Dabar galite įsigyti bilietus į „GO Diving Show“ 2 už 1

„GO Diving Show“ – vienintelė vartotojams skirta nardymo ir kelionių paroda JK – grįžta į NAEC Stoneleigh 1 m. kovo 2–2025 d., kaip tik laiku pradėti naują sezoną. „Early bird“ bilietai „2 už 1“ jau parduodami, pasižymintys puikiu kainos ir kokybės santykiu.

Įsigykite bilietą iki 31 m. sausio 2025 d. už 17.50 GBP ir pasiimkite bičiulį, sutuoktinį ar geriausią draugą visiškai nemokamai! Arba kodėl gi neatsinešus to nenardančio bičiulio, kad jie pamatytų visus povandeninio pasaulio stebuklus, kurių jiems trūksta!

Iš esmės pasiūlymas „du už 2“ reiškia, kad kiekvienas bilietas yra teisingas £8.75. Ir kaip visada, tai apima nemokamą automobilių stovėjimo aikštelę. O jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikai keliauja nemokamai, todėl pasiimkite vaikus į pasakišką šeimos dieną!

Pagrindinės scenos laidų vedėjas yra televizijos žvaigždė, autorius ir nuotykių ieškotojas Steve'as Backshall'as, kuris po kelerių metų grįžo į „GO Diving Show“. Prie jo prisijungs NASA apmokytas NEEMO Aquanaut ir DEEP Dawn Kernagis mokslinių tyrimų vadovas, kolega televizijos laidų vedėjas, rašytojas ir daugiametis mėgstamiausias Monty Halls bei dinamiškas tyrinėtojų Rannva Joermundsson ir Maria Bollerup duetas, kuris kalbės apie savo Neseniai vykusioje ekspedicijoje Buteng Indonezijoje.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Nuotrauka Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, mokymas agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.