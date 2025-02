Drysuit nardymo mirtis – tikros pamokos taikant žmogiškųjų faktorių metodą

Apdovanojimus pelnęs žmogiškųjų faktorių pedagogas ir techninis naras Garethas Lockas atskleis, kaip supratimas apie žmogaus elgesį keičia saugumą ir efektyvumą po vandeniu, kai jis pakils į Technologinę sceną. GO nardymo šou kovo mėnesį.

Gareth Lock is the global authority on human factors in diving and how this contributes to safety, more enjoyable dives, and divers with more capacity. Creator of the acclaimed Human Factors in Diving mokymas programme, he is also the author of the best-selling book Under Pressure and producer of the emotionally powerful and meaningful documentary If Only…

Turėdamas žmogiškųjų faktorių ir sistemų saugos magistro laipsnį ir dešimtmečius darbo patirtį kariuomenėje, Garethas sujungia akademinę patirtį su realaus pasaulio įžvalgomis, kad padėtų narams tobulinti sprendimų priėmimą, bendravimą ir vadovavimą.

Drysuit nardymo mirtis

In 2020, a young lady, Linnea Mills, died during a sausas kostiumas diving course in Glacier National Park. There was significant anger and frustration that this event happened as it was entirely preventable. This presentation will take a systems safety and human factors approach to identify the deeper pamokos that can be learned from the event.

Žmogaus prigimtis ir visuomenės lūkesčiai reiškia, kad turime stiprią tendenciją kaltinti susijusius asmenis – jei atsikratysime „blogojo obuolio“, viskas bus gerai. Tačiau mokslas rodo, kad jei nesame smalsūs ir nenagrinėsime sistemos bei konteksto, tie patys įvykiai greičiausiai pasikartos.

Ateikite į šį pristatymą, jei esate atviras ir norite sužinoti, kaip padaryti ilgalaikius sporto pokyčius, kad padidintume malonumą ir pagerintume rezultatus bei valdytume ne tik atsakomybės, bet ir veiklos riziką.

Driskinis kostiumas Diving Fatality - Creating Real Pamokos Through a Human Factors Approach 2

GO nardymo šou

GO nardymo šou – vienintelis vartotojiškas nardymas ir keliauti pasirodymas JK – grįžta į NAEC Stoneleigh 1 m. kovo 2–2025 d., kaip tik laiku pradėti naują sezoną, ir žada savaitgalį, kupiną interaktyvaus, mokomojo, įkvepiančio ir linksmo turinio.

Taip pat pagrindinėje scenoje – šį kartą vadovauja televizijos žvaigždė, autorius ir nuotykių ieškotojas Steve'as Backshall, kuris po kelerių metų išvyko į GO nardymo šou, kartu su NASA apmokytu NEEMO Aquanaut ir „DEEP Dawn“ mokslinių tyrimų vadovu. Kernagis, kolega televizijos laidų vedėjas, rašytojas ir amžinai mėgstamas Monty Hallsas, daktaras Timmy Gambinas, kuris aptars turtingą Maltos jūrinę ir karo laiką. paveldas, ir dinamiškas tyrinėtojų Rannva Joermundsson ir Maria Bollerup duetas, kuris kalbės apie savo neseniai vykusią Ekspediciją Buteng Indonezijoje – čia vėl yra skirti JK nardymui, techniniam nardymui, povandeninė fotografija ir įkvepiančios pasakos. Andy Torbet ir vėl pasirodys pagrindinėje scenoje, taip pat skaitys pristatymą apie iššūkius, kylančius filmuojant techninį nardymą televizijos laidose.

Kartu su scenomis yra daugybė interaktyvių elementų – vis populiarėjantis urvas, milžiniškas bandomasis baseinas, įtraukiantis virtualios realybės technologinis nardymas, kvėpavimo sulaikymo seminarai ir išklotinės pratybos, jūrų biologijos zona ir, 2025 m. naujiena, galimybė išbandyti savo jėgas nuolaužų kartografavime kartu su „Nautical“ – laivų arkos draugija. nuolat didėjantis stendų asortimentas iš turistinių lentų, gamintojų, mokymas agentūros, kurortai, banglentės, nardymo centrai, mažmenininkai ir daug daugiau.

Šiais metais taip pat matosi Konkursas „NoTanx Zero2Hero“. užima centrinę sceną. Šiame konkurse, skirtame naujokams laisvalaikio narams, iš pradžių dalyvaus 12 kandidatų mokymas su Marcusu Greatwoodu ir „NoTanx“ komanda Londone vasario pabaigoje. Tada penki atrinkti finalininkai kovo savaitgalį varžysis GO nardymo parodoje, įskaitant statinės apnėjos seansus baseine, kad surastų bendrą nugalėtoją, kuris gaus savaitės kelionę į Marsa Shagra ekologinį kaimą, kurį suteikė Oonasdivers. Spustelėkite čia užsiregistruoti, kad gautumėte galimybę dalyvauti varžybose.

Išankstiniai bilietai jau parduodami!

Pirkite dienos bilietą dabar £17.50 + rezervacijos mokestis ir būkite pasiruošę edukacinei, įdomiai ir įkvepiančiam potyriui! Arba per dvi dienas tiek daug pranešėjų, taip pat visi interaktyvūs parodos ir parodos dalyviai, kuriuos reikia aplankyti, kodėl gi nepadarius savaitgalio ir įsigyti dviejų dienų bilietą £25 + rezervacijos mokestis? Taip pat galimos grupinių bilietų kainos 10+ žmonių, jei atvykstate su savo centro/klubo nariais. Užsisakykite bilietus „Go Diving Show“ svetainėje.

Ir kaip visada, į bilieto kainą įskaičiuota nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. O jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikai keliauja nemokamai, todėl pasiimkite vaikus į pasakišką šeimos dieną!