GO Diving Show ANZ būtina povandeniniams fotografams

steigiamasis GO nardymo šou ANZ, vyksiantis Sidnėjaus parodoje rugsėjo 28-29 dienomis – ir su įėjimas visiškai NEMOKAMAS – buvo apibūdinta kaip būtina povandeniniams fotografams, nesvarbu, ar jūs tik pradedate savo kelionę, ar esate patyręs „snaperis“.

Ją puoš daugybė visame pasaulyje žinomų povandeninių fotografų ir pedagogų Nuotrauka Scena, ir prestižinių nugalėtojai 2024 m. Australijos povandeniniai apdovanojimai konkursas bus pristatytas šeštadienio popietę. Žemiau yra tik keletas savaitgalį scenoje esančių:

Nigelas Marshas yra žmogus, už akvalango naro ANZ unikalaus austriško jūrų gyvūno

Nigelas Maršas

Nigelas Marshas, ​​kurio unikalūs Australijos ir Naujosios Zelandijos nardytojų australų jūrų gyvybės objektai yra neabejotinai skaitytojų mėgstamiausi. Nuotrauka Scenoje prie GO nardymo šou ANZ rugsėjį.

Nigelas yra laisvai samdomas povandeninis fotografas ir fotožurnalistas, įsikūręs Brisbene. Jo darbai buvo publikuoti daugelyje žurnalų, laikraščių ir knygų Australijoje ir užsienyje.

Jis daug nardė po Australiją, ypač po Didįjį barjerinį rifą ir Koralų jūrą, o kelionės apėmė po Aziją, Ramųjį vandenyną, Indijos vandenyną, Atlanto vandenyną ir Karibų jūrą. Jo povandeninės nuotraukos taip pat laimėjo daugybę tarptautinių fotografijos konkursų.

Nigelo aistra nardymui ir jūrinei aplinkai vystėsi nuo pat mažens nardydamas paplūdimiuose prie savo gimtojo Sidnėjaus, Australijos. Išmokus nardyti 1983 m., jis padidino susidomėjimą jūros gyvūnija, todėl netrukus jis dalijosi savo patirtimi su kitais, teikė skaidrių demonstracijas ir rašė straipsnius žurnalams – pirmasis jo straipsnis buvo paskelbtas 1983 m.

Nuo to laiko Nigelas sukūrė tūkstančius straipsnių nardymo, kelionių ir skrydžių žurnalams visame pasaulyje, daugiausia dėmesio skirdamas jo mėgstamoms temoms – žuvims, nardymui, rykliams, laivų nuolaužoms, jūrų gyvūnijai ir kelionėms.

Nigelas taip pat kartu su Neville Coleman parašė dvi nardymo vadovo knygas „Didžiojo barjerinio rifo ir Koralų jūros nardymo vietos“ (New Holland 1996) ir „Dinging Australia“ (1997 m. Periplus leidimai). Jis taip pat savarankiškai išleido knygą „HMAS Brisbene Queensland Coral Warship“ (Nigelis Marshas Fotografija 2011).

Per pastaruosius dešimt metų Nigelas buvo užsiėmęs daugybe knygų vaikams su jūra susijusiomis temomis (nuo A iki Z „Rykliai ir spinduliai“, „Laivų nuolaužų, krabų ir vėžiagyvių tyrinėjimas“, „Keistos ir keistos žuvys“) ir nardymo vadovų bei jūrinių. gyvenimo knygos (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters with Marine Life), skirtos New Holland Publishers.

Brett Lobwein pateiks keletą įžvalgų povandeninė fotografija būdai

Brettas Lobveinas

Apdovanojimus pelnęs povandeninis fotografas Brettas Lobweinas demonstruos savo nuostabius vaizdus Nuotrauka Scena inauguracijoje GO nardymo šou ANZ rugsėjį.

Brettas yra aistringas ir aplinką tausojantis fotografas, gyvenantis Sidnėjuje, užaugęs Port Hacking upės vandens keliuose pietiniame miesto priemiestyje, 2000-ųjų pradžioje, dirbdamas vietinė nardymo parduotuvė.

Iki 2010 m. jis pradėjo labai domėtis povandeninė fotografija ir įsigijo savo pirmąjį DSLR korpusą.

Nuo pirmosios kelionės plaukti su kuprotaisiais banginiais Tongoje jis buvo visiškai užsikabinęs.

Jo aistra fotografija konkuruoja tik dėl savo klajonių egzotiškoms kelionėms.

Nesvarbu, ar šaudo į šilkinius ryklius Kubos Karalienės soduose, pingvinus Antarktidoje, baltuosius lokius Arktyje, orkas Norvegijoje ar ruonius Naroomoje, Brettas visada neabejotinai reprezentuos jūros gyvybę jų natūralioje stichijoje, nedemonizuodamas ir nesukeldamas sensacijų gyvūno, kad gautų naudos. dėmesį į vaizdą dėl netinkamų priežasčių.

Remdamasis savo meile vandenynui ir jo gyventojams, Brettas taip pat yra stiprus mūsų vandenynų ir aplinkos apsaugos šalininkas, didindamas informuotumą apie perteklinį vienkartinio plastiko naudojimą ir paklausą.

Brett yra išdidus „Sony“. Skaitmeninis Vaizdų gavimo advokatas, Isotta Underwater Housings ambasadorius, tyrinėtojų klubo narys, Ocean Artist Society narys ir buvęs „Ocean Geographic“ asocijuotas / rezidentas fotografas.

Brett taip pat yra „UW Images“ savininkas, platintojas povandeninė fotografija įranga.

Jo atvaizdai pelnė daugybę tarptautinių apdovanojimų fotografija apdovanojimų ir buvo paskelbti visame pasaulyje.

Donas Silcockas kalbės apie didelių gyvūnų susitikimus

Donas Silcockas

Scuba Diver Australia ir Naujosios Zelandijos vyresnysis kelionių redaktorius Donas Silcockas vyks į Nuotrauka Scena inauguracijoje GO nardymo šou ANZ rugsėjį pakalbėti apie savo susižavėjimą dideliais gyvūnais.

Donas yra Australijos povandeninis fotografas ir fotožurnalistas, gyvenantis Balio saloje Indonezijoje ir 2020 m. prisijungęs prie Scuba Diver ANZ komandos kaip vyresnysis kelionių redaktorius.

Iš JK kilęs Donas pradėjo nardyti devintojo dešimtmečio pradžioje, gyvendamas ir dirbdamas Bahreine, Persijos įlankoje, o vėliau tapo BSAC Advanced. Instruktorius ir nardymo pareigūnas.

1991 m. su jauna šeima jis persikėlė į Australiją, kur išugdė savo ilgalaikes aistras povandeninė fotografija ir nardymo kelionės.

Donas per pastaruosius 25 metus daug nardė Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Indonezijoje ir mano, kad šiose dviejose šalyse yra geriausias tropinis nardymas pasaulyje. Scuba Diver ANZ neseniai paskelbė 13th straipsnis apie nardymą PNG ir kitas emisija turės 5th panašioje serijoje Donas rašo apie nardymą Indonezijoje.

Maždaug prieš 15 metų Donas pagavo tai, ką jis apibūdina kaip „didelį gyvūno blakę“, kai pirmą kartą nuvyko į Pietų Australiją fotografuoti didžiųjų baltųjų ryklių, o praėjusiais metais padarė savo 15th kelionė ten…

Tarpusavyje jis fotografavo ir rašė apie tigrus, didžiuosius kūjagalvius ir vandenyno baltuosius ryklius Bahamuose; vandenyno mantai, mėlynieji rykliai, bangininiai rykliai, Amerikos krokodilai ir dryžuotasis marlinas Meksikoje; pietiniai dešinieji banginiai Argentinoje, pietiniai kuprotieji banginiai Tongoje ir kašalotai Azorų salose.

Pandemijos metu Donas užsiėmė techniniu nardymu ir neseniai baigė TDI išplėstinio nuotolio sertifikatą, siekdamas pasiekti 55 m aukštį, ruošdamasis specialioms techninėms kelionėms fotografuoti nuolaužas Saliamono Salose ir Bikini atole, kurios bus rodomos būsimuose „Scuba Diver ANZ“ numeriuose. .

Mike'as Scotlandas kalbės apie Australijos jūrų gyvybę

Mike'as Škotija

Dive Log Australasia redaktorius ir povandeninis fotografas Mike'as Scotlandas daugiausia dėmesio skirs jūrų biologijai „laukinėje gamtoje“. Nuotrauka Scena inauguracijoje GO nardymo šou ANZ rugsėjį.

Mike'as pradėjo nardyti 1976 m. ir sėkmingai įgijo PADI instruktorius reitingas 1982. Taip pat moko daugiau nei 1,000 narų. Mike'as nardė 7,000 ir laimėjo apdovanojimus už savo U/W nuotraukas.

Dvi pagrindinės jo aistros yra povandeninė fotografija ir jūrų biologija. Jis rašo apie jūrų gyvybės šventę kartu su nuotykių nardymu. Mike'as išleido savo knygą „Jūrų biologija laukinėje gamtoje“ kaip paslaugą narams, norintiems daugiau sužinoti apie jūrą. Jame pateikiamos standartinės atviruko nuotraukos su nuodugniais tyrimais. Šiuo metu jis rašo seriją apie žuvų ir ryklių biologiją, kurią kitais metais įtrauks į naują knygą.

Jūrų biologija laukinėje gamtoje

Geriausias būdas įžiebti savo aistrą nardymui – sužinoti daugiau apie nuostabią jūros gyvybę, su kuria susiduriame. Jo darbo metu Nuotrauka Scenoje, Mike'as atskleis daugybę neįtikėtinų įžvalgų, kurias pastebėjo per 48 aktyvaus nardymo metus, kurios paskatins jus nardyti.

Mike'as yra profesionalus pedagogas ir vienas daugiausiai publikuojamų Australijos U/W fotografų. Šį pokalbį palaikys puikiausios jo nuotraukos, surinktos iš daugiau nei 100 ekspedicijų į Didįjį barjerinį rifą ir Ramųjį vandenyną.

Talia Greis kalbės apie abstrakčius povandeninė fotografija

Talia Greis

Dalyvaus savamokslė, tarptautinį pripažinimą pelniusi povandeninė fotografė Talia Greis Nuotrauka Scenoje prie GO nardymo šou ANZ kalbame apie abstrakčius povandeninius vaizdus.

Gimusi ir užaugusi Sidnėjaus rytinių priemiesčių pakrantės miestų regionuose, nardant Ningaloo rife, Vašingtone, ji labai vertino vandenyno gyvenimą.

„Supratus mūsų šalies povandeninio pasaulio turtingą įvairovę ir gausą, man buvo labai svarbu kuo greičiau paimti fotoaparatą po paviršiumi“, – sakė ji.

„Ne tik tam, kad galėčiau atkurti kai kurias nuostabias akimirkas, kurias gali pasiūlyti gamta, bet ir tam, kad galėčiau pačiam visiškai suprasti tikrąsias spalvas ir sudėtingumą to, ką buvau liudininkas“.

Visada norinti užfiksuoti akimirką, kai ji atsiskleidžia, Talia suprato, kad jos vaidmuo nardymo srityje pasikeitė ir šiais laikais neįmanoma pasinerti nežiūrint pro objektyvą.

Talia laimėjo „Ocean Art 2019 Compact Division“, „Ocean Geographic“ geriausio 2023 metų fotografo titulą. Nuotrauka Festivalis, kraštovaizdžio kategorija 2023, Šiaurės paplūdimiai po vandeniu Nuotrauka Konkursas 2023 ir Metų povandeninis fotografas (UPY) makrokomandos kategorijoje 2024 m.

Abstrakti povandeninė fotografija

Talia kalbės apie abstrakčius povandeninė fotografija – trumpai pristatydama, kodėl jai patinka eksperimentuoti su juo kaip Sidnėjaus narei, ir aptarti kelis skirtingus metodus ir būdus, kuriuos ji naudoja gilindamasi į amatą.

Ji pateiks keletą nuotraukų, padarytų naudodama įvairias technikas, pavyzdžių ir aptars nustatymus bei įrangos reikalavimus, kad būtų galima tai atlikti.

Nicolas Remy pateiks patarimų nuotrauka būdai

Nikolajus Remis

Prancūzų ir australų povandeninis fotografas Nicolas Remy, kuris dabar yra įsikūręs Sidnėjuje, vyks į Nuotrauka Scena GO nardymo šou ANZ in rugsėjis.

Nicolas atvaizdai gavo daugiau nei 40 tarptautinių apdovanojimų, įskaitant kategorijų nugalėtojus prestižiniame vandenyne Fotografija Apdovanojimai, vandenyno menas, DPG meistrai, vandenyno geografinės metų nuotraukos ir pasaulio gamta Fotografija Apdovanojimai.

Jo nuotraukos buvo pateiktos pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip BBC, CNN, „Forbes“, taip pat populiariausioje žiniasklaidoje ir fotografija žiniasklaida.

Jis yra įkūrėjas Povandeninis klubas, Prisijungė fotografija mokykla ir bendruomenė, kurios nariai šiuo metu yra 12 šalių. Klubo nariai turi prieigą prie savalaikių kursų, palaikymo forumų ir mėnesinių internetinių seminarų, kuriuose moko Nicolas ir kiti žinomi fotografai fotografija Meistriškumo kursai.

Vedamas savo aistros mokytojauti fotografija, Nicolas yra patyręs viešasis pranešėjas. Be kasmėnesinių internetinių seminarų „The Underwater Club“, jis nuolat kviečiamas kalbėti nardymo šou, povandeninė fotografija draugijos ir nardymo klubai.

Pasiekęs nuotrauka- žurnalistas, Nicolas yra parašęs dešimtis straipsnių, paskelbtų tarptautinėje nardymo žiniasklaidoje. Jis yra lauko redaktorius DivePhotoGuide.com, ir nuolatinis Plongez! žurnalas (Prancūzija) ir Scuba Diver žurnalas (JK ir Australija/Naujoji Zelandija), kur rašo apie jūros gyvenimą, keliones, fotografijos techniką ir įrangą.

Nicolas bendradarbiauja su nardymo įranga ir fotografija prekių ženklai, skirti produktų bandymams ir lauko apžvalgoms. Jis žinomas dėl išsamių, įžvalgių raštų, kuriuos parašė dirbdamas su tokiais prekių ženklais kaip Nauticam, Mares, Nikon Australia ir Retra UWT.

Nicolas yra Nauticam ambasadorius. Šiuo metu jis fotografuoja su Nikon Z9, esančiu Nauticam NA-Z9 korpuse, o jo mėgstamiausia optika yra Nauticam EMWL sistema ir Nauticam FCP-1, nors jis taip pat naudoja WWL-C, kai dydis ir svoris yra esminiai.

Rebreathers yra dar viena esminė Nicolas nardymo komplekto dalis: jis praleido daugiau nei 1,300 valandų fotografuodamas nardydamas rEvo CCR arba Mares Horizon SCR ir išbuvo žemėje tris ar keturias valandas trunkančius nardymus. Nicolas yra aistringas šioms mašinoms, kurios, jo nuomone, užima vis daugiau vietos nardymo pramonėje.

„GO Diving Show ANZ“ būtina povandeniniams fotografams 8

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 28-29 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, „Australia/New Zealand Stage“, „Inspiration Stage“ ir „Tech Stage“ – čia skambės dešimtys garsiakalbių iš viso pasaulio, taip pat daugybė interaktyvių funkcijų, tinkančių jauniems ir seniems – iš VR nardymo patirties, išbandymų. , demonstracinis baseinas, undinės ir daug daugiau.

Aplink scenas ir objektus bus daug dalyvių, pradedant turizmo agentūromis ir kelionių organizatoriais, baigiant kurortais, tiesioginiais stendais, mokymas agentūros, mažmenininkai, gamintojai ir gamtosaugos organizacijos.

2024 GO Diving Show UK, vykstantis jau penktus metus, savaitgalį pritraukė daugiau nei 10,000 10,000 dalyvių ir apėmė XNUMX XNUMX kvadratinių metrų parodų plotą, o Australijos ir Naujosios Zelandijos variantas siekia šį lygį pasiekti ateinančiais metais.

Įėjimas į inauguracinį GO Diving Show ANZ yra visiškai nemokamas – užsiregistruokite čia įsigyti bilietus į neabejotinai 2024 m. nardymo renginį Australijoje. Teritorijoje yra daug automobilių stovėjimo aikštelės, o renginio vietą nesunku pasiekti dėl daugybės transporto galimybių, todėl įrašykite datas į savo dienoraštį dabar ir pasiruoškite nuostabiam savaitgaliui, kuriame švenčiamas visas nardymas.