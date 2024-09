The glass-sided demo pool at the GO nardymo šou ANZ – this weekend (28-29 September) at the Sydney Showground – is home to a rich selection of demonstrations, including freediving, the differences in diving equipment between single cylinders and CCRs, sidemount diving, the QYSEA underwater drone, and even mermaids!

Sidemount, CCRs, UW drones - and mermaids! 2

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 28-29 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, „Australia/New Zealand Stage“, „Inspiration Stage“ ir „Tech Stage“ – čia bus daugybė garsiakalbių iš viso pasaulio, taip pat daugybė interaktyvių funkcijų, tinkančių jauniems ir seniems, iš nardymo VR patirties, demonstracinis baseinas ir daug daugiau.

Aplink scenas ir objektus bus daug dalyvių, pradedant turizmo agentūromis ir kelionių organizatoriais, baigiant kurortais, tiesioginiais stendais, mokymas agentūros, mažmenininkai, gamintojai ir gamtosaugos organizacijos.

2024 GO Diving Show UK, vykstantis jau penktus metus, savaitgalį pritraukė daugiau nei 10,000 10,000 dalyvių ir apėmė XNUMX XNUMX kvadratinių metrų parodų plotą, o Australijos ir Naujosios Zelandijos variantas siekia šį lygį pasiekti ateinančiais metais.

Įėjimas į inauguracinį GO Diving Show ANZ yra visiškai nemokamas – užsiregistruokite čia įsigyti bilietus į neabejotinai 2024 m. nardymo renginį Australijoje. Teritorijoje yra daug automobilių stovėjimo aikštelės, o renginio vietą nesunku pasiekti dėl daugybės transporto galimybių, todėl įrašykite datas į savo dienoraštį dabar ir pasiruoškite nuostabiam savaitgaliui, kuriame švenčiamas visas nardymas.