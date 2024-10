16 u/w stambių planų: kurį pasirinktumėte jūs?

Ne mažiau kaip 25 teisėjai sudaro komisiją, kuri nagrinėjo kasmetinio Metų fotografo iš stambių planų (CUPOTY) laukinės gamtos konkursą, o dabar gali būti atskleista 16 vaizdų, pretenduojančių į prizus kategorijoje „Povandeninis“.

The judges include professional photographers, žurnalas editors, conservationists and authors. It took some 20 hours of Zoom calls to agree on which of the 11,681 close-up, macro and micro photographs entered in 11 categories should advance to the shortlist stage of the 2024 competition.

100 geriausių nuotraukų ir kategorijų bei bendrų laimėtojų bus išrinkti tik sausio mėnesį. 16 povandeninių vaizdų čia rodomi fotografo abėcėlės tvarka.

Nautilus (Luisas Arpa)

Curious Baby Manatee (Remuna Beca)

Mėlynas kaspinas (Pietro Cremone)

Kardinolžuvė (Laszlo Foldi)

Mylėk, o ne karas (Jurijus Ivanovas)

Viskas gerai (Gabriel Jensen)

Poilsio laikas (Kyungshin Kim)

Laikytis (Ofek Liepaz)

Rungtynės (Ferenc Lorincz)

Goby Eggs (Saeed Rashid)

„The Meal“ (Domenico Roscigno)

Nudis su gobtuvu (Brianas Skjervenas)

Simbiozė jūros kempinėje (Jenny Slack)

Pilvas jūrų arkliukas (Daniel Sly)

The 10 categories besides Underwater are Animals, Arachnids, Butterflies & Dragonflies, Fungi, Insects, Intimate Landscape, Invertebrate Portrait, Plants, Studio Art and, for under-18s, Young. Some of these categories could also include povandeninė fotografija.

Pagrindinis prizas yra 2,500 svarų sterlingų grynųjų pinigų ir trofėjus, o kiekvienas kategorijos nugalėtojas kartu su kitais prizais gauna 250 svarų sterlingų (Jaunasis metų fotografas iš stambių planų gauna 700 svarų sterlingų vertės Sigma objektyvą ir trofėjų).

2018 m. JK Tracy ir Dan Calder įkūrė „siekdami atskleisti paslėptą pasaulio stebuklą“, CUPOTY gali pretenduoti į didžiausią konkurenciją savo srityje. Jį palaiko informacinis biuletenis ir visą lapkritį vykdomas teminis iššūkis. Sužinokite daugiau apie CUPOTY 6 svetainėje.

