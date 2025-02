Backshall leads star-studded Main Stage

There is a stellar line-up on the Main Stage at this weekend's GO nardymo šou, headlined by TV presenter, author and adventurer Steve Backshall.

Also appearing on the Main Stage are fellow TV presenters Monty Halls and Andy Torbet (the latter also pulling his usual MC duties as well), alongside NASA-trained Aquanaut Dr Dawn Kernagis, Malta's Dr Timmy Gambin, and tech and expedition divers Maria Bollerup and Rannva Joersmundsson.

Plus, the Underwater Photographer of the Year winners will be showcased on the big screen on Saturday afternoon.

And don't forget the unmissable panel session with all of the Main Stage speakers on the Sunday afternoon to round out the event.

GO nardymo šou – vienintelis vartotojiškas nardymas ir keliauti pasirodymas JK – grįžta į NAEC Stoneleigh 1 m. kovo 2–2025 d., kaip tik laiku pradėti naują sezoną, ir žada savaitgalį, kupiną interaktyvaus, mokomojo, įkvepiančio ir linksmo turinio.

Taip pat pagrindinėje scenoje – šį kartą vadovauja televizijos žvaigždė, autorius ir nuotykių ieškotojas Steve'as Backshall, kuris po kelerių metų išvyko į GO nardymo šou, kartu su NASA apmokytu NEEMO Aquanaut ir „DEEP Dawn“ mokslinių tyrimų vadovu. Kernagis, kolega televizijos laidų vedėjas, rašytojas ir amžinai mėgstamas Monty Hallsas, daktaras Timmy Gambinas, kuris aptars turtingą Maltos jūrinę ir karo laiką. paveldas, ir dinamiškas tyrinėtojų Rannva Joermundsson ir Maria Bollerup duetas, kuris kalbės apie savo neseniai vykusią Ekspediciją Buteng Indonezijoje – čia vėl yra skirti JK nardymui, techniniam nardymui, povandeninė fotografija ir įkvepiančios pasakos. Andy Torbet ir vėl pasirodys pagrindinėje scenoje, taip pat skaitys pristatymą apie iššūkius, kylančius filmuojant techninį nardymą televizijos laidose. Galima rasti visų garsiakalbių sąrašą, įskaitant laiką čia.

Kartu su scenomis yra daugybė interaktyvių elementų – vis populiarėjantis urvas, milžiniškas bandomasis baseinas, įtraukiantis virtualios realybės technologinis nardymas, kvėpavimo sulaikymo seminarai ir išklotinės pratybos, jūrų biologijos zona ir, 2025 m. naujiena, galimybė išbandyti savo jėgas nuolaužų kartografavime kartu su „Nautical“ – laivų arkos draugija. nuolat didėjantis stendų asortimentas iš turistinių lentų, gamintojų, mokymas agentūros, kurortai, banglentės, nardymo centrai, mažmenininkai ir daug daugiau.

Šiais metais taip pat matosi Konkursas „NoTanx Zero2Hero“. užima centrinę sceną. Šiame konkurse, skirtame naujokams laisvalaikio narams, iš pradžių dalyvaus 12 kandidatų mokymas su Marcusu Greatwoodu ir „NoTanx“ komanda Londone vasario pabaigoje. Tada penki atrinkti finalininkai kovo savaitgalį varžysis GO nardymo parodoje, įskaitant statinės apnėjos seansus baseine, kad surastų bendrą nugalėtoją, kuriam atiteks savaitės trukmės kelionė į Marsa Shagra Eco-Village, kurią suteikė Oonasdivers.

Išankstiniai bilietai jau parduodami!

Pirkite dienos bilietą dabar £17.50 + rezervacijos mokestis ir būkite pasiruošę edukacinei, įdomiai ir įkvepiančiam potyriui! Arba per dvi dienas tiek daug pranešėjų, taip pat visi interaktyvūs parodos ir parodos dalyviai, kuriuos reikia aplankyti, kodėl gi nepadarius savaitgalio ir įsigyti dviejų dienų bilietą £25 + rezervacijos mokestis?

Spektaklio savaitgalio kasoje dienos bilietas kainuos £25, todėl užsisakykite iš anksto ir sutaupykite pinigų!!

Taip pat galimos grupinių bilietų kainos 10+ žmonių, jei atvykstate su savo centro/klubo nariais.

Užsisakykite bilietus „Go Diving Show“ svetainėje.

Ir kaip visada, į bilieto kainą įskaičiuota nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. O jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikai keliauja nemokamai, todėl pasiimkite vaikus į pasakišką šeimos dieną!