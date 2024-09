Įprastos nardymo traumos, nuotolinio nardymo nelaimingi atsitikimai ir DAN karštoji linija

„Diver Alert Network“ gerbiamas medicinos paslaugų viceprezidentas, dr Matias Nochetto, įkvėpimo ir edukacinius pranešimus skaitys inauguraciniame renginyje. GO nardymo šou ANZ (vyks Sidnėjaus parodoje rugsėjo 28-29 d.).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI instruktorius in 1999. He completed his medical mokymas in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, mokymas events, translating mokymas programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Daktaras Matiasas Nochetto

2006 m. jam buvo pasiūlytas susitikimas visu etatu DAN būstinėje Durham NC, kur jis dirba nuo 2007 m.

Šiandien Dr Nochetto yra DAN medicinos paslaugų viceprezidentas, kur jis vadovauja narų įspėjimų tinklo stuburui. Jis vadovauja paramedikų, slaugytojų ir gydytojų komandai keturiuose žemynuose, kurie per metus visame pasaulyje aptarnauja daugiau nei 3,500 pagalbos skambučių penkiomis kalbomis ir apie 5,000 medicininių užklausų.

DAN jis taip pat dirba su komanda kurdamas ir įgyvendindamas įvairias DAN medicinos programas įvairiais lygiais – nuo ​​pasauliečių iki sveikatos priežiūros specialistų.

Nochetto yra vienas iš DAN-UHMS nardymo medicinos kursų, šiuo metu ilgiausiai vykdomos tokio pobūdžio CME programos, kurso direktorius, mokantis gydytojus nardymo medicinos srityje nuo 1982 m. Jis dažnai yra kviestinis nardymo medicinos kursų ir programų dėstytojas tarptautiniu mastu.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and mokymas programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Įprastos nardymo traumos, nuotolinio nardymo nelaimingi atsitikimai ir DAN karštoji linija

Nepraleiskite DAN nardymo sveikatos ir saugos seminaro, kurį vedė dr. Matias Nochetto, ANZ/Įkvėpimo scenoje rugsėjo 29 d., sekmadienį, nuo 1 val.

Dr. Nochetto, DAN medicinos paslaugų viceprezidentas, aptars įprastus nardymo sužalojimus (simptomus, pirmąją pagalbą, gydymą), nuotolinius nardymo nelaimingus atsitikimus (iššūkius ir atvejų pavyzdžius) ir DAN pagalbos telefono liniją.

Tai tikrai bus įdomus ir verčiantis susimąstyti seminaras, nesvarbu, ar esate naujokas nardymo srityje, ar patyręs naras, ar užkietėjęs techninio nardymo veteranas.

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 28-29 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, „Australia/New Zealand Stage“, „Inspiration Stage“ ir „Tech Stage“ – čia bus daugybė garsiakalbių iš viso pasaulio, taip pat daugybė interaktyvių funkcijų, tinkančių jauniems ir seniems, iš nardymo VR patirties, demonstracinis baseinas ir daug daugiau.

Aplink scenas ir objektus bus daug dalyvių, pradedant turizmo agentūromis ir kelionių organizatoriais, baigiant kurortais, tiesioginiais stendais, mokymas agentūros, mažmenininkai, gamintojai ir gamtosaugos organizacijos.

2024 GO Diving Show UK, vykstantis jau penktus metus, savaitgalį pritraukė daugiau nei 10,000 10,000 dalyvių ir apėmė XNUMX XNUMX kvadratinių metrų parodų plotą, o Australijos ir Naujosios Zelandijos variantas siekia šį lygį pasiekti ateinančiais metais.

Įėjimas į inauguracinį GO Diving Show ANZ yra visiškai nemokamas – užsiregistruokite čia įsigyti bilietus į neabejotinai 2024 m. nardymo renginį Australijoje. Teritorijoje yra daug automobilių stovėjimo aikštelės, o renginio vietą nesunku pasiekti dėl daugybės transporto galimybių, todėl įrašykite datas į savo dienoraštį dabar ir pasiruoškite nuostabiam savaitgaliui, kuriame švenčiamas visas nardymas.