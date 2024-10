Pavarų gamintojas „DynamicNord“ žengia į JK rinką

Ne taip dažnai į sceną pasirodo naujas nardymo įrangos prekės ženklas su visa gaminių linija, tačiau būtent taip yra Vokietijoje. „DynamicNord“. padarė, kai paskelbė apie savo buvimą ir pristatė savo asortimentą BOOT parodoje Diuseldorfe 2023 m. pradžioje. Dabar progresyvi, novatoriška įmonė veržiasi į JK rinką.

„DynamicNord“ gali būti „naujas“ prekės ženklas, sukurtas iš pradinės idėjos 2018 m., tačiau žmonės, vadovaujami generalinio direktoriaus Martino Kusche, turi dešimtmečių patirtį nardymo įrangos gamyboje, anksčiau dirbę su keliais pagrindiniais žaidėjais. . Taigi čia yra tvirtas paveldas, tačiau jie lygiai taip pat atneša naują požiūrį į nardymo rinką ir yra skirti sukurti estetiškai patrauklų, funkcionalų ir patvarų prekės ženklą bei produktus, taip pat tvarius ir ekologiškus.

„DynamicNord“ būstinė yra Bavarijos mieste Bruckmuhl, netoli Rosenheimo, Vokietijos pietuose. Be vadovybės, jame yra mokslinių tyrimų ir plėtros, rinkodaros, pardavimo ir logistikos skyriai, taip pat visi administraciniai padaliniai ir jų visapusiškas paslaugų centras.

„DynamicNord“ siūlo visą nardymo įrangos asortimentą

Vokiški produktai apskritai jau daugelį metų buvo giriami už jų pagaminimo kokybę, išradingumą ir stilių – pažvelkite į tokius motorinių transporto priemonių ženklus, kaip „Mercedes Benz“, „Audi“ ir „BMW“, kurie savo reputaciją sukūrė remdamiesi šiuo įvaizdžiu – ir „DynamicNord“ tuo naudojasi. nardymo įrangos, suprojektuotos ir pagamintos šalyje.

Vokietijos mokslinių tyrimų ir plėtros komanda kuria produktus, pagrįstus giliu narų poreikių ir norų supratimu pagal misiją „Inovacijos – patikimumas – funkcionalumas“ – ty kiekviena naujovė turi būti patikima, o kad būtų patikima, ji turi būti funkcionali.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from reguliatoriai, nardymo kompiuteriai, BCDs, wetsuits, rash guards, kaukės, snorkels and fins to drysuits, maišeliai, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

„DynamicNord“ siūlo keletą spalvų diapazonų

„DynamicNord“ visa komanda dirba kiekvieną dieną, kad sumažintų poveikį aplinkai visuose gamybos procesuose ir per visą produkto naudojimo laiką.

Žaliavos, gamybos būdai ir vietos parenkamos itin kruopščiai. Rinkdamasi tiekėjus, komanda atkreipia dėmesį į visišką automatizavimą, dėl kurio sunaudojama mažiau elektros ir vandens, o 80% visos produkcijos gaminama Europoje.

DynamicNord offers various buoyancy options, from striukė-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its kaukės, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

Bendrovė taip pat remia daugybę aplinkos apsaugos organizacijų, tokių kaip ElasmOcean ir CRAM, taip pat Katalonijos nardymo federacijos vykdomus aplinkos apsaugos projektus.

NB: „DynamicNord“ komanda demonstruos visą savo asortimentą GO nardymo šou NAEC Stoneleigh 1 m. kovo 2–2025 d.