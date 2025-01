Jūsų pasaulinis nardymo šou vadovas 2025 m

„German's Boot Show“ netrukus prasidės, bet ar atsidursite JK (kur yra tik vienas šou!), kitur Šiaurės Europoje, Viduržemio jūros regione, Azijoje, Australijoje ar JAV, čia yra masinių akvalangų susibūrimų kalendorius, galintis padėti jums 2025 m. likti prisijungus prie bendruomenės.

Kai kuriais atvejais, ypač vėliau šiais metais, įėjimo mokesčiai dar turi būti paskelbti.

SAUSIO 18–26 D.: „Boot Düsseldorf“ (tarptautinė valčių paroda)

Renginio vieta: Messe Düsseldorf, Diuseldorfas, Vokietija

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Nardymas yra tik dalis šios išsamios kasmetinės prekybos mugės, apimančios viską – nuo ​​valčių ir jachtų iki vandens sporto šakų, taip pat interaktyvios parodos ir parodos.

Komplekse yra speciali nardymo dalis 12 salėje, kurioje yra nardymo įranga, povandeninė fotografija pavara, mokymas ištekliai ir nardymo vietos.

Lankytojai gali dalyvauti praktinėse dirbtuvėse, tiesiogiai žiūrėti naujausių nardymo technologijų demonstracijas ir pasinerti į uždarą baseiną. Mėlynoji inovacijų zona yra sritis, skirta naujoms tvarumo ir jūrų apsaugos idėjoms. Įėjimo mokestis – 21 euras dienai.

VASARIO 1-2 D.: Duikvaker

Renginio vieta: Expo Houten, Nyderlandai

(Duikvaker)

Dvi dienas trunkantis „Duikvaker“ yra didžiausias nardymo renginys Nyderlanduose ir švenčia 33-iąjį šiemet su nardymo įranga ir tikslais bei pristatymais, kurie įkvėps. Pranešėjai pasirodo keturiose scenose ir dviejuose „teminiuose staluose“, veikia kino teatras ir podcast'ų kavinė. Dienos įėjimo mokestis – 17.50 euro.

VASARIO 21–23 D.: Europos nardymo šou (EUDI)

Renginio vieta: Bologna Fiere, Bolonija, Italija

Šiame 30-metį švenčiančiame Italijos renginyje žada pristatyti daugiau nei 250 dalyvių – nuo ​​nardymo įrangos gamintojų ir tiekėjų iki nardymo kelionių organizatorių. Seminarai ir seminarai apima viską nuo povandeninė fotografija į naujausius nardymo technologijų pasiekimus.

Ekspertai dalijasi savo įžvalgomis ir patirtimi įvairiomis temomis su interaktyviomis zonomis, leidžiančiomis lankytojams įsitraukti į praktinę patirtį, įskaitant bandomąjį nardymą ir rinkinio demonstracines versijas.

Per tris dienas žadama daugiau nei 200 renginių, paroda skirta stiprinti narų bendruomenės jausmą ir skatinti jūrų išsaugojimą bei tvarią nardymo praktiką. Įėjimas internetu kainuoja 14 eurų, naujiems narams nemokamas.

VASARIO 21–23 D.: Nardymo kurorto kelionių (DRT) šou, Malaizija

Vieta: Kvala Lumpūro konferencijų centras, Malaizija

Didžiausia nardymo parodų platforma Azijoje, DRT teigia, kad ją sudaro 2,500 dalyvių ir 350,000 65 dalyvių iš daugiau nei 21 šalių. Tai ne vienas įvykis, o aštuoni įvykiai per metus – kiti yra Šanchajuje (kovo 23–11 d.), Taivane (balandžio 13–27 d.), Šendžene (birželio 29–8 d.), Pekine (rugpjūčio 10–5 d.), Filipinai (rugsėjo 7–10 d.), Indija (spalio 11–12 d.) ir Honkongas (gruodžio 14–XNUMX d.)

Lankytojų laukia įvairios nardymo įrangos, povandeninė fotografija pavara ir nardymo kelionės paslaugas, nardymo pramonės ekspertų seminarus ir gyvas demonstracijas. Sužinokite daugiau.

KOVO 1-2 d.: GO nardymo šou (The UK Dive Show) Vieta: NAEC Stoneleigh parkas, Koventris, JK (Jasonas Brownas / Nardykite) „GO Diving Show“ yra kasmetinis JK narų akcentas, kuris kasmet auga ir tampa vis populiaresnis. Čia gausu įtraukiančių įspūdžių, įskaitant interaktyvius eksponatus, daugybės pripažintų nardymo ekspertų pristatymus ir praktinius seminarus. Pristatome naujausius nardymo įrangos pasiekimus, mokymas išteklių ir šventė GO Diving siūlo platformą potencialiems, naujiems ir patyrusiems nardytojams, nesvarbu, ar jie yra pramoginiai, ar techniniai. „Main“, „Tech“, „JK“ ir „Photo / Inspiration Stages“ garsiakalbių sąrašas yra pilnas, o šių metų žibančiai grupei vadovauja televizijos favoritai Steve'as Backshallas ir Monty Hallsas bei NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jasonas Brownas / Nardykite) Lankytojams, perkantiems iki sausio 2 d., taikomas 1 už 31 bilietų pasiūlymas (kiekvieno asmens bilietas kainuoja tik 10.19 GBP), taip pat nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, o kadangi NAEC yra taip centre ir todėl pasiekiama, tai suteikia ypač prieinamą patirtį. Sužinokite daugiau ir užsisakykite čia.

KOVO 15-16 d.: ADEX vandenyno festivalis / OZTek Australia

Vieta: Sidnėjaus tarptautinis konferencijų ir parodų centras, Australija

ADEX (Asia Dive Expo) nardymo ir kelionių šou kartu su OZTek Advanced Diving Conference Australijoje vyksta įžanginiame bandomajame renginyje, skirtame įvairiems skoniams. ADEX teigia, kad ji laukia visų nuo pradedančiųjų ir šeimų iki pažengusių narų su specialiai kuruojamomis programomis ir šventėmis, skirtomis įkvėpti aistrą vandenynui, o OZTek suteikia aiškų techninį nardymą. Kainodara apima sudėtingas galimybes, tačiau prasideda nuo 10 USD.

KOVO 28-30 d.: Viduržemio jūros nardymo šou

Vieta: Fira de Barcelona, ​​Ispanija

(Viduržemio jūros nardymo šou)

Šis trijų dienų pasirodymas, jau 25-asis, siūlo įvairią nardymo įrangą, kelionių kryptis ir seminarus. Laukiame plataus garsiakalbių asortimento, išbandymų ir demonstracinių versijų baseine. Įėjimo mokestis – 12 eurų.

BALANDŽIO 4–6 d.: Azijos nardymo paroda (ADEX)

Vieta: Suntec Singapore konferencijų ir parodų centras, Singapūras

31 m. ADEX švenčia savo 2025-ąsias metines, daugiausia dėmesio skirdama jūrų apsaugai ir povandeninių vaizdų kūrimui. Viena didžiausių nardymo parodų Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, ji apima platų nardymo pomėgių spektrą – nuo ​​akvalango įrangos ir kelionių iki povandeninio vaizdo kūrimo, jūrų biologijos, techninio nardymo ir laisvojo nardymo.

Tikimasi gyvų pasirodymų, filmų peržiūrų, diskusijų ir praktinių užsiėmimų su povandeniniais dronais ir nardymo simuliatoriais.

ADEX taip pat pabrėžia aplinkos apsaugą ir tvarumą per savo iniciatyvą „Voice of the Ocean“ ir susijusias priemones Fotografijos ir vaizdo įrašų konkursas atspindės šių metų temas „Galakojai“ ir „Gyvūnų elgesys“. Daugiau rasite čia.

GEGUŽĖS 22–25 d.: Tailando nardymo paroda (TDEX)

Vieta: Karalienės Sirikit nacionalinis konferencijų centras, Bankokas, Tailandas

(TDEX)

TDEX teigia esąs „Tikrasis Azijos nardymo centras“ ir veikia nuo 2004 m. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas nardymo turizmui, tačiau joje dalyvauja daugybė dalyvių nuo kelionių operatorių iki nardymo įrangos tiekėjų. Taip pat yra an povandeninė fotografija konkursas ir parodos bei profesinės paskaitos. Daugiau rasite svetainėje.

GEGUŽĖS 31 D. – BIRŽELIO 1 D.: Scuba Show

Vieta: Long Byčo konferencijų centras, Long Byčas, Kalifornija

(akvalango šou)

Scuba Show yra viena didžiausių ir ilgiausiai veikiančių nardymo parodų JAV. Jame yra daugiau nei 6,500 kvadratinių metrų parodų erdvė, joje yra šimtai stendų, kuriuose pristatoma naujausia nardymo įranga ir kelionių kryptys. Yra seminarų ir klinikų, kurias rengia gerai žinomi JAV pramonės ekspertai, kuriuose nagrinėjamos įvairios temos, skirtos tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems narams.

Yra 68,000 10 litrų baseinas, skirtas bandomiesiems nardymui, taip pat kita veikla vaikams nuo XNUMX metų ir šeštadienio vakarėlis, suteikiantis svečiams dar vieną galimybę bendrauti su kolegomis narais. Daugiau informacijos rasite čia.

BIRŽELIO 13–15 d.: Malaizijos tarptautinė nardymo paroda (MIDE)

Vieta: Malaizijos tarptautinis prekybos ir parodų centras (MITEC), Kvala Lumpūras

MIDE, skirta nardymo pramonei Malaizijoje, apima forumus, parodas ir tinklų kūrimo galimybes. Temos svyruoja nuo jūros apsaugos iki nardymo mokymo ir yra povandeninė fotografija konkursai, nardymo mokymo sesijos ir naujausios nardymo įrangos demonstravimas. Įėjimo mokestis – 8 ringgai (£1.45).

RUGSĖJO 6–7 D.: GO Diving ANZ šou Vieta: Sydney Showground, Sidnėjus, Australija (GO Diving ANZ) Šis pasirodymas debiutavo 2024 m., o jo ekspozicijos plotas yra daugiau nei 5,000 XNUMX kv. m, o antroje parodoje pristatoma pažangiausia nardymo įranga, povandeninė fotografija ir jau sparčiai auganti garsiakalbių serija. Interaktyvi patirtis apima didelį bandomąjį nardymo baseiną ir daugybę praktinių seminarų. Pranešėjus dalyvaus žinomi ekspertai nuo įvaizdžių kūrimo ir techninio nardymo iki jūros gyvūnijos ir išsaugojimo. Prie Australijos ir Naujosios Zelandijos vietos šviesuolių prisijungs daugybė tarptautinių asmenybių, kurių daugelis pažįstami iš televizijos ir filmų. Jums tereikia pažvelgti į praėjusių metų žvaigždžių seriją, kad susidarytumėte supratimą apie garsiakalbio kalibrą. Šiuo visai šeimai skirtu šou siekiama įkvėpti įvairaus amžiaus narus, o užsiėmimai skirti sudominti ir mokyti pradedantiesiems ir patyrusiems narams. Tai idealiai tinka nardymo bendruomenei sujungti ir dalintis naujausiais nardymo pasiekimais bei tendencijomis. Sužinokite daugiau.

SPALIO 17-19 D.: Nardymo pokalbiai

Vieta: Cordoaria Nacional, Lisabona, Portugalija

(Pokalbiai apie nardymą)

Tai ne tiek paroda, kiek įkvepiančių pranešėjų – žinomų narų, novatorių ir povandeninių tyrinėtojų, kurie dalijasi novatoriškais projektais ir atradimais, susitikimas. Šių metų sudėtis dar nepaskelbta, tačiau ji pritraukia garsių vardų.

Renginyje vyksta pristatymai, diskusijos ir praktiniai seminarai, leidžiantys dalyviams mokytis iš pramonės ekspertų ir pasinerti į pažangiausias nardymo technologijas. Organizatorius Dive Portugal siūlo derinti dalyvavimą su nardymo kelione, jei atvažiuojate bet kokį atstumą. Dienos bilietai kainuoja 35 eurus, savaitgalio – 50 eurų.

LAPKRIČIO 11-14 D.: DEMA šou

Vieta: Orindžo apygardos konferencijų centras, Orlandas, Florida

(Nehrams 2020)

DEMA yra kasmetinis nardymo pramonės tinklų kūrimo renginys, kuriame vyksta seminarai, seminarai, edukaciniai užsiėmimai ir pristatoma naujausia nardymo įranga ir technologijos.

Nardymo įrangos ir rinkodaros asociacijos organizuojamas tai vienas reikšmingiausių tarptautinių renginių, skirtų tik prekybai, nardymo pramonei, nors bėgant metams tai tapo tiek kelionėmis, tiek naujų produktų pristatymo vieta.

Tai didelis renginys, kuriame gausu edukacinių seminarų, seminarų ir eksponatų, kuriuose pristatoma naujausia nardymo įranga, technologijos ir kelionių kryptys. Visų pirma skirtas pramonės profesionalams, jis pritraukia daugiau nei 9,000 500 dalyvių ir daugiau nei XNUMX gamintojų. Dar nepaskelbta, kas yra metų nardymo šou kalendoriaus kulminacija, bet jūs galite sekite jos eigą čia.