Naujausias Orient Star laikrodis yra riboto leidimo M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium versija, pagaminta minint modelio 60-metį. Bus 365 vienetai.

Japonijos gamintojas gamina laikrodžius nuo 1951 m., tačiau šis yra kilęs iš 1964 m. išleistų „Olympia Calendar Diver“ ir „Calendar Auto Orient“, o „Diver 1964 1st Edition“ sekė 2021 m., o „M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m“ kitais metais. .

Laikrodis apima dizaino elementus iš Calendar Auto Orient ir atitinka ISO 6425 standartus – pasirodžius originalui nebuvo aiškių narų laikrodžių standartų.

„Orient Star“ teigia, kad 60-mečio jubiliejinio aukso spalvos modelio korpusas ir apyrankė yra padengti titanu, todėl jis yra maždaug 35 % lengvesnis nei nerūdijančio plieno modeliai ir pakankamai tvirtas, kad atlaikytų atšiaurias nardymo sąlygas.

Laikrodis turi titano korpusą ir apyrankę

41 mm korpusas yra 14.3 mm storio. Ciferblatas yra anglies pilkos spalvos su „Luminous Light“ rodyklėmis, rodyklėmis ir logotipu bei aukso spalvos viena kryptimi besisukančio dangtelio aliuminio įdėklo skalėje ir skaičiais.

Yra užsukamas vainikas, užsukamas korpusas, dvigubas lenktas safyro kristalas su antirefleksine danga ir vidinis kalibras F6N47 su 50 valandų galios rezervu – tikslumas pateikiamas nuo +25 iki -15sek per dieną. Be to, retai matomas narų laikrodžiuose, ciferblate yra indikatorius, rodantis likusią galią.

Geriausios Rytų žvaigždė M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium Limited Edition kaina 1,230 GBP.

