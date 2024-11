Misija Mėlynoji planeta: astronautas akvalangoje

Galbūt ji pasitraukė iš savo ankstesnio gyvenimo orbitoje, tačiau kosmoso moteris ir nardytoja NICOLE STOTT vis dar vykdo misiją – supažindinti mus visus su gyvybiškai svarbiais kosmoso ir mūsų vandeningo pasaulio ryšiais. Ji kalbasi su Steve'u Weinmanu

Maldyvuose esančios COMO Cocoa salos svečiai džiaugėsi, kad neseniai prie jų nardymo prisijungė ne kas kitas, o astronautas veteranas – žmogus, savo laiku patyręs visko – nuo ​​dreifuojančių nardymų, nardymo sėdimojo nardymo iki pasivaikščiojimų erdvėje.

Net ir visus tuos dešimtmečius iki kosminio amžiaus, kai gerai nusiteikę piliečiai leidžiasi į trumpalaikes keliones už nulinės gravitacijos ribų, profesionalūs erdvėlaiviai ir moterys išlieka reta veislė.

Savo ruožtu Nicole Stott mėgavosi nardymu Indijos vandenyne ir nauja galimybe aptarti savo mėgstamą temą: daugialypius ryšius tarp vandenynų ir kosmoso.

Pietų Male atolo kurorte, kuriame yra 33 virš vandens esančios vilos, vyko „Salos astronautų stovykla“, o Nicole viešnagė yra COMO ir jai artimų dvynių iniciatyvų „Space For A Better World“ ir „Space For A Better World“ partnerystės rezultatas. fondas „Erdvė menui“.

Lydima PADI Cocoa Island nardymo centro instruktorių, Nicole ir svečiai apžiūrėjo tokias vietas kaip Shambalos rifas, esantis netoli kurorto, ir Bay rifas, esantis 12 m gylio lagūnoje ir su daugybe koralų dauginimo rėmų.

Nardytojus pamėgo vietinė jūrų gyvybė: juodgalviai rifų rykliai, Napoleono vėriniai, snapučiai ir žalieji vėžliai, taip pat atrama murenų, rytietiškų saldžiųjų lūpų, milžiniškų moliuskų, anemonų, švaresnių krevečių, vėliavinių žuvų, liūtų žuvų ir drugelis.

Po nardymo svečiai galėjo papietauti su Nicole po žvaigždėmis ir tęsti diskusijas iki nakties.

„Mums pasisekė surengti šias salos astronautų stovyklas keliose iš jų KAIPnuostabiose vietose visame pasaulyje“, – sako Nicole. „Vienas iš dalykų, kuriuos mums patinka šiame darbe su COMO, yra tai, kad jie supranta ryšį tarp jūros ir kosmoso – kad gyvename vandenyno planetoje.

„Jie vertina, kad jų vietose besilankantys vaikai nusipelno prasmingos patirties, ir kviečia dalyvauti vietos bendruomenių vaikus. Tai mums labai svarbu – ir jei jie negali nuvežti vietinių vaikų į kurorto vietą, jie teikia pirmenybę mūsų išvežimui į vietines mokyklas ir bendruomenes.

„Mes taip pat labai dėkingi, kad šios vietos suteikia mums galimybę pasinerti į vandenį ir kad galime įtraukti tokias išsaugojimo veiklas kaip koralų atkūrimas, mangrovių sodinimas ir paplūdimio valymas.

Vėlai į akvalangą

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Atviras vanduo check-out dive together on Delray Beach.

„Visą laiką komentavau, kaip negalėjau patikėti, kad taip ilgai laukiau, kol pradėjau nardyti!

That was half a lifetime ago. NY-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Jos karjera pakilo į viršų 1987 m., kai, turėdama aeronautikos inžinieriaus laipsnį, ji prisijungė prie Pratt & Whitney kaip konstrukcijų projektavimo inžinierė. Ji greitai persikėlė į NASA Kenedyje Floridoje, o 1998 m. persikėlė į Džonsono kosmoso centrą Hiustone, Teksase.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of mokymas and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Pirmojoje iš tų TKS misijų ji dalyvavo pirmajame kosminiame žygyje, be to, ji buvo paskutinė ekspedicijos įgulos narė, grįžusi į Žemę kosminiu šautuvu. Iš viso ji kosmose praleido 104 dienas.

"Kiekvienas astronautas yra naras"

Nicole karjera NASA truko 27 metus, tačiau 2015 m. išėjusi į pensiją ji neketino sėdėti atgal – dėl kosmoso ir nardymo trajektorijų ji paliko misiją.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Atviras vanduo Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Tai apima daugybę nardymų NASA neutralaus plūdrumo laboratorijoje (NBL) Džonsone, ruošiantis nulinės gravitacijos ir tiems pasivaikščiojimams erdvėje, taip pat pažangių įgūdžių, susijusių su pasirengimo soties nardymui Vandenio povandeninėje tyrimų buveinėje Floridoje, įgijimas.

„Šiais laikais kiekvienas astronautas yra naras arba juo tampa, kai yra atrinktas“, – sako Nicole. Didžioji jos pramoginio nardymo dalis vyko prie pietinės Karibų jūros Bonaire salos. „Jis toks prieinamas ir toks gražus dėl visų priežasčių, dėl kurių nardome – spalvų ir gyvenimo įvairovės“.

Tačiau nauja patirtis visada patraukli, ir Maldyvai pateko į šią kategoriją. „Man labai įdomu pamatyti, kaip įvairiose Žemės vietose gali skirtis gyvenimas ir grožis – aš visada lyginu nardymą su tuo, ką patyriau Bonaire.

„Man kiekviena vieta yra mėgstamiausia žmonės, su kuriais galiu nardyti. Man ypač patinka, kai galiu nardyti su savo sūnumi – jis nardo ir jam tai patinka nuo 11 metų. Naras taip pat yra Nicole vyras, Meno saloje gimęs „kosmoso verslininkas“ Christopheris. Pora gyvena Sankt Peterburge, Floridoje.

„Negalima tiesiog įšokti į savo erdvėlaivį“

„Aquarius“ povandeninių buveinių tyrimų misija 2006 m. Nicole buvo „išskirtinė patirtis“. Būdama NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) projekto įgulos narė, ji 18 dienų dirbo giliai su dar penkiais akvanautais.

„Gyvenant ir patirti „vidinės erdvės“ baimę ir stebuklą buvo kažkas nepaprasto“, – svarsto ji.

Būtent Vandenis suteikė tai, ką ji laiko geriausiu gyvenimo ir darbo erdvėje analogu. „Vieną valandą pabuvęs 60 metrų aukštyje, jūsų kūnas yra taip prisotintas azoto, kad negalite tiesiog saugiai išplaukti į paviršių. Būti ten ilgą laiką toje ekstremalioje aplinkoje buvo tiek fiziškai, tiek psichologiškai kuo arčiau erdvės.

„Negalima tiesiog išeiti į lauką be specialios įrangos, kad išgyventum – akvalango aprangos / skafandro. Negalite tiesiog pakilti į paviršių, jei kas nors negerai – pirmiausia turite saugiai sukonfigūruoti savo įgulą ir transporto priemonę, kaip ir kosmose, kur negalite tiesiog įšokti į savo erdvėlaivį bet kuriuo atveju, kai kas nors ne taip. .

„Uždara erdvė, bendravimas su misijos valdymo komanda, maistas, minimalus požiūris į tai, ko iš tikrųjų reikia norint išgyventi ir klestėti, mokslai, kuriuos darome – viskas abiejose vietose yra panašūs. Ir tyrinėjimai, baimė ir nuostaba!

„Juokaujame, kad gyvename ir dirbame vidinėje erdvėje, apsuptoje mūsų planetos, kad pasiruoštume gyventi ir dirbti išorinėje erdvėje, kur supame planetą.

"Malonumas yra skausmas"

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the mokymas onwards was a joy. “Patiko!" ji sako.

Neutralaus plūdrumo laboratorijoje buvo „labai šaunu galėti nardyti ruošiantis kosminiam pasivaikščiojimui ir būti tokioje vietoje, kur vanduo toks skaidrus, kad tarsi oras, ir nardyti aplink kosminę stotį baseine.

„Nardymas yra turbūt arčiausiai besvorio, ypač jei gerai atliekate savo darbą, kad nardytumėte neutraliai. Nardymas NBL neabejotinai yra toks pat geras, kaip, manau, galime padaryti vandenyje čia, Žemėje, bet jūs vis tiek turite vandens pasipriešinimą ir skafandro svorį bei inerciją.

„Darbas su 300 svarų [136 kg] kostiumu vandenyje yra turbūt pats sunkiausias dalykas, kurį aš kada nors padariau – malonumas yra skausmas.

„Laimei, visas tas darbas ir iššūkiai baseine yra suveikiami erdvėje, beveik be vargo judant mikrogravitacijoje – esu dėkingas, kad nėra atvirkščiai.

„Kad tik galėsite nardyti NBL aplink kosminės stoties aparatūrą baseine, jūs patenkate į tikrai nuostabią psichinę būseną ir laukiate, kaip bus plūduriuoti su skafandru aplink tikrąją aparatinę įrangą erdvėje.

„Tikrai nėra geresnio būdo pažinti savo erdvėlaivio išorę, kosminę stotį ir išorinę aparatinę įrangą, nei būti iš arti ir asmeniškai su visa tai baseine. Turime puikią VR laboratoriją, kuri taip pat padeda.

„Man ėjimas į kosmosą yra panašus į nardymą dėl kitos priežasties – tai viena iš tų patirčių, kurią iš tikrųjų sunku apibūdinti ir kuri yra daug nuostabesnė, nei jūs kada nors įsivaizduojate. Labai rekomenduoju juos abu!”

Avarinė signalizacija

Nicole mokymas has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

„Viena iš didžiausių mano akimirkų kosmose buvo pirmas kartas, kai patyriau, kaip 3 valandą nakties suveikė avarinis signalas, ir mačiau, kaip gražiai mūsų įgula išplaukė iš įgulos skyrių, atsiskaitė už visus ir ėmėsi darbo, kad išspręstų problemą taip, kaip mes turėjome. buvo išmokyti daryti Žemėje.

“I think my PADI mokymas and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Londone dalyvavau viename iš pirmųjų didelio masto diskusijų renginių, kuriuos surengė Nicole ir jos bendradarbiai, Mokslo muziejuje.

Galbūt vis dar eksperimentinėje stadijoje, atrodė, kad jis tapo savo sėkmės auka – į sceną pritraukė tiek aukštos kvalifikacijos kviestinių pranešėjų, kad dėl laiko trūkumo sumažėjo prasmingų diskusijų tarp jų tikimybė.

Tačiau įvykiui tęsiantis, jis pradėjo gana veiksmingai gilintis į sudėtingą kosmoso tyrinėjimo ir mūsų mėlynosios planetos jūrų tyrinėjimo ryšį.

Vienas iš didžiausių dalykų man buvo didžiulis mastas, kuriuo dabar tyrinėjame ir stebime vandenynus smulkiomis mokslinėmis detalėmis, naudodami palydovines apžvalgas. Nicole yra įsitikinęs, kad visos pastangos kosmose atneša naudos Žemėje, kaip nurodyta jos knygoje. Atgal į Žemę arba „Koks gyvenimas kosmose mane išmokė apie mūsų namų planetą ir mūsų misiją ją apsaugoti.

Maždaug tuo pačiu metu, kai vyko Mokslo muziejaus renginys, dvi Nicole ne pelno organizacijos dirbo su trečiąja, Vandenyno kultūros gyvenimas, perimti didžiuosius Pikadilio ekranus su jūros gyvūnijos vaizdais, kviečiant asmenis, korporacijas ir vyriausybes „jungtis į kovą siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbias Žemės ekosistemas“.

Akvarelės erdvėje

Nicole ją apibūdina Erdvė geresniam pasauliui kaip „smalsuolių erdvės sujungimas su rimtu erdve“, tuo tarpu Erdvė meno fondui yra skirta „suvienyti planetinę vaikų bendruomenę per kosmoso tyrinėjimų baimę ir stebuklą bei gydomąją meno galią“.

Buvęs astronautas iš tikrųjų buvo pirmasis žmogus, kosmose piešęs akvareles. „Mano meną įkvėpė baimė ir nuostaba, kurią patiriu visur“, – sako ji.

„Žemės vaizdai iš kosmoso, mano erdvėlaivis, spalvingos Vandenio apačios vaizdai, neįtikėtini padarai, kuriuos matome nardydami, ledkalniai Antarktidoje – įkvėpimo aplink mus begalė. Vykdome labai tikslingą misiją įkvėpti žmones suprasti, kaip visas darbas, kurį atliekame kosmose, galiausiai yra naudingas visai gyvybei Žemėje.

Pasidomėjau, kokie žmonės, kuriuos Nicole sutinka įvairiuose savo renginiuose, nori sužinoti apie erdvę ir jos patirtį?

„Ypač narus domina nardymo ir buvimo erdvėje panašumai. Atrodo, kad jie taip pat klausia, kodėl išleidžiame daugiau pinigų kosmose nei čia, mūsų planetoje, vandenyne, norėdami ištirti ir išspręsti planetos iššūkius.

„Mums patinka šie pokalbiai, nes tai suteikia mums galimybę kalbėti apie tai, kad tai, ką darome kosmose, yra „Off the Earth, For the Earth“ – kad viskas, ką mes ten darome, galiausiai yra gyvenimo Žemėje gerinimas.

„Mes matuojame gyvybiškai svarbius mūsų planetos ženklus iš kosmoso – didžiąją dalį svarbiausios informacijos, kurios mums reikia, kad suprastume vandenyno ir mūsų planetos būklę apskritai – tai leis mums išspręsti didžiausius planetos iššūkius.

„Ir narai, kaip ir visi, domisi, ką reiškia būti žmogumi, skriejančiu į kosmosą.

Plona mėlyna linija

Ar laiko praleidimas erdvėje pakeitė Nicole? „Taip, nemanau, kad tu gali būti žmogumi ir nuvykti į tokią vietą kaip kosmosas, patirti tą nepaprastą apžvalgos tašką, nepasikeitęs į gerąją pusę“, – sako ji.

„Manau, kad tas pats pasakytina ir apie nardymą. Išvykimas į kosmosą ir nardymas – iš tikrųjų bet kokia nuostabi ir nuostabi patirtis – turėtų būti priimtas kaip raginimas veikti.

„Jūs užmezgate ryšį su planeta visiškai nauju būdu. Jūs vertinate paprastą – tačiau, sakyčiau, įtikinamą – tikrovę, kas ir kur mes visi esame erdvėje.

„Gyvename vandenyno planetoje. Mes visi esame žemiečiai. Vienintelė svarbi riba yra ta plona mėlyna atmosferos linija, kuri apdengia ir saugo mus visus.

„Ir pagrindinis raginimas veikti yra mums visiems priimti savo, kaip įgulos narių, o ne keleivių vaidmenį erdvėlaivyje Žemė – tai darydami mes turime galią sukurti ateitį visai gyvybei Žemėje, kuri būtų tokia graži, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. erdvė.

„Visiems mums, esantiems Žemėje, negaliu pakankamai aiškiai išreikšti, kaip nuostabu yra patekti po vandeniu ir patirti vidinę erdvę – suprasti visos gyvybės Žemėje tarpusavio ryšį, patirti grožį ir labiau vertinti baimė ir nuostaba, kuri mus supa kiekvieną dieną.

„Mums tereikia atverti tam savo širdis ir protus ir žengti žingsnį!

