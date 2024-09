GO nardymo šou ANZ surinkta daugiau nei 30 žvaigždučių

steigiamasis GO nardymo šou ANZrugsėjo 28–29 d. Olimpinio parko Sidnėjaus parodų aikštelėje, kurios tikslas – parodyti geriausius povandeninio pasaulio dalykus visiems – nuo ​​baigusių pradinio lygio kursus ar vis dar apie tai galvojantiems iki pažengusiems. labiausiai patyrusiems techniniams ir rebreather narams.

10,000 m. kovo mėn. penktus metus vykęs JK „GO Diving Show“ pritraukė daugiau nei 10,000 2024 dalyvių ir apėmė XNUMX XNUMX kv. m parodų ploto. Naujoji Australijos ir Naujosios Zelandijos versija siekia pasiekti šį lygį per ateinančius kelerius metus ir, atrodo, pasieks skraidantis startas. Dar daugiau – įėjimas visiškai nemokamas.

Tarp daugybės atrakcionų yra 31 nardymo laidų vedėjas – visus verta išgirsti tiems lankytojams, kurie vienu metu gali būti visur. Ant PAGRINDINĖ SCENA rasite keletą didžiausių verslo vardų: Steve'as Backshallas, Jill Heinerth, Richardas Harrisas, Liz Parkinson, Pete'as Mesley ir, kaip ceremonijų meistras, Anthony Gordonas.

Steve'as Backshall'as

Viso veiksmo herojus Steve'as ištyrinėjo kai kurias atokiausias planetos vietas, savo neprilygstamas žinias apie laukinę gamtą ir gamtą naudoja lengvai ir yra vienas aktyviausių televizijos laidų vedėjų, bene geriausiai žinomas dėl savo fenomenaliai sėkmingų rezultatų. Mirtinas serija.

Neseniai jis keliavo per Atlanto, Ramųjį ir Indijos vandenynus filmuodamas Banginis, jau padaręs Ekspedicija ir ryklys „Sky TV“ ir pasirodė Mūsų besikeičianti planeta BBC – ambicinga septynerių metų serija, kurioje dokumentuojamos šešios labiausiai nykstančios planetos ekosistemos.

Ankstesni filmai apima Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live ir Neatrasti pasauliai. Vaisingo rašytojo Steve'o naujausia knyga yra "Deep Blue" – ir jis neseniai pasiekė pasaulio rekordą, trukusį nuplaukti Temzės ilgį.

Jill Heinerth

Mėnulyje vaikščiojo daugiau žmonių, nei aplankė daugelyje vietų, kurias Žemėje tyrinėjo Jill Heinerth. Nuo pavojingų techninių nardymų giliai urvuose iki plaukimo per milžiniškus Antarkties ledkalnius, ji dažnai taiko savo įgūdžius bendradarbiaudama su klimatologais, archeologais, biologais ir inžinieriais visame pasaulyje.

Jill sukūrė apdovanojimus pelniusias televizijos programas CBC, National Geographic ir BBC, konsultavosi dėl filmų, kūrė nepriklausomus dokumentinius filmus ir pasisako už tyrinėjimą, povandeninį išsaugojimą, klimato kaitą ir vandens išteklių apsaugą.

Pirmoji Kanados karališkosios geografinės draugijos tyrinėtoja, ji buvo pirmoji sero Christopherio Ondaatje medalio už tyrinėjimą laureatė ir yra pelniusi stipendijas iš daugelio prestižinių institucijų, įskaitant „Explorers Club“, kuris suteikė Williamo Beebe apdovanojimą už vandenynų tyrinėjimus.

Jill geriausiai parduodami memuarai vadinami Į planetą ir naujas dokumentinis filmas Pasinerti į tamsą: niekada nepasinerkite į baimę atskleidžia jos nuostabų gyvenimą – kaip ir jos pasirodymas „Go Diving ANZ“.

Daktaras Richardas 'Haris' Harisas

Richardas 'Harry'is'as Harrisas visame pasaulyje dirbo anestezijos, nardymo ir aviacijos medicinos srityse, o jo aistra nardymui urvuose, prasidėjusi dar devintajame dešimtmetyje, apėmė jį visame pasaulyje.

Susidomėjimas nelaimingų atsitikimų tyrimu ir paieškos bei gelbėjimo veikla buvo pasikartojanti tema – jis puikiai atliko pagrindinį vaidmenį ištraukiant Tailando jaunių futbolo komandą iš Tham Luang sistemos 2018 m.

Haris ypač domisi planavimu, logistika ir fiziologija, kuria grindžiamas saugus gilių urvų ir nuolaužų tyrinėjimas. Entuziastingas povandeninis fotografas ir videografas dabar taip pat kuria dokumentinio filmo karjerą.

Liz Parkinson

A PADI IDC staff instruktorius, freediver instruktorius-trainer, cave-diver and underwater stunt woman, Liz grew up in South Africa and moved to the USA on a swimming scholarship.

Pasibaigus plaukimo karjerai, ji užsiėmė akvalangu ir laisvuoju nardymu, daugiausia dėmesio skirdama darbui rykliams ir apsaugai. Los Andžele ji dirba su tokiomis institucijomis kaip „Shark Angels“ ir „PADI Aware“, renka lėšas ir moko žmones apie ryklių ir vandenynų apsaugą.

For film and TV work she works both in front of and behind the camera, doubling for actors and mokymas them for underwater performance.

Pitas Meslis

Pete started diving in 1990, went full-time in 1991 and has dedicated himself to researching, finding, diving and photographing wrecks around the world, with more than 6,000 hours’ in-water experience across some 30 countries. A PADI course director, he is one of the Southern Hemisphere’s most experienced technical-diving instruktorius-trainers.

Pete'as vadovavo ir dalyvavo daugelyje gilių nuolaužų ekspedicijų, vadovauja a nardymas-kelionės verslas, nuvežantis patyrusius narus į specializuotas nardymo vietas ir pastaruosius tris dešimtmečius tobulinantis savo ilgos ekspozicijos šviesos piešinius. Jis taip pat aktyviai dalyvavo nardymo mokslo tyrimuose.

Anthony „Gordo“ Gordonas

Gordo yra dokumentinių filmų kūrėjas, turintis daugiau nei dviejų dešimtmečių profesinės patirties kuriant ir filmuojant viską nuo pirmosios pasaulyje šerpų gelbėjimo komandos ant Everesto iki ypač ilgų nuotolių dviračių iki vandenyno tyrinėjimų, kuriuos atlieka nauji narai.

Jis taip pat yra „Aliquam“ ir „Next Generation“ kampanijos, skirtos jaunesniems žmonėms reklamuoti nardymą, varomoji jėga. Kalbėdamas apie savo darbą, Gordo MC įgūdžiai bus dėmesio centre, kai jis vadovauja pagrindinei „Go Diving ANZ“ scenai.

+ dar 3 etapai

Apart from the Main Stage, three other stages will be hosting a further 25 highly rated speakers from around the world, discussing inspirational and specifically Australian and New Zealand diving themes, technical diving and povandeninė fotografija. Here is the line-up as it currently stands:

ANZ / ĮKVĖPIMO ETAPAS: Naysas Bagai, Rohni Ben-Ahronas, Danny Charltonas, Terry Cumminsas, Deborah Dickson-Smith, Jamesas Hunteris, Torrey'us Klettas, Matiasas Nochetto, Holly Wakeley

TECHNINĖS ETAPAS: Kerrie Burrow, daktaras Mattas Carteris, Johnas Garvinas, Jill Heinerth, Johnas Kendallas, Mike'as Masonas, Yana Stashkevich, Davidas Strike'as, Patrickas Widmannas

FOTO ETAPAS: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktyvios funkcijos + ekranai

Parodos lankytojai taip pat ras daugybę interaktyvių funkcijų, pritaikytų jauniems ir seniems – nuo ​​VR nardymo patirties iki bandomojo nardymo; demonstracinis baseinas įvairiai įrangai nuo šoninių laikiklių iki povandeninių dronų ir rebreathers; freedivers, undinės ir kt.

Surrounding the stages and features will be a wide range of exhibitors, from tourist boards and tour operators to resorts, liveaboards, mokymas agencies, retailers, manufacturers and conservation organisations.

Registruotis nemokamiems bilietams

Teritorijoje yra daug automobilių stovėjimo aikštelės, o Sidnėjaus parodų aikštynas yra lengvai pasiekiamas su daugybe transporto galimybių.

Įėjimas į inauguracinį „Go Diving Show“ yra visiškai nemokamas, todėl, jei tikėtina, kad rugsėjo 28–29 d. savaitgalį būsite rajone, užsiregistruokite čia gauti bilietus į neabejotiną Australijos nardymo 2024 m. renginį!

