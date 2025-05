AMTECS pradeda pasaulinę narystės programą, kuria siekiama skatinti bendruomenės įsitraukimą

AMTECS pradėjo pasaulinė nardymo narystės programa kuria siekiama remti aplinkosaugos iniciatyvas ir perdirbimo pastangas bei skatinti bendruomenės įsitraukimą.

AMTECS atstovė Chantelle Newman paaiškino: „Visuotinio nardymo narystės kūrimas yra daugiau nei vien tik paslaugos teikimas – tai bendruomenės kūrimas ir gilesnio ryšio su vandenynu puoselėjimas.“

Narystė kainuoja 6.99 USD per mėnesį arba 75 USD per metus, o už išleistas lėšas gausite naujausias žinias per mėnesinius naujienlaiškius, specialias nuolaidas renginiams ir partnerių produktams, ankstyvą prieigą prie gamtosaugos projektų ir savanorystės galimybių, prieigą prie mokymų ir internetinių seminarų, tinklaveikos ir švietimo galimybių ir daug, daug daugiau.

Chantelle tęsė: „Prisijungdami prie mūsų „Premium“ narystės, jūs ne tik užsiregistruojate išskirtinėms privilegijoms gauti; jūs darote apčiuopiamą poveikį mūsų aplinkai ir remiate naująją narų kartą.“

„Ši narystė padeda įgyvendinti aplinkosaugos iniciatyvas, tokias kaip medžių sodinimas ir jūrų atkūrimas – pavyzdžiui, koralų, jūros žolių ir rudadumblių naikinimas – taip pat hidrokostiumų perdirbimas ir bendruomenės įtraukimas valant paplūdimius, teikiant stipendijas pradedantiesiems narams ir vykdant įrangos perdirbimo programas.“