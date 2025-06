Ar narai praleidžia kokį nors triuką su mūsų menkais rankų signalais?

at

at 8: 27 pm

„Virš vandens, kaip kurčias žmogus, visada esu laikomas tuo, kuris „negali bendrauti“ su kitais“, – sako supermodelis, aktorius ir dabar naras Nyle'as DiMarco. Tačiau po vandeniu yra priešingai – kaip jis aiškina Steve'ui Weinmanui, tikros gestų kalbos žinios galėtų būti naudingos visiems narams su akvalangu.

„Buvo šiek tiek keista bandyti atsikratyti gestų kalbos (Amerikos gestų kalbos) ir išmokti nardymo gestus“, – sako Nyle'as diMarco. „Tai atrodė beveik kaip apribojimas – žinant, kad vis tiek galiu tiek pat pilnavertiškai kalbėtis po vandeniu naudodamas gestų kalbą.“

„Kai kurie standartiniai nardymo ženklai, nors ir labai būtini, nėra visiškai intuityvūs ir gali būti klaidingai interpretuojami kaip kažkas kita.“

Nyle diMarco

„Tačiau įdomiausia yra tai, kad Thomas Koch, su kuriuo lankiau kursus, dabar plečia visą povandeninę kalbą. Kam pasikliauti atsitiktiniais gestais, kai jau turime visavertę vizualinę kalbą, kuri veikia – gestų kalbą!“

„Jei standartizuotume nardymo rankų signalus gestų kalba, narai ne tik geriau bendrautų po vandeniu, bet ir galėtų susisiekti su kurčiais žmonėmis sausumoje!“

Nyle'as DiMarco save vadina kurčiųjų bendruomenės dalimi, pradedančia rašyti didžiąja raide, taip susitapatindamas su kurčiųjų kultūra, įsišaknijusia jo gimtojoje kalboje – gestų kalboje.

36 metų aktorius, modelis ir aktyvistas JAV visuomenės dėmesį patraukė 2015 m., laimėjęs televizijos realybės šou. Amerikos Kitas Top Model.

Tuo metu jis jau maždaug metus dirbo laisvai samdomu modeliu, tačiau tapo tik antruoju vyru ir pirmuoju kurčiu nugalėtoju per 22 laidos sezonus. Jo pergalė atvedė jį prie nuolatinės sutarties su Niujorko modelių agentūra.

Kitais metais jis ir profesionalus partneris laimėjo televizijos konkursą Šokiai su žvaigždėmis, todėl jis tapo tik antruoju kurčiuoju, laimėjusiu ilgalaikį lygiavertį JK konkursą. Griežtai atėjo šokti.

Modelio darbas, šokiai, nardymas…

Nardymas su akvalangu – naujesnis Nyle'o pasiekimų spektro papildymas. Jo susidomėjimą sužadino ilgametė pažintis su PADI kursų direktoriumi Thomasu Kochu, kuris taip pat yra kurčias. „Aš pažįstu Thomasą nuo vaikystės“, – sako jis. „15 metų norėjau lankyti jo kursus, bet niekada nerasdavau laiko.“

Nyle'as treniruojasi baseine su Thomasu Kochu (Rosie Moore)

Žvelgiant į jo gyvenimo aprašymą, tai nestebina, bet kai Nyle'as rado laiko gauti sertifikatą, jis tikrai to siekė. Jis jau yra baigęs keturis kursus Islamorados apylinkėse Floridos Kysuose su „Aqua Hands“ – Thomaso valdomu PADI nardymo centru, kuris apibūdinamas kaip vienintelė pasaulyje kurčiųjų valdoma nardymo įmonė.

Po „Open Water Diver“ greitai sekė „Advanced Open Water Diver“, „Enriched Air“ ir „AWARE Coral Reef Conservation“ kursai.

„PADI kursai suteikė man esminių įgūdžių ir žinių, kaip užtikrintai nardyti povandeniniame pasaulyje, o Thomaso gestų kalbos žinios pavertė šią patirtį išties išskirtine“, – sako Nyle'as. Be to, jo požiūris į nardymo mokymąsi suteikia netikėtų įžvalgų.

„Povandeninis pasaulis iš tiesų yra kurčiųjų pasaulis“, – sako jis. „Viskas apsiverčia. Virš vandens, kaip kurčias žmogus, visada esu laikomas tuo, kuris „negali bendrauti“ su kitais. Bet po vandeniu? Viskas keičiasi.“

Nyle ir Thomas valtyje (Rosie Moore)

„Treniruodamasis jūroje pastebėjau kai ką juokingo – klausos instruktoriai negalėjo tinkamai apmokyti kitų girdinčių narų po vandeniu. Jie pradėdavo nardyti, bandydavo gestikuliuoti / imituoti instrukcijas, bet tai retai pavykdavo.“

„Per kelias minutes jų mokiniai atrodydavo sutrikę ir visi išplaukdavo atgal į paviršių, kad instruktorius galėtų pasikalbėti.“

„Tada jie vėl nerdavo – tada viskas kartodavosi. Stebėjau, kaip jie vėl kyla ir leidžiasi kaip liftas. Jų mokymasis ir praktinė patirtis nutrūksta.“

„Tuo tarpu aš ir Tomas, vienintelis pasaulyje PADI kurčiųjų kursų vadovas? Mes visą laiką buvome po vandeniu. Neišnirome į paviršių. Jokių pertraukimų. Jis sugebėjo paaiškinti technikas, pataisyti mano formą ir atlikti kiekvieną pratimą – visa tai gestų kalba, realiu laiku, daugelio pėdų gylyje.“

„Viskas buvo sklandu ir, tiesą sakant, po vandeniu jautėmės kaip mūsų veja!“

Koks signalas reiškia ryklį slaugytoją? (Rosie Moore)

Vakarienės planai ir koralų balinimas

Tai nebuvo vienintelis netikėtumas, su kuriuo Nyle susidūrė po vandeniu. „Dar vienas juokingas scenarijus: dažnai aš esu tas, kuris bendraudamas su girdinčiais žmonėmis pasikliauju rašikliu ir popieriumi. Tačiau po vandeniu staiga girdintieji lėtai rašo vandeniui atspariuose bloknotuose, o mudu su Tomu tiesiog ilsimės gestų kalba.“

„Jis be vargo rodė rifų gyvūnus, aiškino, ką matėme, ir, taip, mes netgi suplanavome vakarienę po vandeniu.“

Viena akimirka tikrai įstrigo Nyle'ui, kai jis su instruktoriumi tyrinėjo koralinius rifus. „Tomas parodė į keletą išblukusių, kaulo baltumo koralų ruožų, apsuptų derlingų rifų. Amerikiečių gestų kalba jis čia pat paaiškino: „Tas koralas yra negyvas – tai tiesioginis kylančios vandenyno temperatūros rezultatas. Visuotinis atšilimas yra realus ir matomas net po vandeniu.“

„Tada galėjau jam užduoti daugiau klausimų apie tai po vandeniu. Ir negalėjau nustoti galvoti apie kitus girdinčiuosius narus su klausos instruktoriumi. To pokalbio nebūtų buvę.“

„Girdintiesiems narams būtų tekę palaukti, kol jie išnirs į paviršių, galbūt po 15 ar 30 minučių, kad paklaustų: „Ei, kas buvo ta balta medžiaga, kurią matėme?“ Darant prielaidą, kad jie apskritai prisiminė. Bet kadangi mudu su Tomu galėjome bendrauti po vandeniu, aš tai sužinojau tą pačią akimirką. Ir tai man įstrigo.“

Kurčiųjų utopija

Nyle'as diMarco gimė Kvinse, Niujorke, šeimoje, kurioje ne tik jis, bet ir jo tėvai bei du broliai buvo įgimti kurčiai. Kai tėvai išsiskyrė, motina Donna su vaikais persikėlė į Merilandą.

Ten Nyle lankė Merilendo kurčiųjų mokyklą ir įgijo matematikos laipsnį specializuotame Gallaudet universitete Vašingtone.

2013 m., kai baigė studijas, jis pasirodė gestų kalbos filme pavadinimu In The Canir per ateinančius kelerius metus prasiveržė į televiziją, vaidindamas pagrindinį vaidmenį seriale Perjungta gimimo metu ir pasirodydamas komedijų seriale, Sunkūs Žmonės.

Modelinis studentas

Jis visada aiškiai pabrėždavo, kad toli gražu nelaiko savęs neįgaliu dėl kurtumo, o gebėjimą bendrauti nekalbant laiko privalumu – pavyzdžiui, modelio darbe.

Atsidavęs kurčiųjų kultūros žinomumo didinimui, 2016 m. jis įkūrė Nyle DiMarco fondą – labdaros organizaciją, teikiančią prieigą prie išteklių kurtiesiems vaikams ir jų šeimoms.

Po ketverių metų jis įkūrė savo prodiuserinę kompaniją „Clerc Studio“, kuri davė pradžią... Kurčiųjų U, „Netflix“ realybės šou, kurio veiksmas vyksta Galaudete; „Oskarui“ nominuotas trumpametražis dokumentinis filmas pavadinimu Girdimas ir šiais metais, Kurčias prezidentas dabar!, dokumentinis filmas, kurį jis kartu režisavo ir prodiusavo apie studentų protestą, kilusį Gallaudet koledže 1988 m., kai girdintis kandidatas buvo išrinktas į aukštesnes pareigas, o ne į kurčius konkurentus. Jis taip pat pasidalijo savo istorija autobiografijoje, Kurčiųjų utopija.

Galapagų salas jo akiratyje

Gebėjimas taip lengvai bendrauti su savo nardymo instruktoriumi net ir panirus padėjo Nyle'ui lengvai įveikti pradinius nardymo kursus, tačiau dabar jam reikia įgyti tvirtos povandeninės patirties, kad galėtų kuo geriau išnaudoti šią svajonių pradžią.

„Belieka atlikti 50 panėrimų, kad galėčiau panerti Galapaguose“, – sako jis, nurodydamas šią vietą kaip vieną iš savo svajonių sąrašo viršuje, po to seka Lofoteno salos Norvegijoje – susitikimai su dideliais gyvūnais yra jo akiratyje. „Daug keliauju po visą pasaulį, tad manau, kad galėčiau slapta nuvykti panerti vieną ar du kartus!“

Vienintelis jo, kaip naro, trūkumas yra tas, kad labai mažai kitų žmonių šiuo metu moka gestų kalbą: „Jie pasirinko žinoti tik ribotus ne gestų kalbos nardymo rankų signalus! Aš negaliu su jais bendrauti apačioje.“

„Būtent tai ir bando padaryti Tomas: panaikinti prarają tarp dviejų pasaulių. Vandenynas vis dar yra viena iš mažiausiai ištirtų vietų Žemėje, ir, tiesą sakant, rankų signalų potencialas yra toks pat.“

Įtikinti kurčius žmones pradėti nardyti neturėtų kilti problemų; Nyle mano, kad iššūkis yra „labiau paskatinti girdinčiuosius nardyti ne tik užsiimti nardymu su akvalangu, bet ir lankyti kursus pas kurčią instruktorių. Niekas geriau nežino, kaip sumaniai naudoti gestus po vandeniu“.

Lengvas pasikeitimas nuomonėmis apie sustojimą

„Stebėjau, kaip Thomas Koch be vargo bendravo su girdinčiais narais po vandeniu, naudodamas aiškius ir intuityvius gestus, kurie iš karto tapo suprantami. Manau, kad girdintiesiems būtų geriau su kurčiaisiais!“

Dar vienas pastebėjimas: paklausiau Nyle'o, ar jį nustebino žinia, kad nardytojai povandeninį pasaulį dažnai vadina triukšminga vieta. „Man tai naujiena.“ dabar – Net neįsivaizdavau! – atsako jis. – Dabar man reikia įlįsti į tą triušio olą...

Vandens rankos buvo įkurtas 2010 m. Thomaso Kocho, kuris vėliau tapo PADI ambasadoriumi. PADI nardymo centras Klirvoteryje, Floridoje, skirtas kurtiesiems ir neprigirdintiems žmonėms ir teigia, kad visos nardymo pamokos ir kelionės vyksta naudojant gestų kalbą, kad būtų užtikrintas prieinamumas tiek girdintiesiems, tiek kurtiesiems asmenims.

