlygų, DCI nebūtų įvykęs, o ginčas tarp šalių buvo perduotas Australijos finansinių skundų institucijai (AFCA) ombudsmenas.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking emisija with that interpretation.

„JC dalyvavo veikloje, kuri buvo draudžiama pagal politikos sąlygas ir dėl to pasidarė bloga“, – nusprendė ombudsmenas. „Būtų nesąžininga reikalauti, kad draudikas sumokėtų žalą, kai jis nesutiko padengti su ta veikla susijusios rizikos.

3 pagrindiniai rizikos veiksniai

Dr. EG ataskaitoje draudikui po medicininės peržiūros buvo nustatyti trys pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie turėjo įtakos naro DCI: gylis, nardymo pasikartojimas ir dekompresinių sustojimų taikymas.

Didėjant slėgiui, didėja ir nelaimingų atsitikimų rizika, sakė dr. EG. Darydamas išvadą, kad DCI įvyko ne tik dėl 29 m nardymo, bet ir dėl dviejų nėrimų derinio.

Kitas medicinos ekspertas, daktaras MN, teigė, kad DCI rizika stipriai koreliuoja su tuo, kaip efektyviai organizmas valdė dekompresinį stresą po keleto nardymo ekspozicijų, o „ekspozicija“ reiškia vienos dienos nardymo veiklą.

JC spalio 15 ir 16 d. buvo nardęs vieną kartą, tačiau jo ekspozicija dviem rezervuarais 17 d. gali būti laikoma „vidutiniškai provokuojančia“, todėl simptomų atsiradimą sunku priskirti tik paskutiniam nardymui.

„Norėdami padaryti analogiją, lygiai taip pat, kaip kelių tekilos injekcijų suvartojimas laipsniškai paveikia žmogaus būseną, negalime tiksliai nurodyti paskutinio šūvio kaip vienintelės ligos priežasties“, - sakė dr.

Partnerio argumentas, kad nebuvo įtikinamų įrodymų, kad 39 m nardymas buvo vienintelė JC DCI priežastis, buvo panaikintas sprendime, kad jis greičiausiai įvyko dėl kumuliacinio tą dieną atliktų nardymų, o galbūt ir dienų prieš. .

39 m nardymas pripažino negaliojančiu pretenziją ir AFCA išlaikytas draudiko sprendimas.

Taip pat „Divernet“: Įtariate DCI? ŠIAI, KAIP ATLIKTI NEURO PATIKRINIMUS, NARDAI PER PASIRENGĘ ATSAKYTI DCI SIMPTOMUS, MAŽĖS GREITŲJŲ KĖLIŲ IR DCI ATVEJŲ JK