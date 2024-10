Parduodami 3 Rolexai su Giddings / Cousteau nuorodomis

Du „Rolex Submariner“ laikrodžiai, kurie šiuo metu priklauso povandeniniam operatoriui ir prodiuseriui Alui Giddingsui, lydėjo jį 12 iš 17 jo nusileidimo. titaniškas, ateinančiomis savaitėmis eik po plaktuku – kaip ir kitas Submariner, priklausęs Kusto šeimai.

„Sotheby's New York“ planuoja parduoti „Giddings' Submariners“ gruodžio pradžioje ir dėl išskirtinio „povandeninio poveikio rekordo“, aukcionų namai mano, kad pora yra „galbūt autentiškiausi įrankių laikrodžiai, pasirodysiantys aukcione“.

Per 40 metų karjerą Giddingsas, kuriam dabar 87 metai, keturis kartus laimėjo „Emmy“ apdovanojimą ir užfiksavo daugybę ikoniškų povandeninių vaizdų, įskaitant nepamirštamą kadrą titaniškaslankas.

Jo 1680 m. „Raudonasis“ povandeninis laivas, pagamintas maždaug 1976 m., yra 40 mm nerūdijančio plieno 1570 kalibro automatinis laikrodis su juodu ciferblatu ir užsukamu korpusu, išgraviruotu „Al Giddings“. Jo gylis yra 200 m.

„Al Giddings“ raudonasis povandeninis laivas („Sotheby's“)

JAV naras garsėjo tuo, kad kūrė savo naujoviškas kameras, apšvietimą ir optines sistemas, dirbo su National Geographic, BBC ir vandenynų tyrinėtojais, tokiais kaip titaniškas atradėjas Robertas Ballardas. Didžiųjų Holivudo studijų paklausa reiškė, kad jis taip pat tapo susijęs su Džeimso Bondo filmais, įskaitant Dėl Your Eyes Only ir Never Say Never Again ir Jameso Camerono režisuota klasika, pvz Gelmė, bedugnė ir titaniškas.

Stovėti ant povandeninio laivo „Alvin“, kuris 1986 m. nustojo į Titaniką („Sotheby's“)

Giddings misijos į Titaniką metu, dėvėdamas „Rolex Red Submariner“ („Sotheby's“) Filmavimas iš sraigtasparnio („Sotheby's“)

„Sotheby's“ teigia, kad Giddingso nuotraukose matyti, kaip jis nešioja laikrodį „filmavimo aikštelėje kartu su Sean Connery ir Kim Bassinger, mokydamas Jamesą Cameroną bendrauti po vandeniu, išlipęs iš ALVIN, povandeninio laivo, kuriuo atrado titaniškasir pakabinti iš sraigtasparnio fotoaparato rankoje.

Jis taip pat buvo ant jo riešo filmuojant IMAX dokumentinį filmą Titanikas: gelmių lobis 1992 m., dėl ko jis pradėjo dirbti su Cameronu.

„Reikėjo turėti tinkamą nardymo laikrodį, ir šis laikrodis veikė nepriekaištingai visus tuos metus, – sakė Giddingsas, – ir po vandeniu, esant skirtingo slėgio aplinkoms, ir skirtinguose povandeniniuose laivuose: titaniškas, Dėl Andrea Doria, Truk lagūnos, Bikini atolo, Šiaurės ašigalio, Antarktidos laivų nuolaužos. Konkurencijos tikrai nebuvo; tai buvo tiesiog geriausia“.

Auksinis Roleksas

„Al Giddings“ auksinis „Rolex Submariner“ maždaug 1984 m. („Sotheby's“)

Kitas parduodamas „Giddings“ laikrodis yra 1680/8 „Nipple Dial“ povandeninis laivas, 18 karatų geltonai auksinis Rolex su atitinkama apyranke iš maždaug 1984 m., kuris matomas ekrane titaniškas.

T Walker Lloyd, naras, dirbęs „Rolex“, buvo „Giddings“ draugas ir paklausė jo, ar prekės ženklas gali panaudoti kai kurias jo dr. Sylvia Earle nuotraukas reklaminei kampanijai, kai ji tapo „Rolex“ ambasadore. Giddingsas keletą metų dokumentavo jūrų biologo ir okeanografo darbą.

Kai vėliau Lloydas paklausė Giddingso, kuo Rolexas jam skolingas už vaizdus, ​​jis atsakė, kad džiaugiasi galėdamas palaikyti Earle ir jos darbus. „Praėjo maždaug mėnuo, o paštu atėjo dėžutė, kurioje tiesiog buvo parašyta: „Mėgaukitės, T Walker Lloyd“, – sakė Giddingsas. „Ir tai buvo auksinis Rolexas. Buvau šoke. Manau, kad tuo metu jie buvo 10,000 XNUMX USD!

Giddings laikrodį nešiojo saikingai, bet 1997 m., dirbdamas povandeninės fotografijos antrininku ir režisieriumi. titaniškas, jis įsipareigojo, kai Cameronas pajuto, kad auksinis Roleksas puikiai atrodys ant aktoriaus Billo Paxtono riešo, kaip nardymo režisierius Brockas Lovettas.

Po kelių mėnesių Giddingsas pradėjo domėtis, kas atsitiko jo laikrodžiui, ir paskambino į Camerono biurą. „Ir po savaitės ar dviejų jis atėjo paštu su padėka iš Fox“, – sakė jis.

Abu laikrodžiai parduodami su įvairiais pasirašytais atminimo daiktais, įskaitant filmų plakatus, nuotraukų atspaudus titaniškas, DVD ir knyga. „Red Submariner“ kaina yra 20,000 40,000–15,400 30,800 USD (30,000 60,000–23,000 45,900 GBP), o auksinio „Rolex“ – 6 XNUMX–XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX GBP). Gruodžio XNUMX d. „Sotheby's“ jiedu pateko po plaktuku.Svarbūs laikrodžiai“ išpardavimas.

Kusto povandeninis laivas

Šis „Rolex Submariner“ kažkada priklausė Philippe'ui Cousteau (Dalaso aukcionų galerija)

Prieš pradedant pardavinėti „Giddings“ laikrodžius, kitoje JAV pusėje, Teksase, susidomėjimą sukels ir 1665 m. „Rolex Sea-Dweller Submariner“, priklausęs velioniui Jacques'o Cousteau sūnui Philippe'ui Cousteau. Taip yra ne tik todėl, kad savininkas pats buvo garsus naras, bet ir dėl to, kad jo tėvas prisidėjo prie povandeninio laivo projektavimo.

Philippe'as Kusto, kaip ir Giddingsas, be daugelio kitų laimėjimų buvo kinematografas ir specializavosi aplinkosaugos klausimais. Jis mirė 1979 m., būdamas 38 metų, kai jo skraidantis laivas atsitrenkė į Težo upę Portugalijoje.

Philippe'as Kusto („Earth Echo International“)

610 m įvertinimo laikrodis iš pradžių priklausė Cousteau ir nuo 1973 m. buvo dabartinio savininko, kuris jį gavo kaip dovaną, norėdamas pažymėti gilų nardymą Viduržemio jūroje, nuosavybę.

Jis žinomas kaip „dvigubos raudonos linijos“ modelis dėl rausvo atspalvio, atsirandančio dėl to, kad ankstyvieji modeliai nebuvo spausdinami baltame fone. Tik vėliau jie buvo atspausdinti du kartus, kad raudona spalva išsiskirtų. Taip pat atspindi, kad tai ankstyvas modelis, laikrodis turi nedidelį helio atleidimo vožtuvą.

Dalaso aukcionų galerija lapkričio 50,000 d. parduodant laikrodį nustatė 75,000 38,500–57,400 12 USD (2014 183,750–XNUMX XNUMX GBP). XNUMX m. „Rolex Sea-Dweller“, priklausęs Philippe'ui Cousteau, Niujorke buvo parduotas už XNUMX XNUMX USD.

