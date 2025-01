Povandeninių modelių ūgliai ką tik pradėjo dekoruoti

Fotografas vėl pateko į rekordų knygas su savo laimingai atšalusiu modeliu po neseniai 50 m gylio fotosesijos – ir STEVE HAINING dar toli gražu nebaigė. Jis kalbasi su Steve'u Weinmanu apie akvalango pokštą, kuris tapo techniniu

Tai, kas Covido pandemijos metu prasidėjo kaip „pokštas“, dabar peraugo į visišką techninį povandeninį modelių šaudymą – ir Floridos technologijų komandos remiami profesionalus Kanados fotografas Steve'as Hainingas ir modelis Ciara Antoski tvirtai įsitvirtino. kaip Gineso rekordų kūrėjai.

Jų naujausia giliausio povandeninio modelio fotosesija įvyko ant denyje Vandeninis Atlantas gruodžio 19 d. laivo avarija prie Pompano paplūdimio Floridoje ir praėjusią savaitę, sausio 8 d., ją patvirtino GWR.

Antoski buvo originalus ir kuklus 6.4 m gylio Hainingo kvėpavimą sulaikantis modelis. pasaulio rekordas nufilmuoti 2021 m. Ji nebuvo pakankamai patyrusi nardytoja, kad galėtų pavyzduoti jo pavyzdžiu antrasis rekordas po dvejų metų nušovė į 30 m, bet nuo to laiko jos nardymas, sulaikant kvėpavimą ir nardymas su akvalangu, toli pažengė.

Naujausiame įraše JAV techninis naras Wayne'as Frymanas buvo atsakingas už tai, kad Antoski būtų saugus ir tiekiamas oru, o jo vardas taip pat figūruoja GWR pagyrimas.

Naujas rekordinis gylis yra 49.8 m, o bendras nardymo laikas buvo 52 min 14 sek. Kad būtų galima laikyti pasaulio rekordine fotosesija, GWR dabar nustato minimalų 15 minučių dugno laiką su visa gamybos sąranka. Viskas, kas mažiau nei tai, yra tik nuotrauka.

Antoski gruodį nardymas buvo žymiai šiltesnis nei ankstesni rekordiniai ūgliai. Hainingas ir jo komanda sudrebino modelį, naudodami vėsinančias Didžiųjų ežerų aikšteles, tačiau įrašo sąlygose nenumatyta, kad pjaustymas kubeliais yra būtinas esant hipotermijai.

„Nereikia gilintis“

Steve'as Hainingas yra ne tik povandeninis šaulys, bet ir pirmaujantis profesionalus fotografas, operatorius ir kino režisierius. Jis pradėjo fotografuoti roko muzikantus, sportininkus ir kitas įžymybes, o vėliau pradėjo reklamuotis ir vaizduojamojo kraštovaizdžio fotografiją.

Steve'as Hainingas

2021 m. rekordas atsirado per Covid, kai jis juokavo su savo komanda apie galimybę atlikti viršutines užduotis vilkėdamas akvalango aprangą, kad atitiktų Kanados sveikatos ir saugos taisykles. „Gylis niekada nebuvo pirminis to pirmojo įrašo tikslas“, - sako jis. „Tai buvo labiau vieta, kurią visada norėjau ištirti ir nufotografuoti – ir tai atsitiko tokiame gylyje.

Vieta buvo WL Wetmore nuolaužos Hurono ežere, tačiau istorija įgavo atgarsį tik 2023 m. vasarą, įskaitant „Divernet“, kuri ir toliau stebėjo sėkmingus bandymus sumušti šį paslaptingą, bet intriguojantį rekordą.

2023 m. lapkritį, kai komanda Hurono ežere pusvalandžiui nuėjo beveik penkis kartus giliau iki 30 m. Niagara II nuolaužos, menkai apsirengęs modelis buvo profesionalus naras Mareesha Klups, nardymo saugos koordinatorė ir oro donorė nuo pirmos serijos. Šį kartą Antoski buvo jos modelio mentorius.

Vėliau Hainingas papasakojo „Divernet“ kad jei jis neišgirstų apie „neįtikėtiną vietą šaudyti į 120 pėdų (36 m) ar didesnį aukštį daug šiltesnėmis sąlygomis, nemanau, kad man reikia gilintis!

Tačiau kiti narai, žinoma, susidomėjo varžytis dėl rekordo, ir paaiškėjo, kad Hainingas jau netrukus po to, kai Niagara II šaudyti.

„Pažiūrėkime, kiek galime tai padaryti“ (Steve'as Hainingas)

„Galų gale tai buvo: pažiūrėkime, kiek galime tai padaryti“, – sako jis. „Pirmasis įrašas buvo tarsi nelaimingas atsitikimas, bet prasidėjo toks dalykas, kai visi sakė: „O, aš galėčiau tai padaryti! Kai atlikome 100 pėdų (30 m) bėgimą, atrodė, kad daugumai nardymo bendruomenių tai buvo lenktynės į dugną 130 pėdų (40 m).

„Buvo žmonių, nardančių oru iki 130 pėdų (39 m), bet nusileidę jie jau buvo savo NDL, todėl šaudydavo šešias ar septynias minutes ir bombardavo atgal, kad įmuštų laikrodį.

„Smagu, kad žmonės nori tai išbandyti, bet mes kelsime kartelę šiek tiek toliau. Mes visada esame tokie užsiėmę, visi keliaujame, bet tai buvo pokalbis.

Iššūkiai

Gineso pasaulio rekordas iš tikrųjų buvo atkurtas iki 40.2 m šiltesniuose Bahamų vandenyse praėjus mėnesiui po Hainingo 30 m pastangų, nors pats nardymas buvo prieštaringas.

Kanados akvalangas ir naras Kim Bruneau susivienijo su Čilės fotografe Pia Oyarzun, kad modelis sulaikęs kvėpavimą ant Jūrų prekybininkas tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Kitas pasiūlymas pranešė praėjusį rugpjūtį „Divernet“ dalyvavo austrų naras Christin Gerstorfer ir belgų fotografas Filipas Blommaertas, kurie savo rinkiniu pasirinko lenkų uždarą dirbtinio nardymo įrenginį Deepspot – 45.4 m iki dugno 34°C vandenyje. Šio teiginio GWR nepatvirtino.

Hainingas ir jo žmona Molly turi vietą Orlando mieste, Floridoje, todėl jis per valandą gali pasiekti pakrantę ir nardyti, nebent jis norėtų pasinaudoti vidaus urvo ir šaltinių teikiamomis galimybėmis. Jis buvo prisijungęs prie vietinės nardymo mokyklos ir trimikso vietos Isla Divers, o jo komanda norėjo padėti jam žengti naujus žingsnius surengdama modelio fotosesiją, kuri būtų susijusi su dekompresija.

„Taigi aš turėjau šią narų grupę labiau patyrusią už mane ir tapo mano bičiuliais. Mes darome neigiamą nardymą ant sudužusių laivų, kuriuose yra daug srovės ir kitų dalykų, ir aš pradėjau su jais treniruotis šiam filmavimui.

Mažiau termiškai sudėtingas nei Hurono ežeras, bet vis tiek šaltas ant helio (Steve'as Hainingas)

Ciara (tariama Kalnagūbris) Antoski netrukus prisijungė prie šios perėjimo prie technologijų. Įprastai ji norėtų dalyvauti pramoginiuose nardymuose, kad ir kur keliautų modelio darbo tikslais, ir jau buvo labiau pažengusi nardytoja, nei buvo 2021 m. „Ji susitiko su „Isla Divers“ žmonėmis ir keletą mėnesių praleido su jais darydama savo IANTD trimiksą ir išplėstas diapazonas ir visa kita.

„Taigi mes jau ruošėmės, kai pamatėme, kad ši mergina Monrealyje [Bruneau] sumušė mūsų rekordą. Manome, kad galėtume iš karto imtis to ir išstumti ją, bet duosime tam šiek tiek laiko. Nepaisant to, ką Hainingas anksčiau sakė, kad yra atsipalaidavęs ir palankiai vertina rekordo iššūkius, jo konkurencinis instinktas aiškiai įsigalėjo.

Vandeninis Atlantas

Kai jis ir Antoski siekė gauti IANTD Advanced Recreational Trimix sertifikatus, komanda svarstė vietos klausimą.

"Yra laivo avarija, vadinama " Arabija Didžiuosiuose ežeruose, kurie yra gana gilūs, todėl manėme, kad tai būtų kietas tamsus kitas iššūkis“, – sako Hainingas. „Tačiau tada pagalvojome, kad mums visiems, vilkintiems sausą ar hidrokostiumą, temperatūra neturi jokios reikšmės, kol neatliekate dekompresinio stabdymo, bet be viso kito modeliui tik dar labiau sukelsime skausmą.

„Pradėjau žiūrėti į Florida Keys, bet norėjau, kad nuolaužos būtų palyginti nepaliestos. Vandeninis Atlantas yra tikra nuolauža“. 90 m žemsiurbė, pastatyta 1905 m., nuskendo, kai buvo traukiama gelbėti 1987 m., ir yra gerokai į šiaurę nuo Keys prie Boca Raton.

„Tai tiesiog atsitiko tinkamoje vietoje. Apačioje yra keletas kitų gilių, bet jie įvedė jus į Persijos įlankos srovę, todėl pasirinkome šį, nes jis atrodo labai gražiai, bet taip pat buvo saugesnė kelionė.

Ray'us Marciano iš Isla Divers būtų Hainingo saugus naras ir buvo gerai pasirengęs padėti planuoti, nes žinojo, Vandeninis Atlantas taip gerai. „Tai buvo pirmas kartas, kai darydamas šiuos įrašus turėjau ekspertą konkrečioje nardymo vietoje, kuris tikrai galėjo man padėti“, – sako Hainingas.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

„Kai nusileidžiame, ji turi informaciją“ (Steve'as Hainingas)

Mareesha Klups, ilsintis nuo filmų kaskadininkų darbų, šį kartą bus gelbėtojas, stebintis iš gelmių, jei prireiktų skubios pagalbos. Būdama oro tiekėja ir modeliu, ji išmokė Frymaną visko, ką jam reikėjo žinoti, kaip tiesioginę Antoskio paramą.

„Dvi savaites iki bandymo atlikome daugybę praktinių nardymų“, – sako Hainingas. Šlykštus vanduo atidėjo fotosesiją viena diena iki gruodžio 19 d., kai ryte jis ir Marciano atliko žvalgybinį nardymą. Tai buvo jo pirmas kartas Vandeninis Atlantas.

Ant nuolaužos

Jie prisirišo prie nuolaužos ir ant linijos pastatė keletą deguonies bakų. Aplink kabojo tigrinis ryklys, nors po pietų nardydami jie pamatys ne tik keistą barakudą.

„Tiesiog reikėjo pamatyti konstrukcijos dalis, kurias mačiau visose nuotraukose“, – sako Hainingas. „Kai kurios nuolaužos dalys buvo mano pirmasis pasirinkimas, bet kurios sugriuvo, o tai turėjo įvykti iškart po uragano. Tai buvo uraganas Miltonas praėjusį spalį.

Pradinis planas buvo šaudyti į laivagalį su vairine fone, tačiau ji iš dalies sugriuvo į šoną, palikdama daug šiukšlių. „Nebuvo vietos, kur galėčiau ją pastatyti, todėl pakilome link laivapriekio priekinėje pusėje ir tai tapo pagrindiniu šūviu, o dalis tos konstrukcijos iškilo už jos.

Vandens temperatūra buvo 24 °C, o antoskiui būtų švelnu po 7 °C Hurono ežero. „Kai radome vietą per tą žvalgybinį nardymą, galėjau parodyti jai nuotraukoje, kur mes būsime – tai fonas, mano fotoaparatas turi tokią šviesą, todėl būkite atsargūs, sutelkite dėmesį į šią savo kūno pusę, nes aš fotografuosiu. šiuo būdu.

„Kai mes nusileidžiame, ji turi informaciją ir jau žino, kaip gerai pozuoti, todėl man daug lengviau.

Fotografuodamas Hainingas naudojo Fujifilm X-H2S fotoaparatą su plačiakampiu objektyvu – „Aš visada fotografuoju plačiai po vandeniu, kad fone būtų daugiau struktūros“ – su Light & Motion lemputėmis ir Ikelite kaip atsargine kopija.

Dujos buvo pakankamai paprastos. „Pradinis planas buvo atlikti nitroksą nuo 32 iki 100 pėdų (30 m) ir fotografuoti į 21/21, tada grįžti atgal, kad būtų 100 % O. 2 20 pėdų (6 m), bet galiausiai tiesiog nušlavėme nitroksą ir visą kelią nuvažiavome 21/21.

Želė sveiki

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

Po to fotosesija praėjo be kliūčių. Antoski ant nugaros dėvėjo dvigubą 80-ųjų aliuminį, kad galėtų pakilti ir nusileisti, o ant paslėpto svorio diržo buvo 7 kg svoriai. „Tai buvo tobula suma, nes jei žiūrite vaizdo įrašą, kartais galite pamatyti, kaip ji pakyla visiškai įkvėpusi, bet svoris vis tiek nuleidžia žemyn. Atrodo lengva, bet taip nėra.

"Ar mes nevažiuosime į kitą vietą?" (Steve'as Hainingas)

Hainingas planavo persikelti iš pradinės vietos į antrąją nuolaužos pusę su nepažeista durų stakta, tačiau sulaukęs reikalingų šūvių nusprendė to nedaryti.

„Mes turėjome Ciaros BC tikrai atsilaisvinusios be tarpkojo dirželio, nes jai reikėjo labai greitai iš jo išlipti, todėl mes turime ją vėl užsidėti, kai ji daug kvėpuoja, ir nukreipti ją iš kitos pusės, kol turėtume grįžti iki valties vidurio, kur buvome susirišę?

„Mes ketinome prarasti 15 minučių vien tik ją nuvežę ir sutvarkydami, todėl pagalvojau: toliau šaudykime šioje vietoje.

„Mes praleidome daug daugiau laiko, nei mums reikėjo, o Ciara smagiai praleido laiką. Kai baigėme, galite pamatyti, kaip ji vaizdo įraše klausia: „Ar mes nevažiuosime į kitą vietą?“

„Kai jai pasakoma, kad prieš lipant į viršų padarysime dar vieną šūvį, ji klausia: „Kodėl atšaukei nardymą? Nemanau, kad ji suprato, kiek laiko ten prabuvo.

„Paskutinis O 2 deco buvo apie 16 minučių ir laukėme, kol visi išsivalys, išskyrus Ciarą, nes ji buvo su suknele ir kai kvėpuoji heliu, tau šalta. Taigi, kai tik ji išsivalo, jie leido jai pakilti.

Studija danguje

„Galų gale diena buvo lengva“, - sako Steve'as Hainingas. „Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai fotosesija įvyko peržengus dekompresijos ribą – ne fotografija, o šviesų pastatymas ir modelis be akvalango, todėl tai tikrai šaunu.

„Karta čia nustatyta ir mes pirmieji ją taip toli nustūmėme, todėl puiku turėti galutinį rekordą. Panašu, kad pradėjome tikrai šaunias varžybas.

Taigi ar tai? Nėra jokių dvejonių: „Kalbėjausi su Isla Divers apie tai, kad mes iššūkį savo pačių rekordui – nepasakysiu kiek, bet gana reikšmingai. Jei kas nors kitas dabar tai įveikė, tai nuostabu, nes žinau, kiek tai mums buvo daug darbo. Tai buvo mėnesiai planavimo, dar daugiau mėnesių treniruočių ir treniruočių, todėl jie to nusipelnė.

Kol kas Hainingui viskas yra apie pramoginį nardymą Florida Keys su Isla vaikinais, nešiojant fotoaparatą, kuris nėra didesnis ar labiau blaškantis nei GoPro.

Tačiau praeityje jis taip pat minėjo „aukštumos“ iššūkį, o kai aš paklausiu, atrodo, kad Ciara Antoski yra varomoji jėga šioje kilimo trajektorijoje.

Jos vaikinas skraido parasparniu, o ji turi ambicijų būti modeliu kabindama ant jo, kai Hainingas ir jo fotoaparatas yra ant paramotorio, o jų – apšvietimo komanda, įkurianti „studiją danguje“, kad pasiektų aukščiausią modelio fotosesijos rekordą.

„Pasakiau, kad jei jie tai išsiaiškins, aš nusileisiu ir mes to sieksime“, – sako man Hainingas. „Ginesas paklausė: „Ar ketini siekti aukščiausio ir žemiausio rekordo?

„Aš visada laukiu iššūkių, bet logistine prasme žinau apie buvimą po vandeniu – aš nežinau tiek daug apie iškritimą iš dangaus!

Taip pat „Divernet“: Fotosesijos ribų peržengimas siekiant naujo pasaulio rekordo, Pasaulio nardymo rekordas, kai atšalęs modelis pozuoja penkis kartus giliau, „Undinės linksminasi“: modelio nardymo gylio rekordas nukrenta iki 40 m, Pasaulio rekordinis nardymas – iki 45 m šiltu vamzdžiu