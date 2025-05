Pažadinkite savo pojūčius Anthony's Key kurorte

Visi žinome, kad nardymas turi dzenišką savybę, suteikiančią ramybės ir atsipalaidavimo jausmą, bet kodėl gi nepakėlus šios patirties į kitą lygį su įtraukiančiomis rekolekcijomis, kuriose nardymas su akvalangu ir nardymas su vamzdeliu derinami su jogos praktika, įskaitant unikalią povandeninę sesiją?

Įsikūręs ant Mezoamerikos barjerinio rifo krašto, seniai įkurtas Anthony's Key kurortas jau dešimtmečius yra mėgstamiausia narų, ieškančių tobulo gamtos grožio ir įdomių užsiėmimų derinio, vieta.

Šeimos valdomas ir eksploatuojamas devynių akrų kurortas gali pasigirti įvairiais unikaliais apgyvendinimo variantais – nuo ​​​​pajūrio vasarnamių, iš kurių atsiveria Karibų jūros vaizdas, iki nuošalių kalvų, siūlančių ramią privatumą. Visuose numeriuose yra oro kondicionieriai, lubų ventiliatoriai, mini šaldytuvai ir kavos virimo aparatai. Kambariuose nerasite telefonų ar televizorių, todėl galite tikrai pabėgti nuo kasdienio gyvenimo streso.

Anthony's Key kurorto vaizdas iš oro

Jaučiatės alkani? Galite pasimėgauti salų skoniais garsiajame „Ankor Seafood Grill“, kuris kasdien patiekia tris gardžius patiekalus iš meniu, įskaitant burnoje tirpstančius patiekalus, įskaitant šviežiai sugautus omarus, ešerius ir šefo firminį aukščiausios rūšies jautienos šonkauliukus, visa tai įsikūrusi tiesiai ant vandens krašto.

Ištroškę? Pradėkite rytą su „Coast Coffee“ baristomis, įsikūrusiomis pagrindiniame AKR vestibiulyje. Jos siūlo įvairių aukščiausios kokybės, vietinių kavos pupelių ir gali paruošti jums tobulą puodelį kavos, taip pat arbatos ir skanių ledinių gėrimų. Tai taip pat puiki vieta trumpam popietės poilsiui.

AKR baseino baras – ideali vieta atsigaivinti gurkšnojant gaivinantį kokteilį – o jei maudotės, jums net nereikia lipti iš baseino!

Svetingas baseino baras yra vienas iš trijų barų „Anthony's Key Resort“ viešbutyje.

Visą dieną ir vakare svečiai gali rinktis iš dviejų kitų viliojančių barų – „Frangipani“ baro ir poilsio zonos bei „Ankor“ baro. Siūlomas platus gėrimų pasirinkimas – nuo ​​alaus, vyno ir stipriųjų gėrimų iki kai kurių kurorto firminių kokteilių. Tai puikios vietos užbaigti visą dieną mėgaujantis viskuo, ką siūlo AKR.

Taigi, apgyvendinimas, maistas ir gėrimai aptarti, tačiau nesvarbu, ar norite „Anthony's Key Resort“ apsistoti ir leistis į povandeninius Roatano stebuklus, apžiūrėti šios Karibų jūros salos viršutinius objektus, ar tiesiog atsipalaiduoti ir pabėgti nuo kasdienio gyvenimo streso, šis kurortas pasirūpins viskuo.

Eikite tyrinėti…

Kurorto lagūnos vandenys ramūs ir tylūs beveik ištisus metus, o baidarių ar irklentių plaukimas yra puikus būdas praleisti rytą ar popietę. Galite ramiai pasiplaukioti po kurortą arba nuvykti į Bailey's Key, kur rasite ramų paplūdimį siestai.

Jei kuriam laikui atsibodo sūrus vanduo, galite atsigaivinti pasinerdami į Anthony's Key 30 metrų ilgio ir 60 metrų ilgio įgilintą gėlo vandens baseiną. 4 metro gylio baseinas puikiai tinka maudynėms ar tiesiog poilsiui po nuotykių kupinos dienos.

Praleiskite šiek tiek laiko Maya Key saloje

Taip pat galite apsilankyti privačioje Maya Key salos poilsio zonoje. Čia galite pasivaikščioti po gražius ir profesionaliai prižiūrimus salos sodus arba apžiūrėti gyvūnų draustinį su draugiškomis kapucinų beždžionėmis, egzotiniais paukščiais ir džiunglių katėmis, kurios visos yra vietinės šioje vietovėje, o turkio spalvos vanduo prie privačių paplūdimių ir prieplaukos vilioja nardyti. Kai būsite pasiruošę atsipalaiduoti, galėsite atsipalaiduoti 5,000 kv. pėdų ploto terasoje, kurioje taip pat yra viliojantis 70,000 XNUMX galonų talpos baseinas.

Nardymas

„Anthony's Key Resort“ jau daugiau nei 50 metų yra vertinamas kaip vienas geriausių nardymo kurortų, tad nesvarbu, ar tai jūsų pirmas kartas... pelekas Žengti į nardymo pasaulį – AKR yra puiki vieta gauti pradinio lygio sertifikatą – arba praplėsti savo nardymo įgūdžius, ar tiesiog tyrinėti Roatano vandenis, „Anthony's Key Resort Dive Shop“ yra jūsų pasirinkta vieta.

Centras valdo modernių „Pro 42“ ir „Pro 48“ nardymo laivų (didžiausių saloje) parką, o per penkias–35 minučių kelionę laivu yra ne mažiau kaip 30 skirtingos nardymo vietos. Siūlomi trys nardymo laivu užsiėmimai per dieną, taip pat du kartus per savaitę naktiniai nardymai, taip pat reguliariai rengiamos nardymo su vamzdeliu išvykos ​​kiekvieną dieną specialiu 51 pėdų ilgio nardymo laivu.

„Anthony's Key Resort“ valdo nardymo laivų parką.

Roatano vandenų vidutinė temperatūra ištisus metus siekia apie 80 laipsnių pagal Farenheitą, o puikus matomumas paverčia šią vietą puikia nardymo su akvalangu vieta. Tarp populiariausių vietų yra 230 pėdų ilgio „El Aguila“ nuolaužos, kurios po nuskendimo 1989 m. buvo išgelbėtos ir 1997 m. AKR atgabentos į Roataną ir nuskandintos 100 pėdų gylyje kaip dirbtinis rifas – jis vis dar puikiai neria, nepaisant to, kad buvo niokotas uragano „Mitch“; „Odyssey“ nuolaužos, dar vienas AKR dirbtinių rifų programos objektas, kuris, būdamas 300 pėdų ilgio, yra vienas didžiausių salos laivų nuolaužų ir dabar guli 120 pėdų atstumu nuo šiaurinės pakrantės; ir, žinoma, garsioji „Anthony's Key Resort“ nardymo vieta su rykliais, kur svečiai gali iš arti pamatyti keletą Karibų jūros rifų ryklių.

Nardymo parduotuvėje yra platus nuomojamos įrangos pasirinkimas, todėl jums nereikės rūpintis savo įrangos tempimu, jei nenorite, o AKR taip pat yra „Cornerstone“ medicinos paslaugų ir hiperbarinės kameros namai, suteikiantys nardymo svečiams papildomos ramybės.

Arba atsipalaiduokite…

Jei atsipalaidavimas yra jūsų atostogų pagrindas, „Ixora“ SPA centre yra du masažo kambariai, veido procedūrų kambarys ir nagų priežiūros salonas, kuriame galite mėgautis plačiu masažų, viso kūno įvyniojimų, veido procedūrų ir pedikiūro/manikiūro pasirinkimu.

Niekas taip neatpalaiduoja, kaip apsipirkimo terapija, o vietoje galite apžiūrėti „Seaside Gifts“ ir Nuotrauka rankų darbo papuošalams, marškinėliams, atvirukams, akiniams nuo saulės ir daug daugiau.

Irklentės Anthony's Key kurorte

Nardykite arba atsipalaiduokite – o kodėl gi nepadarius abiejų?

Rugpjūtį galite pasimankštinti nardymo pamokoje ir atsipalaiduoti specialioje savaitės trukmės jogos rekolekcijose.

Jogos rekolekcijos (23-30 rugpjūtis 2025) apima septynių naktų apgyvendinimą kalvos šlaite arba prie vandens esančiame vasarnamyje, tris valgius per dieną, nardymą ar nardymą su vamzdeliu, susitikimą su delfinais, įvairias grupines veiklas (pasveikinimo ir uždarymo ratus, grupines vakarienes ir vakarinius susibūrimus), ekskursiją į Maya Key ir įvairius jogos užsiėmimus, įskaitant jogą saulėtekio metu, jogą irklentėmis bei unikalią povandeninę jogos patirtį.

Į paketą taip pat įskaičiuoti pervežimai iš ir į oro uostą, pasveikinimo kokteilis ir orientacinė programa, nemokami baidarės ir irklentės bei nemokamas belaidis internetas kambariuose ir bendrose erdvėse.

Kainos svyruoja nuo 1,282 1,457 USD už „Hill Superior“ tipo vasarnamį iki XNUMX XNUMX USD už „Key Superior“ tipo vasarnamį. Kainos nurodytos vienam asmeniui, vienam arba dviem asmenims, ir į jas neįskaičiuoti mokesčiai.

Jogos rekolekcijos Anthony's Key kurorte

Linda Sue Dingel

Linda yra PADI kursų vadovė ir DAN. Instruktorius Trenerė, turinti daugiau nei 45 metų kelionių ir nardymo patirtį visame pasaulyje bei daugiau nei 3,500 užregistruotų nėrimų, savo patirtį ir aistrą tyrinėjimams atsineš į salą, dalindamasi įžvalgomis ir įkvėpimu su kitais narais.

Linda pateko į Gineso rekordų knygą už du renginius su „Dixie Divers“ Dirfild Biče, Floridoje – ilgiausią povandeninę žmonių grandinę (2018 m.) ir didžiausią povandeninį valymo darbą (2019 m.).

Ji buvo buvusi nardymo operacijų direktorė pirmajame JAV nardymo centre „Dive N Surf“ Redondo Biče. Kalifornija.

Terri ir Linda Sue kartu nardo Anthony's Key kurorte

Terri Zimmerman

Terri yra sertifikuota jogos mokytoja instruktorius, ir ji taikys holistinį požiūrį, apimantį fizines laikysenas, kvėpavimo pratimus ir sąmoningumą. Terri individualizuoti užsiėmimai gerina bendrą savijautą ir integruoja mūsų ryšį su gamta tiek virš vandens, tiek po vandeniu.

Ji gerai žinoma dėl savo gyvų, dinamiškų vinjasos pratimų, kuriuose atliekami jėgos lavinimo judesiai, įkvepiantys mokinius ir suteikiantys jiems lengvumo.

Terri taip pat veda Yin ir pradedančiųjų jogos užsiėmimus, o tai reiškia, kad visi mokiniai smagiai leidžia laiką ant kilimėlio, kartu jausdami iššūkius, leisdami įvairaus lygio patirties mokiniams susieti save su jogos praktika.

