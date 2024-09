Prisijunkite prie mūsų išskirtinio filmo Diving Into The Darkness peržiūros

Džiaugiamės, kad inauguracija GO nardymo šou ANZ (Rugsėjo 28–29 d., Sidnėjaus parodų aikštelėje) prasidės puikiai – Didžiojoje scenoje bus rodomas išskirtinis apdovanojimus pelnęs fenomenalus dokumentinis filmas „Dinging Into The Darkness“.

Šeštadienio rytą prisijunkite prie mūsų 9.45 val. Didžiojoje scenoje ir pasiruoškite vienam ryškiausių dokumentinių filmų, kuriuos žiūrėjau pastaraisiais metais (visą mano apžvalgą skaitykite žemiau). Dar geriau, iškart po pasirodymo, Jill Heinerth ji pati lips ant pagrindinės scenos ir surengs nuostabų pristatymą. direktorius Nays Baghai taip pat dalyvaus parodoje, šeštadienio popietę pakils į ANZ / Įkvėpimo sceną.

Nardymas į tamsą

Markas Evansas: Kai pirmą kartą išgirdau apie Nardymas į tamsą, labai laukiau, kada galėsiu jį pamatyti pats, ypač dėl to, kad jame yra mano draugė ir nardymo legenda Jill Heinerth. Jos istorija jau seniai nusipelnė pristatymo, o dabar turėjau galimybę pamatyti ją iš pirmų lūpų. Galiu patvirtinti, kad filmo kūrėjas Naysas Baghai pranoko save paskutiniu dokumentiniu filmu – jis tikrai nusipelno visų jau gautų pagyrimų. per trumpą laiką, kai jis buvo išleistas.

Šių metų tarptautiniame Santa Barbaros kino festivalyje filmas jau laimėjo geriausio dokumentinio filmo apdovanojimą ir renginyje „Dokumentiniai filmai be sienų“ apdovanojimą už išskirtinį meistriškumą.

Vienas didžiausių pasaulyje gyvenančių urvų narų, Kanados tyrinėtojas Heinerthas dalyvavo kai kuriose reikliausiose ir garsiausiose ekspedicijose – nuo ​​ilgiausių pasaulio urvų Meksikoje apžiūros iki milžiniškų ledkalnio urvų atradimo Antarktidoje.

Kartu su kai kuriais iš šių epiškų nardymų, kuriuose vaizduojami klipai ir archyviniai kadrai, 96 minučių trukmės dokumentiniame filme pateikiami intymūs interviu ir animaciniai prisiminimai apie jaunesnius Heinerth metus, padedantys paaiškinti jos motyvaciją dalyvauti tokiuose ekstremaliuose iššūkiuose.

Daugiau nei 100 jos draugų mirė gilumoje, tačiau ji tvirtina, kad kiekvienas nuotykis priartina ją prie to, kad taptų moterimi, kurią norėjo sutikti vaikystėje.

Visada tikėjau, kad yra dviejų rūšių narai – tie, kurie mėgsta nardymą urvuose, ir tie, kurie nemėgsta – ir aš tvirtai priklausau pastarajai kategorijai. Visada buvo kažkas, kas susiję su urvais, kas man suteikia „valymo“, o nardymas tamsoje nieko nepakeitė mano nuomonės!

Matydama nuostabius kadrus, kaip Jill be vargo sklando stalaktitais, stalagmitais ir kitomis topografinėmis keistenybėmis išpuoštomis urvų sistemomis įspūdingai aiškiai matomoje vietoje, turiu pasakyti, kad mane ėmė vilioti tik menkiausia.

Bet tada kiti segmentai – ypač šiurpios pasiklydimo urve akimirka, kurią itin gerai nufilmavo Naysas ir komanda (gerai žinote, kad tai aptariamo incidento atkūrimas, bet taip gerai nufilmuota, kad širdis pradeda plakti. pakliūva į situaciją) – suvaldykite savo trumpalaikę beprotybę ir aš grįšiu į narų kategoriją „Liksiu prie nuolaužų, sienų ir rifų“!

Jill Heinerth yra žavinga kalbėtoja, jei pasisekė sugauti ją scenoje, o jos charizma ir asmenybė išryškėjo iš filmo panašiai kaip ji sėdėjo priešais jus. Tai papildo Nayso Baghai šaudymo įgūdžiai, kuris tikrai žino, kaip fotoaparatu užfiksuoti epines scenas. Tai neabejotinai vienas geriausių dokumentinių filmų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama nardymui, kurį mačiau per daugelį metų.

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 28-29 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, „Australia/New Zealand Stage“, „Inspiration Stage“ ir „Tech Stage“ – čia bus daugybė garsiakalbių iš viso pasaulio, taip pat daugybė interaktyvių funkcijų, tinkančių jauniems ir seniems, iš nardymo VR patirties, demonstracinis baseinas ir daug daugiau.

Aplink scenas ir objektus bus daug dalyvių, pradedant turizmo agentūromis ir kelionių organizatoriais, baigiant kurortais, tiesioginiais stendais, mokymas agentūros, mažmenininkai, gamintojai ir gamtosaugos organizacijos.

2024 GO Diving Show UK, vykstantis jau penktus metus, savaitgalį pritraukė daugiau nei 10,000 10,000 dalyvių ir apėmė XNUMX XNUMX kvadratinių metrų parodų plotą, o Australijos ir Naujosios Zelandijos variantas siekia šį lygį pasiekti ateinančiais metais.

Įėjimas į inauguracinį GO Diving Show ANZ yra visiškai nemokamas – užsiregistruokite čia įsigyti bilietus į neabejotinai 2024 m. nardymo renginį Australijoje. Teritorijoje yra daug automobilių stovėjimo aikštelės, o renginio vietą nesunku pasiekti dėl daugybės transporto galimybių, todėl įrašykite datas į savo dienoraštį dabar ir pasiruoškite nuostabiam savaitgaliui, kuriame švenčiamas visas nardymas.