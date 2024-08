400 metų Koralų jūros duomenys meta iššūkį JT pozicijai

Mokslininkai griežtai atmetė, jų nuomone, Jungtinių Tautų pasitenkinimą dėl klimato kaitos keliamos grėsmės Didžiajam barjeriniam rifui lygio.

Liepos pabaigoje UNESCO Pasaulio paveldo komitetas atsisakė įtraukti GBR į „pavojingų“ sąrašą, kai priėmė galutinį sprendimą dėl didžiausio pasaulyje koralinio rifo būklės.

Priešingai, in ką tik paskelbta nauja ataskaita in Gamta, Australijos ir Amerikos tyrimų grupė, vadovaujama dr. Benjamino Henley iš Melburno universitetas teigia, kad didžiausias vandenyno karštis per pastaruosius keturis šimtmečius kelia rimtą pavojų GBR. Pasak jų, kylanti jūros temperatūra ir masiniai koralų balinimo įvykiai grasina sunaikinti jos ekologiją, biologinę įvairovę ir grožį.

Naudodami koralų skeleto pavyzdžius, paimtus iš Koralų jūros ir aplink ją, mokslininkai atkūrė metinę vasaros jūros paviršiaus temperatūrą nuo 1618 iki 1995 m. Šie duomenys buvo sujungti su įrašytais jūros paviršiaus temperatūros duomenimis nuo 1900 iki 2024 m.

Grupė taip pat išanalizavo klimato modelių modeliavimą, skirtą jūros paviršiaus temperatūroms, veikiant su klimato kaita ir be jos, ir nustatė, kad žmogaus sukelta klimato kaita buvo kalta dėl sparčiai kylančios temperatūros regione.

Nustatyta, kad pastarieji masinio balinimo įvykiai sutapo su penkeriais iš šešerių karščiausių metų per 400 tyrimo metų. 2024, 2017 ir 2020 metais Koralų jūroje buvo šilčiausia temperatūra per visą laikotarpį.

Šie metai yra patys šilčiausi istorijoje. 2016, 2004 ir 2022 m. karščio įvykiai buvo kiti šilčiausi treji metai per rekordą.

Išlipti iš diagramų

„Kai nubraižiau 2024 m. duomenų tašką, turėjau tris kartus patikrinti savo skaičiavimus“, – sakė daktaras Henley. „Jis nukrito iš sąrašo ir gerokai viršijo ankstesnį rekordą 2017 m. Tai tragiška, bet beveik neišvengiama pasekmė, kad šiais metais vėl įvyko masinis koralų balinimas.

„Tai, kad artimiausiais metais bus neišvengiamas poveikis rifui, mane labai jaučiu. Jei nebus imtasi greitų, koordinuotų ir ambicingų pasaulinių veiksmų kovojant su klimato kaita, greičiausiai tapsime vieno įspūdingiausių Žemės gamtos stebuklų žūties liudininkais.

Koralų balinimas (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

„Be skubios intervencijos mūsų ikoniniam Didžiajam barjeriniam rifui kyla pavojus, kad dėl šios aukštos vandenyno temperatūros beveik kasmet išplauks į paplūdimį“, – padarė išvadą dr. Vulongongo universitetas. „Rifo ekologinis vientisumas ir išskirtinė visuotinė vertė yra pavojuje.

„Turime daug pagrindinių sprendimų, kaip pakeisti klimato kaitą. Mums reikia laipsniškai pakeisti koordinuotų nacionalinių ir tarptautinių veiksmų lygį, kad pereitume prie grynojo nulio. Tikimės, kad mūsų tyrimas suteiks politikos formuotojams daugiau įrodymų, kad jie galėtų dar labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą tarptautiniu mastu.

„Dauguma pasaulio paveldo objektų taip pat yra pažeidžiami klimato kaitos“, – teigė UNESCO atsisakęs paskelbti GBR pavojuje. „Australija įgyvendina ambicingą aplinkos ir klimato darbotvarkę tiek savo šalyje, tiek užsienyje, siekdama pasiekti, kad pasaulis būtų nulinis ir teigiamas gamtai.

„Mes remiame pasaulines pastangas apsaugoti visas Pasaulio paveldo vertybes nuo klimato kaitos poveikio. Esame rifų valdymo lyderiai pasaulyje ir toliau dalinsimės savo patirtimi su tarptautiniais partneriais, siekdami apsaugoti daugiau to, kas brangu, atkurti daugiau to, kas pažeista, ir tvarkyti gamtą ateičiai.

