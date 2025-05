„Divewise“ atnaujina savo išvaizdą

Populiarus nardymo centras Maltoje Pasinerti buvo iš esmės atnaujintas – komanda ir šeimos nariai, kurie buvo pasitelkti padėti, visiškai atnaujino tiek išorę, tiek interjerą.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Lauros broliai Luke'as ir Jamesas buvo pasitelkti padėti, nes jie yra baldžiai ir plytelių klojėjai, o jos tėtis Gary, kuris yra suvirintojas, buvo atsakingas už visus naujus metalo gaminius.

Nardymo zona įgavo naują išvaizdą

Laura teigė, kad jie labai džiaugiasi rezultatais ir nekantrauja, kada atvykstantys narai galės patys tai pamatyti: „Nardymo aikštelėje turėjome Aga (@agamuralsmalta) sukurtą ir ant sienos nupieštą naminio rifo žemėlapį, kad padėtų instruktažų metu ir suteiktų vietai šiek tiek spalvų.“

„Taip pat išplėtėme narvų skyrių, kad jame būtų daugiau vietos daiktams, ir kartu ant PVC lentų atspausdinome Maltos nuolaužų ir jūros gyvūnijos vaizdus, ​​kad suteiktume šiek tiek gyvumo ir įžvalgų į mus supančius vandenis.“

„Gėlo vandens vonios ir kostiumų džiovinimo zonos buvo išklijuotos plytelėmis, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga, o apvadus apvadais apdengėme nerūdijančio plieno detales, kad jos tarnautų ilgiau!“

Nerūdijančio plieno apvadai ant skalavimo bakų ir daugiau vietos pakabinimui

„Divewise“ vienoje pusėje, „Techwise“ kitoje

Ji tęsė: „Parduotuvės zona taip pat visiškai atnaujinta – išardėme visas senas vitrinas ir įrengėme naujas: baltą pusę – rekreacinei nardymo įrangai, o juodą – techninei „Techwise“ įrangai. Abiejose pusėse yra neoninės iškabos, o už vitrinų – spintelės ir ištraukiami stalčiai, yra vietos daiktams laikyti.“