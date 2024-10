Juodųjų Tiudorų naras buvo dėmesio centre istorijos derybose

Mažai žinoma istorija apie 16-ojo amžiaus juodąjį gelbėjimo narą, kuris, kaip žinoma, nardė Henriko VIII flagmanu "Mary Rose ir 1546 m Sancta Maria ir Sanctus Edwardus yra viename iš šių metų Istorinės nardymo draugijos (HDS) metinės konferencijos pranešimų.

Renginys vyks lapkričio 16 d. ofšorinių projektų bendrovės Subsea7 būstinėje Sutton mieste, Surėjaus valstijoje. Jame gali dalyvauti ne tik HDS nariai, bet ir visi, kurie domisi nardymu.

Tiriant narų vaidmenį istorijoje, šių metų darbotvarkė apima viduramžius iki XX a. ir apima karines nardymo bei gelbėjimo operacijas.

Ginklų išgelbėjimas Žaliajame Kyšulyje (HDS)

Eamono „Ginge“ Fulleno įžanginėje kalboje bus pristatytas Karališkojo laivyno nardymo padalinys per ypatingus kai kurių narų pasiekimus, teigia HDS. Bus pristatyti pirmieji jo instruktoriai, ankstyvieji rekordininkai, eksperimentinis nardymas, varlės ir uostų narai Antrojo pasaulinio karo metais.

Terry Powell DCM, buvęs RN klirenso naras ir specialiųjų pajėgų kovinis plaukikas, pateiks asmeninę istoriją apie savo gyvenimą ir karjerą kariniame jūrų laivyne prieš Martiną Woodwardą MBE, narą ir Vaito salos įkūrėją. Laivo sudužimo centras, pristato savo pranešimą „Treasures from the Deep“.

Terry Powell prisimena savo povandeninę patirtį kariniame jūrų laivyne (HDS)

Popietės pristatymai grįžta į viduramžių nardymą, nes daktarė Miranda Kaufmann, juodaodžių britų istorijos ir pavergimo ekspertė, aptaria Afrikos narą Jacques'ą Francisą, kuris vadovavo ekspedicijai gelbėti "Mary Roseginklai tarp kitų žygdarbių.

Kevinas Casey yra direktorius Nardymo muziejus „Gosport“, kuri priklauso HDS ir kurią valdo. Jis pateikia įžvalgą apie dabartinį įstaigos atnaujinimą ir jos tvarios ateities planus.

Nardymo muziejus, Gosport (HDS)

Founder-member and editor of the HDS žurnalas Peter Dick rounds off the day with “Button Up Your Overcoat” – a “mildly amusing” look at diving dress in mediaeval times.

HDS labdaros organizacija JK buvo įkurta 1990 m., siekiant išsaugoti, saugoti ir propaguoti nardymo paveldą. Šiandien ji yra susijusi su nacionalinėmis draugijomis užsienyje.

Jos konferencija vyksta nuo 9 iki 4.30 val., o bilietai, kainuojantys 40 svarų sterlingų, apima pietus, gaiviuosius gėrimus ir automobilių stovėjimo aikštelę (pagal pageidavimą, priklausomai nuo užimtumo). Visą informaciją galite rasti ir užsisakyti HDS svetainėje.

