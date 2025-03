Narai ir nardytojai paragino imtis veiksmų JK vandenyse su „Motion for the Ocean“.

JK vandenims iškilo grėsmė, tačiau narai ir nardytojai dabar turi galingą naują būdą, kaip ką nors pakeisti – judėjimą vandenynui.

Iniciatyva „Motion for the Ocean“, skirta padėti vietos taryboms – tiek sausumoje, tiek pakrantėje – imtis prasmingų veiksmų saugant mėlynąsias erdves, pristatė visiškai naują internetinį įrankių rinkinį, prieinamą visiems nardytojams, nardytojams ir kitiems vandens naudotojams, kurie nori dalyvauti.

BSAC, pagrindinis JK nardymo bendruomenės balsas, bendradarbiauja su „Motion for the Ocean“, kad paremtų šią iniciatyvą ir ragina visus narus, neatsižvelgiant į jų mokymą, imtis veiksmų. Priemonių rinkinyje pateikiamos nuoseklios gairės, padedančios asmenims, nardymo klubams ir nardymo prekybininkams bendrauti su vietinėmis tarybomis ir skatinti pokyčius.

Kas yra „Judėjimas vandenynui“?

Pasiūlymas dėl vandenyno yra oficialus tarybos įsipareigojimas pripažinti svarbų vandenyno vaidmenį ir įsipareigoti imtis realių veiksmų jį apsaugoti. Jei pasiūlymas dėl vandenyno bus priimtas, taryba sutinka įtraukti vandenyno atkūrimą į savo politiką ir sprendimų priėmimą, užtikrindama, kad mėlynųjų erdvių sveikata būtų prioritetas tokiose srityse kaip planavimas, ekonominė plėtra ir švietimas.

Priimdamos pasiūlymą, tarybos įsipareigoja įvykdyti aštuonis įsipareigojimus, įskaitant:

✔️ Vandenyno atkūrimo įtraukimas į visus strateginius planus ir sprendimus

✔️ Remti jūros išsaugojimą ir gerinti vandens kokybę

✔️ Užtikrinant vietos planavimą atsižvelgiama į poveikį JK upėms ir jūroms

✔️ Augantis vandenyno raštingumas ir didėjantis visuomenės įsitraukimas

✔️ Raginimas vyriausybei iki 2030 m. padėti vandenynui atsigauti

Visuomenės parama yra labai svarbi – tarybos nariai turi žinoti, kad jų bendruomenės rūpinasi sveikomis mėlynomis erdvėmis, kad galėtų imtis veiksmų.

Kas yra įrankių rinkinio viduje?

✔️ Paruoštas naudoti el. pašto šablonas, skirtas susisiekti su tarybos nariais

✔️ Rekomendacijos, kaip sukurti efektyvius pranešimus, kad būtų pasiekti rezultatai

✔️ Patarimai klubams, kaip pakviesti tarybos narius į Try Dive, siekiant pabrėžti sveikų vandenų svarbą

Įsitraukti paprasta – ir nereikia būti ekspertu!

Nereikia būti jūrų apsaugos ekspertu ar išmanyti visus mokslus – pakanka tik aistros apsaugoti mėgstamus vandenis. Įrankių rinkinys palengvina darbą, nes yra paruoštų išteklių ir aiškių veiksmų, kuriuos reikia atlikti. Be to, BSAC ir Motion for the Ocean yra pasiruošę padėti! Jei turite klausimų ar jums reikia pagalbos, nebūsite vieni.

Emily Cunningham MBE, „Motion for the Ocean“ įkūrėja, sakė: "Narai ir nardytojai iš pirmų lūpų mato taršos ir aplinkos nykimo poveikį. „Motion for the Ocean“ suteikia jiems įrankius susirūpinimą paversti veiksmais dirbant su savo tarybomis. Kiekvienas el. laiškas, kiekvienas pokalbis ir kiekvienas žingsnis padeda užtikrinti sveikesnę JK vandenų ateitį.

Katherine Knight, BSAC Aplinkos ir tvarumo skyriaus pirmininkė, sakė: „Tai yra fantastiška iniciatyva, Emily padarė „mąstymo vandenyną“ prieinamą visos šalies taryboms, ir tai jau duoda naudos, nes stipriai įsisavina ir įsipareigoja remti „Motion for the Ocean“. Nepriklausomai nuo to, ar gyvenate prie jūros, ar sausumoje, galite paskatinti savo vietos tarybą įtraukti į jų pokalbį ir sprendimų priėmimą.

Vietos tarybos atlieka pagrindinį vaidmenį saugant mūsų upes ir jūras, tačiau joms reikia visuomenės paramos, kad būtų teikiama pirmenybė apsaugai. Kreipdamiesi į juos, narai gali tiesiogiai paveikti sprendimus, turinčius įtakos jų mėgstamiems vandenims.

Norėdami pasiekti įrankių rinkinį ir pradėti keisti, spragtelėjimas čia.