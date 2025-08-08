Žurnalo prenumeratos
Pašėlusis povandeninių filmų kūrimo pasaulis su Tomu Parku

Tomas parkas
Tomas Parkas yra patyręs povandeninio kino operatorius ir režisierius iš Australijos, turintis daugiau nei dešimties metų darbo povandeninių filmų industrijoje patirtį, o pasirodymas pagrindinėje scenoje kalbės apie „beprotišką povandeninių filmų gamybos pasaulį“. GO nardymo šou ANZ rugsėjį.

Tomas dirbo prie įvairių projektų – nuo pilnametražių dokumentinių filmų iki gamtos istorijos filmų, kuriuos kūrė tokie klientai kaip BBC, „Netflix“, „Amazon Prime Video“ ir Davidas Attenborough, o jo darbai buvo įvertinti apdovanojimais kino festivaliuose visame pasaulyje, įskaitant prestižinį „Wildscreen“ festivalį.

Tomas žinomas dėl savo techninės patirties dirbant su povandeninėmis kameromis ir įranga, taip pat dėl kūrybinės vizijos užfiksuojant povandeninio pasaulio grožį ir unikalumą. Didžiąją savo karjeros dalį jis praleido filmuodamas Didįjį barjerinį rifą ir Australijos rytinę pakrantę, aistringai domisi vandenynų apsauga ir savo menu didina informuotumą apie jūrų ekosistemų apsaugos svarbą.

GO nardymo šou ANZ
GO nardymo paroda vyks Sidnėjaus parodų centre rugsėjo 6–7 dienomis.

GO nardymo šou ANZ

Šis kasmetinis renginys, vykstantis š.m 6-7 rugsėjis ne Sidnėjaus parodų aikštelė Olimpiniame parke, skirtas parodyti geriausius mūsų povandeninio pasaulio dalykus visiems – pradedantiesiems naujokams, planuojantiems nardyti arba baigusiems pradinio lygio kursus, baigiant pažengusiems narams, baigiant techniniais narais ir CCR veteranais. narai.

Yra daugybė etapų – pagrindinė scena, Nuotrauka „Stage“, Australijos/Naujosios Zelandijos, Įkvėpimo ir Technologijų scenose – kuriose dalyvaus dešimtys pranešėjų iš viso pasaulio, taip pat bus daugybė interaktyvių funkcijų, skirtų tiek jauniems, tiek seniems, pradedant VR nardymo patirtimis, demonstraciniu baseinu, bandomojo nardymo baseinu ir daug daugiau.

Aplink scenas ir renginio vietas bus platus dalyvių ratas – nuo turizmo valdybų ir kelionių organizatorių iki kurortų, poilsinių laivų, mokymo agentūrų, mažmenininkų, gamintojų ir gamtos apsaugos organizacijų.

Bilietai į „GO Diving Show ANZ“ parodą jau parduodami, ir jūs galite pasinaudoti proga 2 už 1 kainą ankstyvojo paukščio pasiūlymas iki rugsėjo 9 d. – jūs ir jūsų bičiulis/draugas/partneris/sutuoktinis galite apsilankyti vos už $12, o vaikai iki 16 metų įeina nemokamai, todėl tai puiki dienos išvyka visai šeimai. Teritorijoje yra daug vietos automobiliams pastatyti, o iki renginio vietos lengva nuvykti naudojantis daugybe transporto priemonių, todėl jau dabar užsirašykite datas į kalendorių ir pasiruoškite įspūdingam savaitgaliui, kurio metu bus švenčiamos visos nardymo formos.

