Davidas Strike'as pateikia pamokančių istorijų technikams

Technical diving icon David Strike will be entertaining and educating visitors to the Tech Stage at the GO nardymo šou in Sydney in September, with more cautionary tales for techies.

Certified as a diver in 1961, with a background encompassing military, commercial, scientific, and technical diving sectors – and proficient and qualified in open-circuit and closed circuit diving, and surface demand diving equipment – Australian-based David Strike is a former diving instructor and instructor trainer certifier, and a regular editorial contributor on dive-related topics to diving publications from around the world.

Organiser of several world-class diving events – with an emphasis on technical diving – he is the recipient of several ‘Industry Recognition’ awards, the ADEX ‘Lifetime Achievement Award’, and a Fellow of the Explorers Club of New York.

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 6-7 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, Australijos/Naujosios Zelandijos, Įkvėpimo ir Technologijų scenose – kuriose dalyvaus dešimtys pranešėjų iš viso pasaulio, taip pat bus daugybė interaktyvių funkcijų, skirtų tiek jauniems, tiek seniems, pradedant VR nardymo patirtimis, demonstraciniu baseinu, bandomojo nardymo baseinu ir daug daugiau.

Aplink scenas ir objektus bus daug dalyvių, pradedant turizmo agentūromis ir kelionių organizatoriais, baigiant kurortais, tiesioginiais stendais, mokymas agentūros, mažmenininkai, gamintojai ir gamtosaugos organizacijos.

Bilietai į „GO Diving Show ANZ“ parodą jau parduodami, ir jūs galite pasinaudoti proga 2 už 1 kainą ankstyvojo paukščio pasiūlymas iki rugsėjo 9 d. – jūs ir jūsų bičiulis/draugas/partneris/sutuoktinis galite apsilankyti vos už $12, o vaikai iki 16 metų įeina nemokamai, todėl tai puiki dienos išvyka visai šeimai. Teritorijoje yra daug vietos automobiliams pastatyti, o iki renginio vietos lengva nuvykti naudojantis daugybe transporto priemonių, todėl jau dabar užsirašykite datas į kalendorių ir pasiruoškite įspūdingam savaitgaliui, kurio metu bus švenčiamos visos nardymo formos.