Nardymas uždraustas: NDIS mažinimas kelia grėsmę gyvenimą keičiančiai nardymo terapijai

Lyndi K Leggett

Nardymo terapija – tai ne šiaip eilinė veikla, o gelbėjimosi ratas daugeliui neįgalių žmonių. Jau daugelį metų mūsų individualiai pritaikytos nardymo terapijos programos siūlo daugiau nei vien povandeninius nuotykius. Jos suteikia judrumo paralyžiuotoms galūnėms, pasitikėjimo nerimastingoms širdims ir tikslo žmonėms, kurie viską prarado. Tačiau dabar šioms transformuojančioms patirtims gresia pavojus.

Naujausi Nacionalinės neįgalumo draudimo schemos (NDIS) finansavimo kriterijų pakeitimai lėmė paramos nardymo terapijos paslaugoms nutraukimą arba atsisakymą. Dėl to daugelis mūsų klientų liko sugniuždyti, netekę ne tik rekreacinės galimybės, bet ir patikrintos fizinės bei psichinės sveikatos intervencijos.

Nardymas kaip terapija: daugiau nei hobis

Nardymo terapija gali skambėti netradiciškai, tačiau ji pagrįsta mokslu. Vandens nesvarumas leidžia riboto judrumo žmonėms laisvai judėti, dažnai pirmą kartą po traumos. Vandens slėgis padeda reguliuoti kvėpavimą ir sumažinti nerimą. Nardymo teikiamas protinis aiškumas kartu su pasiekimų džiaugsmu yra galingas.

Mūsų programa padėjo klientams, patyrusiems nugaros smegenų traumas, potrauminio streso sutrikimą, išsėtinę sklerozę, autizmą ir kt. Kai kuriems tai vienintelė fizinė veikla, kuria jie gali mėgautis be skausmo. Kitiems tai pirmas kartas per daugelį metų, kai jie jautėsi „normaliai“.

Štai vieno mūsų kliento laiškas, kuriame jis paaiškina, kaip jam naudinga mankštintis po vandenį valandą per savaitę:

Kam gali rūpėti IT,

Nors galiu vaikščioti pasiremdamas lazda, esu paraplegiškas dėl traumos, kurią patyriau tarnaudamas Australijos armijoje. Žemiau esančiame laiške išdėstyta nauda, ​​kurią gavau iš individualiai pritaikytų mankštos pratimų, atliekamų nardymo salėje. Tai fizinė, socialinė, asmeninė ir psichinė sveikata. Tikroji nardymo salės magija slypi tame, kad povandeninio sporto teikiama nauda persikelia į sausumą ir perkelia žmogaus protą į geresnę erdvę.

• Mano plaučių funkcija labai pagerėjo.

• Šonkaulių skausmas sumažėja neriant žemiau nei 3 metrų gylio.

• Raumenų mėšlungis, spazmai, sukeliantys 1–2 laipsnio plyšimus, sumažėja 3 dienas po panardinimo į 5 m ar gilesnį gylį 30 minučių ar ilgiau.

• Mažiau kyla minčių apie savęs žalojimą, o mano nuotaika daug geresnė bendraujant su kitais.

• Prieš nardymo terapiją sunkiai, bet neįmanoma, vaikštau atbulai.

• sumažintas slaugytojų valandų skaičius nuo 24 valandų per dieną iki 8 valandų per dieną; dabar jis vėl sumažėjo iki 24 valandų dėl trijų mėnesių negalėjimo naudotis akvalango terapija.

• Pagerėjusi kraujotaka galūnėse ir visiškas opų gijimas • Nardant dažniau nei kartą per savaitę, nuo nuolatinės kateterizacijos pereinama prie protarpinės kateterizacijos.

• Pagerėjo mano miegas, todėl geriau savimi pasirūpinau ir mažiau sirgau.

• Skausmo malšinimas 5 m gylyje. Tai vienintelis mano lėtinio skausmo, kurį sukėlė tarnyba Australijos armijoje, palengvėjimas.

• Turiu daugiau energijos

• Padidėjęs judesių amplitudė atliekant pratimus po vandeniu.

Be minėtų privalumų, nardymo terapija leidžia man dalyvauti nebijant nuskęsti dėl raumenų spazmo ar susižeisti kritus, kas dažnai nutinka sausumoje.

Iš vieno nardymo terapijos seanso gaunu daugiau naudos nei iš trijų kineziterapijos seansų.

Sunku apsakyti, kaip palengvėjo mano lėtinis skausmas.

Gyvenu su įkalintu nesibaigiančio skausmo jausmu, jis veikia kiekvieną mano judesį, kiekvieną mano...

mintis. Tai trukdo rengtis, naudotis tualetu ir viskam, ką tik galite sugalvoti. Tai atėmė mano

orumą daugeliu atžvilgių ir atėmė bet kokią galimybę gyventi normalų gyvenimą.

Nardymo sporto salė yra pirmasis vilties spindulėlis per 25 metus.

Nuotrauka Andrius veiksme

NDIS gabalai: didelis smūgis

Nepaisant šių aiškių privalumų, NDIS dabar mano, kad nardymo terapija daugelyje finansavimo planų tai yra „nebūtina“. Šis žingsnis ne tik užkirto kelią naujiems dalyviams gauti paramą, bet kai kuriais atvejais ir nutraukė esamą klientų paramą programų viduryje, palikdamas juos aklavietėje tiek tiesiogine, tiek emocine prasme.

Argumentas? NDIS gairėse nardymo terapija nepripažįstama kaip „pagrįsta ir būtina“ pagalba. Tačiau tiems iš mūsų, kurie savo akimis matė gydomąją nardymo terapijos galią, šis sprendimas atrodo ne tik trumparegiškas, bet ir žiaurus.

Šie mažinimai ne tik nutildo pažangą, bet ir ją panaikina. Klientai praneša apie judėjimo sunkumus, padidėjusią depresiją ir nerimą, vėl atsinaujinantį izoliacijos jausmą – būtent tas problemas, kurias padėjo palengvinti nardymo terapija. Pridėkite prie to fizinį skausmą, kurį kai kurie mūsų klientai patiria 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, be nardymo terapijos, visas skausmas atsinaujina, sutrinka miegas ir sustoja gijimas.

Mums reikia tavo pagalbos

Raginame nardymo bendruomenę, neįgaliųjų sektorių, sveikatos priežiūros specialistus ir politikos formuotojus atkreipti į tai dėmesį. Jei jus paveikė šie mažinimai arba jei tikite nardymo, kaip gydymo ir įgalinimo priemonės, galia, raginame jus mums padėti.

• Paremkite mūsų programą aukodami ar remdami, kad ji išliktų tiems, kurie

kuriems labiausiai to reikia.

• Pasidalykite šia istorija su savo tinklais, kad padėtumėte didinti informuotumą.

• Susisiekite su mumis tiesiogiai, jei turite idėjų, išteklių ar noro padėti mums kovoti su šia neteisybe.

Galutinis žodis

Nardymo terapija keičia gyvenimus. Esame tai matę šimtus kartų. Vanduo nediskriminuoja – jis vienodai apima visus. Ir su tinkama parama mes taip pat galime.

Neleiskime biurokratijai paskandinti to, kas daugeliui tapo gelbėjimosi ratu.

Susisiekite su mumis el. paštu Lyndi@thescubagym.com.au arba telefonu 042 038 0055 ir prisidėkite prie pokyčių.