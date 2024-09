Didelis „Secore“ superkoralų atsparumas karščiui

Jauni koralai dirbtinai veisiami naudojant formą in vitro Apvaisinimas, o ne klonavimas iš esamų koralų fragmentų, parodė žymiai didesnį atsparumą balinimui per mirtiną karščio bangą, smogusią Karibų jūros regionui 2023 m., rodo naujas Floridoje įsikūrusios gamtosaugos organizacijos „Secore International“ recenzuotas tyrimas.

Secore teigia, kad jos ataskaita yra pirmasis mokslinis įrodymas, kad natūraliais dauginimosi metodais atkurti koralai yra daug atsparesni karščiui nei koralai, padauginti iš fragmentų, kai jūros vandens temperatūra gerokai viršija balinimo slenksčius.

Sveikas išaugintas koralas balinimo epizodo ant rifo metu (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves mokymas a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

„Visos pastangos buvo vertos“, – dabar pranešama. „Per niokojančią karščio bangą Karibų jūroje 2023 m. jauni, ant rifo išauginti koralai išliko sveiki, o dauguma likusių laukinių koralų išbalo ir daugelis mirė.

Metodas

Įprastas dirbtinio koralų dauginimo būdas buvo nulaužti fragmentą nuo šaltinio kolonijos, kad jos klonu būtų išauginta nauja kolonija, sako Secore. Maži koralų fragmentai buvo auginami darželiuose ir rankiniu būdu persodinami ant rifo.

Koralų nerštas (Paul Selvaggio / Secore International)

Dabar įgyvendinamas koralų sėjimo metodas nekuria klonų. Vietoj to, tai apima koralų ikrų surinkimą iš laukinių koralų, o kiaušinėlių ir spermos apvaisinimą laboratorijoje – ar net valtyje ar paplūdimyje – siekiant sukurti milijonus embrionų.

Besivystančios koralų lervos auginamos vandenyno aptvaruose ir apsodinamos ant specialių substratų, kad būtų persodinamos į rifą, kai tik pasieks tam tikrą dydį.

Kiekvieną kartą, kai populiacija dauginasi, nauji palikuonys per rekombinaciją gauna naujai sumaišytų genų rinkinius, todėl jie skiriasi nuo savo tėvų kolonijų ir taip leidžia prisitaikyti.

Tik jauni koralai, pagaminti veisimo būdu, pasižymi didesniu atsparumu balinimui, palyginti su suaugusių koralų kolonijomis ir fragmentais, sako Secore.

Nors natūralūs palikuonys gali veikti panašiai esant aukštai temperatūrai, bendras rifus statančių rūšių nesugebėjimas prisitraukti Karibų jūroje reiškia, kad natūralių palikuonių nebebus.

Sveikas elkhorn jauniklis (Paul Selvaggio / Secore International)

Pirma aušra

„Secore“ komanda, atliekanti įprastą stebėjimo nardymą Meksikoje, buvo pirmoji, kuri pastebėjo, kad jų pasodinti koralai atrodė visiškai sveiki, o jų kolegos iš Kiurasao netrukus po to atliko panašų stebėjimą su kitomis rūšimis.

„Mūsų mokslininkai Kiurasao ir Meksikoje kartu su partneriu Coralium Lab surinko duomenis apie kelių rūšių ir mūsų persodintų koralų grupių sveikatos būklę“, – sako Secore tyrimų direktorė dr. Margaret Miller. „Tada susisiekėme su partneriais visame Karibų jūros regiono atkūrimo tinkle, kad pamatytume, koks plačiai paplitęs ir nuoseklus buvo šis modelis.

„Tai patvirtino, kad pagalbiniai šešių rūšių rifus statantys koralai 15 atskirų rifų vietų penkiose šalyse visame Karibų jūros baseine parodė tą patį modelį: jauni koralai, veisiami restauravimui, yra daug atsparesni balinimui esant ekstremaliam karščiui. streso nei vyraujantys koralai ant rifo.

„Per pastaruosius 30 metų dirbau augindamas koralus Karibų jūroje, tuo pat metu stebėdamas didžiulį koralų nykimą – dėl ligų, uraganų ir karščio bangų – ir nuo jų priklausančių bendruomenių išardymą“, – sako dr. Milleris.

„Šie rezultatai labai padrąsina ir patvirtina, kad atkūrimas naudojant pagalbinius koralų rekrutus gali atlikti svarbų vaidmenį organizuojant koralų išlikimą mūsų šiltesnėje ateityje. Nepaisant to, tikras koralinių rifų ateities užtikrinimas visiškai priklauso nuo žmonijos sėkmės kontroliuojant visuotinį atšilimą.

Balinti briedžių ragų koralai (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Sveiki elkhorn koralai (Paul Selvaggio / Secore International)

Investicijos atsiperka

„Mūsų investicijos per pastaruosius penkerius metus sukurti didelį koralų atkūrimo tinklą Karibų jūroje atsipirko“, – sako „Secore“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius dr. Dirkas Petersenas.

„Šis tinklas ne tik kasmet išaugina ir išsodina dešimtis tūkstančių koralų, bet ir gali iš karto įvertinti, kaip šie koralai reagavo į šią precedento neturinčią karščio bangą. Dabar mūsų prioritetas yra toliau plėsti pastangas iki ekosistemos lygio.

Vien tik koralų atkūrimas ilgainiui nepagydys rifų, tačiau tai gali atpirkti skubiai reikalingo laiko palaikyti koralų populiacijas, kad jos išgyventų kitą šimtmetį. Secore. Dabar ji ketina išplėsti savo veiklą į Indo-Ramiojo vandenyno regioną ir iki 2024 m. pabaigos Mauricijuje įsteigti komandą, kuri sukurs bazę Indijos vandenyne.

Tyrimas, apimantis darbą, atliktą Meksikoje, Dominikos Respublikoje, JAV Mergelių salose, Bonaire ir Kiurasao, yra paskelbtas žurnale Plosone.

