Karščiausios naujienos: žurnalas „Scuba Diver“ persikelia į „Divernet“!

Nuo įsigijimo Divernet.com 2021 m. „RORK Media“ valdo dvi atskiras svetaines – ScubaDiverMag.com ir Divernet.com – abu aptarnauja tai pačiai nišinei auditorijai.

Kruopščiai apsvarstę nusprendėme sujungti dvi platformas. Šis perėjimas įvyks palaipsniui per ateinančius du mėnesius, todėl džiaugiamės galėdami pasidalinti nauda, ​​kurią tai suteiks mūsų bendruomenei.

Kodėl mes jungiamės

Dviejų atskirų svetainių tvarkymas toje pačioje erdvėje padidino mūsų išteklius ir skyrė mūsų dėmesį. Viską sujungę po vienu stogu galime skirti daugiau laiko ir energijos tam, kad suteiktume jums dar geresnę patirtį.

Galėsime sutelkti dėmesį į gaminimą Divernet.com viso pasaulio narams skirta „perėjimo platforma“ – dar labiau nei jau yra.

Kas keičiasi

• ScubaDiverMag.com bus laipsniškai panaikintas: visas turinys ir ištekliai bus perkelti į Divernet.com.

• Divernet.com augs: plečiame turinį, išteklius ir funkcijas, kad suteiktume jums daugiau patirties.

• Sklandesnė naudotojo patirtis: dėdami visas pastangas vienoje platformoje, tikėkitės greitesnių naujinių, lengvesnės naršymo ir tinkamesnio turinio.

Džiaugiamės ateitimi ir tikimės patobulinti Divernet.com kurie taps namais visiems nardymo dalykams, įskaitant Scuba Diver žurnalas ir su ja susijusių prekių ženklų.

DUK

• Ar vis tiek turėsiu prieigą prie to paties turinio? Taip! Visas turinys iš ScubaDiverMag.com bus perkelta į Divernet.com.

• Ar man reikia ką nors daryti? Tiesiog žymė Divernet.com ir sekite naujienas.

• Kada bus baigtas susijungimas? Per ateinantį mėnesį pastebėsite socialinių objektų susijungimą, o galutinis svetainių sujungimas įvyks spalio 5–6 d., po to laipsniškai atsisakysime ScubaDiverMag.com.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis adresu info@divernet.com