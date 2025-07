10 geriausių nardymo kompiuterių iki 500 GBP / 650 USD 2025 m.

Nardymo kompiuteriai iš ekstravagantiškai brangių, gremėzdiškų įrenginių išsivystė į elegantiškus, išmanius kompanionus, kurie iš naujo apibrėžia saugumą ir patogumą po vandeniu. Ankstyvieji modeliai, sukurti devintajame dešimtmetyje, dažnai buvo nepatikimi ir netikslūs, be to, gana dideli. Peršokime į 1980 m., o šiandien... nardymo kompiuteriai Pateikite bent jau realiuoju laiku informaciją apie gylį, dekoltė būseną, kilimo greitį ir dujų mišinį! Nuo to laiko viskas tampa tik sudėtingiau ir įdomiau, ir visa tai rodoma kompaktiškuose, ant riešo tvirtinamuose ekranuose... kartais visoje spalvingoje erdvėje.

Verta paminėti, kad šiame geriausių sąraše nardymo kompiuteriai Mažiau nei 500 svarų sterlingų kaina reiškia, kad esame pramoginio nardymo su akvalangu rinkos gale. Dauguma gamintojų už tokią kainą siūlo kelis modelius, todėl stengėmės aprėpti šį skirtumą ir pasirinkti geriausius jų specializacijos modelius. Visi nardymo kompiuteriai Šiame sąraše esantys gaminiai kainuoja mažiau nei 500 GBP / 650 USD, todėl jums nereikia išleisti daug pinigų, kad jaustumėtės ramiai. Ir nors tikrai gausite ramybę, kiek naudos gausite už savo pinigus?

Suunto Zoop Novo – 235 GBP / 300 USD

„Suunto Zoop Novo“ yra klasikinis pradinio lygio laikrodis. nardymo kompiuteris kuris ir toliau pelno giriamuosius įvertinimus už patikimumą ir paprastą naudojimą. Turėdamas ryškų apšviečiamą ekraną ir vieno mygtuko sąsają, jis idealiai tinka pradedantiesiems narams arba kaip paprastas atsarginis įrenginys pažengusiems narams. Įrenginys palaiko iki 50 % Nitrox mišinių, turi keičiamą bateriją ir gali išsaugoti iki 140 nėrimų atmintyje.

Suunto Zoop Novo Nardymo kompiuteris

Nors jame nėra oro integracijos ir „Bluetooth“ ryšio, jis siūlo tvirtą patikimumą ir praktišką dekompresijos stebėjimo būdą. Taip pat yra aiškus vaizdinis ir garsinis kilimo greičio indikatorius, kuris yra labai svarbus siekiant sumažinti DCS tikimybę. Viena funkcija, kurios dažnai ignoruoja mėgėjai narai, yra matuoklio režimas. Dėl to „Zoop Novo“ tinka kaip dugno laikmatis techninio lygio narams.

Jei ieškote paprasto, neperšaunamo įrenginio, kuris neištuštins jūsų biudžeto, „Zoop Novo“ išlieka pagrindiniu pretendentu 2025 m.

Argumentai "už":

Patogu naudoti ir neperšaunama

Puiki pradinio lygio kaina

Nitrox ir matuoklio režimai

Trūkumai:

Nėra „Bluetooth“ ar oro integracijos

Didelis, palyginti su laikrodžio stiliaus kompiuteriai!

Audravandenė straublė – 500 GBP / 575 USD

Gerai, taigi tai yra pačioje kainų diapazono viršuje, bet „Peregrine“ yra aukštos kokybės, spalvotas... nardymo kompiuteris Sukurtas pirmiausia mėgėjams narams, trokštantiems aiškumo, galios ir galimybės susipažinti su technologijomis. Ryškus 2.2 colio spalvotas LCD ekranas, vibracijos įspėjimai, belaidis įkrovimas ir keli pritaikomi ekrano režimai – jis intuityvus, tačiau kupinas profesionalios DNR, kurios ir tikėtumėtės iš „Shearwater“.

Shearwater Peregrine Nardymo kompiuteris

Jame veikia „Bühlmann ZHL-16C“ algoritmas su gradiento koeficientais, leidžiantis atlikti pažangų konservatyvų derinimą – retenybė už tokią kainą. Palaikomas iki 100 % oro ir nitrokso dujų režimas, taip pat trijų dujų nitrokso režimas. Tai ne pradedantiesiems. nardymo kompiuteris, tačiau jis idealiai tinka visiems, norintiems išbandyti pradedančiojo lygio technologijas neišleidžiant per daug pinigų. Nardymai registruojami naudojant „Shearwater Cloud“ per „Bluetooth“. Nėra kompaso ar oro integracijos, bet daugumai neturinčių techninių įgūdžių narų tai yra priimtina prekyba.

Argumentai "už":

Puikus ekranas ir intuityvi sąsaja

Įkraunamas ir su „Bluetooth“ ryšiu

Techninės klasės algoritmas pramoginiam naudojimui

Trūkumai:

Nėra kompaso ar oro integracijos

Gana didelis, skirtas pramoginiam naudojimui

„Garmin Descension G1“ / „G1 Solar“ – 399 GBP / 549 USD arba 499 GBP / 649 USD

Išmanusis laikrodis, kuris veikia kaip mėnulio šviesa nardymo kompiuteris, ar atvirkščiai? „Descent G1“ parinktyse GPS, nardymo registravimas ir kelių sporto šakų funkcijos sujungtos į vieną patvarų paketą. Sukurtas veiksmui, "Garmin" „Descent G1“ seka gylį, laiką, dekodavimo būseną ir paviršiaus intervalus, be to, jis taip pat gali būti naudojamas kaip kasdienis kūno rengybos stebėjimo įrenginys.

Abu modeliai palaiko oro, nitrokso, matuoklio, apnėjos ir CCR režimus. Standartinio „G25“ baterijos veikimo laikas nardymo režimu siekia daugiau nei 1 valandas, o atnaujinus į „Solar“ modelį, šį laiką galima gerokai prailginti. Ekranas yra paprastas vienspalvis ir ne visiems patinka, tačiau jei esate pakankamai suaugę, kad įvertintumėte „retro Casio“ išvaizdą, nardydami taip pat gausite „didelių skaičių režimo“ premiją. Nors „Descent G1“ ne visada lengviausia naršyti, jo universalumas yra neprilygstamas už mažiau nei 500 svarų sterlingų.

Argumentai "už":

Fitneso + nardymo + išmaniojo laikrodžio derinys

GPS ir „Bluetooth“ ryšys

Puikiai tinka kelionėms ir paviršiaus sekimui

Trūkumai:

Mažas, nespalvotas ekranas

Nėra oro integracijos

Suunto D5 – 455 GBP / 649 USD

Kitas rankinis laikrodis nardymo kompiuteris„Suunto D5“ sulieja ribą tarp gyvenimo būdo aksesuaro ir rimto nardymo įrankio. Spalvotas ekranas yra ryškus, įskaitomas saulės šviesoje ir pritaikomas. Po vandeniu D5 palaiko oro, nitroxo, matuoklio ir laisvojo nardymo režimus, įskaitant galimybę perjungti dujas nardymo metu. Po nardymo jis belaidžiu būdu sinchronizuojasi su jūsų telefonu per „Suunto“ programėlę ir įrašo vietą (nors reikėtų atkreipti dėmesį, kad programėlė įrašo telefono, o ne D5 vietą).

Suunto G5 Nardymo kompiuteris

Nors oro integravimas yra neprivalomas per siųstuvą (parduodamas atskirai), jis patogiai nusileidžia neviršydamas biudžeto ir be jo. Įkraunamos baterijos pakanka šešiems–12 nėrimų vienu įkrovimu. Dėl elegantiško dizaino jį galite nešioti vakarienei po nardymo.

Argumentai "už":

Spalvotas, rankinis laikrodis

Programėlių sinchronizavimas ir įkraunamas

Stilingas ir patogus kelionėms

Trūkumai:

Siųstuvas beveik padvigubina oro integracijos kainą

Trumpesnis baterijos veikimo laikas nei paprastesnių modelių

Oceanic Veo 4.0 – 360 GBP / 380 USD

„Veo 4.0“ derina elegantišką estetiką su rimtais protais. Jis turi didelio kontrasto ekraną ir „Bluetooth“ sinchronizavimą, taip pat palaiko du algoritmus – DSAT ir Pelagic Z+ – leidžiančius suderinti profilius su nardymo partneriu ar instruktoriumi. Du dujų mišiniai, kuriuose yra iki 100 % deguonies, idealiai tinka narams su „Nitrox“ ir net „Mid Tec“ narams.

Vandenyno VEO 4

Galite registruoti ir atnaujinti programinę-aparatinę įrangą naudodami „DiverLog+“ programėlę, o keičiamos baterijos pakanka 200–300 nėrimų. Nors tai nardymo kompiuteris Nors nesiūlo oro integracijos ar kompaso, jis yra neįtikėtinai lankstus įvairaus lygio narams.

Argumentai "už":

Dvigubo algoritmo lankstumas

Programėlių palaikymas ir dujų perjungimas

Plonas, skirtas specialiai ant riešo tvirtinamam įrenginiui kompiuteris

Trūkumai:

Nėra oro integracijos ar kompaso

Sąsajos išmokimas užtrunka

Cressi Leonardo 2.0 – 210 GBP / 260 USD

Paprasta, prieinama ir efektyvu. „Cressi Leonardo“ yra idealus pasirinkimas. nardymo kompiuteris Narams, kurie vertina praktiškumą, o ne įmantrias funkcijas. Segmentuotas LCD ekranas nuo krašto iki krašto yra aiškus ir lengvai įskaitomas, be to, jis turi apšvietimą. Po vandeniu „Leonardo“ palaiko oro, nitrokso (iki 50 %) ir matuoklio režimus, taip pat leidžia pasirinktinai sustoti giliau, kad būtų dar taupiau.

Kresi Leonardo 2 Nardymo kompiuteris

„Cressi“ naudoja modifikuotą RGBM algoritmą, kurį galima pritaikyti pagal „saugos koeficientą“. Jis taip pat turi aiškius vaizdinius ir garsinius signalus. Kaip ir dauguma pradinio lygio įrenginių nardymo kompiuteriai Šiomis dienomis „Leonardo“ turi vieno mygtuko sąsają ir paprastą nardymo žurnalą. Jame nėra „Bluetooth“, GPS ar kompaso, bet to nereikėtų tikėtis už tokią kainą. Šis... kompiuteris tiesiog puikiai tinka kaip patvarus, lengvai naudojamas darbinis arkliukas pradedantiesiems narams arba kaip atsarginis įrenginys.

Argumentai "už":

Neįtikėtinai paprasta sąsaja

Puikus ekrano aiškumas

Puiki kaina

Trūkumai:

Nėra belaidžių funkcijų

Ribotas funkcijų rinkinys

„Aqualung i330R“ – 308 GBP / 399 USD

„i330R“ turi vieną geriausių ekranų už šią kainą: ryškų, spalvotą TFT ekraną, kuris išlieka matomas bet kokiomis sąlygomis. Vandenyje jis palaiko keturis režimus: oro, „nitrox“, matuoklio ir laisvojo nardymo. Nardymo metu taip pat galite perjungti iki trijų dujų mišinių. „i330R“ įkraunamas per USB ir siūlo „Bluetooth“ sinchronizavimą su „Aqualung“ „DiverLog+“ programėle.

Aqualung i330R Nardymo kompiuteris

Dėl tvirtos ir praktiškos konstrukcijos šis laivelis yra mėgstamas šalto vandens ir naktinio nardymo mėgėjų, kurie vertina aiškų vaizdą. Jame nėra oro integracijos ar... skaitmeninis kompasas, tačiau jame yra daugiau funkcijų nei daugelyje konkurentų. Jis taip pat turi, mūsų manymu, geriausią iš visų sąrašo dirželių, apie ką kalbama nepakankamai!

Argumentai "už":

Ryškus, spalvotas ekranas

Įkraunamas ir su „Bluetooth“ ryšiu

Gali naudoti kelias dujas

Trūkumai:

Nėra kompaso ar oro integracijos

Mažiau elegantiškas nei laikrodžių stiliaus dizainas

„Mares Puck 4“ – 240 GBP / 350 USD

„Mares Puck 4“ – tai naujausias pamėgtos „Puck“ serijos modelis, išlaikęs vieno mygtuko paprastumą, tačiau pridėjęs elegantišką, didelio kontrasto taškinį ekraną ir modernizuotas vidines technologijas. „Puck 4“ palaiko oro, nitroxo (iki 99 %) ir matuoklio režimus, turi gilaus sustojimo galimybes ir kelių dujų perjungimą.

Mares Puck 4 Nardymo kompiuteris

„Puck 4“ naujovė – „Bluetooth“ ryšys, leidžiantis sinchronizuoti nėrimus per „Mares“ programėlę, tad daugiau nebereikės vargti su laidais. Išdėstymas aiškus, lengvai įskaitomas net esant prastam matomumui ir ilgaamžis. Keičiama baterija taip pat tarnauja iki 100 nėrimų. Nors tai nėra mados ženklas, tai tvirtas, funkcionalus ir patikimas nardymo įrankis, kurio sunku pranokti šioje kainų kategorijoje.

Argumentai "už":

Nardymo žurnalo sinchronizavimas per „Bluetooth“

Ilgas baterijos veikimo laikas (keičiama vartotojo)

Paprasta, tvirta ir efektyvi

Trūkumai:

Nėra oro integracijos ar kompaso

Ne pats gražiausias iš visų

SEAC ekranas – 265 GBP / 335 USD

„SEAC Screen“ yra modernios išvaizdos ir nesudėtingos konstrukcijos. nardymo kompiuteris Sukurtas atsižvelgiant į aiškumą ir paprastumą. Platus stačiakampis LCD ekranas pasižymi didelio kontrasto išdėstymu, todėl nardymo duomenis lengva suprasti iš pirmo žvilgsnio. Jis taip pat turi foninį apšvietimą, kuris praverčia nardant prasto matomumo sąlygomis arba nardant naktį. Papildomas privalumas – tai gaiviai moderni išvaizda. kompiuterisKai tik pasieksite vandenį, ekranas palaikys oro, nitrokso (iki 99 %) ir matuoklio režimus, taip pat turės vaizdinius ir garsinius signalus apie gylį, kilimo greitį ir dekompresinius sustojimus.

SEAC ekranas Nardymo kompiuteris

Čia nerasite oro integracijos ar „Bluetooth“, tačiau keičiama baterija yra malonus privalumas ir teigia, kad vidutinis naras jos gali naudoti iki trejų metų. Sąsaja valdoma dviem priekiniais mygtukais, todėl valdymą lengva atlikti net mūvint storas pirštines šaltame vandenyje.

Argumentai "už":

Didelis, itin aiškus ekranas

Puikiai suprojektuota narams šaltuose vandenyse

Lengva naudoti sąsaja

Trūkumai:

Nėra programėlės ar belaidžio ryšio

Atskiras USB kabelis nepridedamas

Scubapro Aladin A2 – 400 GBP / 480 USD

Sukurtas narams, norintiems kompaktiško ir galingo nardymo, „Scubapro Aladin A2“ pasižymi sudėtingomis funkcijomis elegantiškame riešo laikrodžio formate. Jis palaiko nardymo, matuoklio, apnėjos, trimikso, šoninio montavimo ir CCR režimus, todėl yra neįtikėtinai universalus. Taškinis matricos ekranas yra ryškus ir aiškus, o vartotojo sąsaja tampa intuityvi, kai tik susipažinate su išdėstymu.

Scubapro Aladin A2 Nardymo kompiuteris

Jame yra 3D pakreipimo kompensavimo funkcija skaitmeninis kompasas, kas yra retenybė už tokią kainą, ir nors integracija su oru yra įmanoma, tam reikalingas pasirenkamas siųstuvas. Kalbant apie integraciją, jis taip pat suderinamas su „Scubapro HRM“ diržu, kad būtų galima matuoti širdies ritmą ir odos temperatūrą. „A2“ taip pat turi „Bluetooth“ ryšį, kad būtų lengva sinchronizuoti su „Scubapro“ „LogTRAK“ programėle. Techniniai narai gali norėti daugiau pritaikymo galimybių, tačiau rimtiems mėgėjams ir sportiniams narams „Aladin A2“ yra idealus pasirinkimas.

Argumentai "už":

Integruotas kompasas ir „Bluetooth“ ryšys

Keli nardymo ir laisvojo nardymo režimai

Elegantiškas ir kompaktiškas rankinis laikrodis

Trūkumai:

Papildomai integracijai reikalingi keli siųstuvai

Statesnė mokymosi kreivė naujiems vartotojams

Santrauka – išskirtiniai pasirinkimai

Geriausias bendras Nardymo kompiuteris„Scubapro Aladin A2“ – su daugybe nardymo funkcijų už prieinamą kainą

Geriausia vertė Nardymo kompiuteris„Mares Puck Pro“ – tvirtas, paprastas ir paruoštas mokiniams

geriausia Nardymo kompiuteris patyrusiems narams„Shearwater Peregrine“ – spalvotas, gerai išdėstytas ekranas ir techniškai aiškus vaizdas.

Geriausias krosoveris Nardymo kompiuteris: "Garmin" „Descenc G1/G1 Solar“ – išmaniojo laikrodžio susitikimas nardymo kompiuteris, tikras kasdienis drabužis su patikimu nardymo funkcionalumu

Paskutinis žodis apie nardymo kompiuterius

Jūsų nardymo kompiuteris turėtų atspindėti jūsų nardymo stilių, o ne tik biudžetą. Nesvarbu, ar norite paprasto ir patikimo varianto, modernių technologijų su visais privalumais, ar kasdien nešiojamo įrenginio, dešimt aukščiau pateiktų modelių užtikrina patikimą saugumą ir funkcionalumą, neviršydami 500 svarų sterlingų.

Žinoma, nardymo kompiuteriai nekontroliuoja nardymo už jus, jie tiesiog pateikia faktus. Net ir būdami mėgėju nardytoju, jie yra įrankis, todėl jau turėtumėte suprasti slėgio, plūdrumo ir dekompresijos pagrindus, kad galėtumėte juos išnaudoti kuo geriau. Kai jau susipažinsite su pagrindinėmis instrukcijomis, galėsite pasirinkti savo „Nitrox“ mišinį, nerti į rifus arba plaukioti aplink nuolaužas užtikrintai ir jūsų... nardymo kompiuteris atliks sekimą už jus.

Ir nepamirškite… jei neišmokote, kaip juo naudotis, jūsų nardymo kompiuteris iš tikrųjų visiškai nenaudingas, ypač kai pasirodo tie informatyvūs pavojaus signalai ir mirksintys skaičiai. Visada perskaitykite vadovą ir trumpai jį atnaujinkite, jei kurį laiką nenaudojote.

DUK – nardymo kompiuterio pirkimas iki 500 svarų sterlingų

1. Ar man reikia „Bluetooth“ ryšio? nardymo kompiuteris ar USB viskas gerai?

„Bluetooth“ siūlo belaidį sinchronizavimą su telefonais, o tai labai patogu. Tačiau sinchronizavimas per USB taip pat veikia puikiai ir beveik visada taupo pinigus.

2. Ar verta integruoti orą?

Prijungus prie baliono, galima realiuoju laiku matyti dujų slėgį, o tai ypač naudinga techniniams nardymams. Tačiau mėgėjams narams konsolės tipo SPG paprastai yra daugiau nei pakankamai.

3. Kiek svarbus algoritmo tipas (pvz., Bühlmann ar DSAT)?

Milijono dolerių klausimas. Konservatyvūs modeliai (pvz., DSAT) linkę rinktis saugumą, t. y. trumpesni nenyriniai laikotarpiai (NDL) ir mažesnis gilumo laikas pakartotinių nėrimų metu. Bühlmanno pagrindu sukurti ir pritaikomi algoritmai (Bühlmann GF) linkę pasiūlyti ilgesnius NDL bazėje ir leidžia nuo to priklausyti konservatyvumo lygiui. Pasirinkimas iš tikrųjų priklauso nuo to, kiek liberaliai ar atsargiai mėgstate nardyti ir kokio tiksliai kontrolės lygio norite iš savo nardytojo. nardymo kompiuteris.