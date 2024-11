Pakrančių apsaugos tarnyba siunčia nardymo valtį dingusiems narams

Penki iš šešių narų grupės dingo iš savo nardymo valties Havajuose lapkričio 6 d. – ir, pasak valtyje likusio naro, jo kapitonas nesuvaldė situacijos.

Narai buvo išgelbėti po to, kai maždaug už mylios į pietus nuo Havajų Kai, Oahu salos pietrytiniame pakraštyje, pora jų 13 m ilgio jachtoje pastebėjo. Laikykitės Greitai. Negalėdami saugiai įkelti grupės į laivą, jie perspėjo pakrančių apsaugos tarnybą, kuri kapitonui parodė, kur rasti savo klientų.

Pora išgirdo pagalbos šauksmus ir tolumoje pastebėjo vienas prie kito prilipusius narus, pranešė jie. Kai Camila Storchi ir jos vyras Ryanas priplaukė arčiau, narai jiems pasakė, kad jie nutolo nuo užsakomojo laivo, Mieloji Anna, maždaug 90 minučių anksčiau.

„Buvo audringa, o vėjas kas minutę pūtė vis greičiau“, – sakė Storchi. „Tik vienas naras buvo kritinėje situacijoje – papilkėjimas, hipotermija, vėmimas – todėl pirmiausia bandėme jį įsodinti. Jis buvo per daug mieguistas, su sunkia įranga – aš asmeniškai buvau uždraudęs jiems nusivilkti įrangą.

„Kitas mūsų pasirinkimas būtų naudoti tvarsčius, bet rizikuotume, todėl visi nusprendėme palaukti pakrančių apsaugos. Pora narams užmetė virvę. „Mes apvažiavome juos 45 minutes, kalbėjomės, siūlėme vandens ir palaikėme gerą nuotaiką“, – sakė Storchi.

Susisiekite su narais

Pakrantės apsaugos tarnyba sakė, kad poros pagalbos skambutis buvo pirmasis pranešimas apie valties atsiskyrimą, sakė Storchi. Po maždaug 45 minučių atskrido vienas iš jo sraigtasparnių, o po jo Mieloji Anna, kuris pasiėmė savo narus ir iš karto išvyko.

Storchi, kuris vėliau bendravo su narais, sakė, kad tas, kuris nusprendė pasilikti nardymo valtyje po to, kai susidūrė su išlyginimo problemomis, teigė, kad kapitonas nesugebėjo tinkamai apsižvalgyti ir kad jam reikėjo dėmesio. kad trauktų net sraigtasparnio atvykimas.

Pasak pakrančių apsaugos, Mieloji Annakapitonas susisiekė tik išgirdęs Laikykitės Greitai’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a mokymas flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Mieloji Anna kad galėtų juos paimti. Sužalojimų nepranešta.

Nardymą organizavo Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC Kailua mieste, kuris teigia esąs seniausias centras Havajuose, veikiantis daugiau nei 50 metų. Mieloji Anna yra vienas iš dviejų laivų, vykdančių didžiąją dalį savo kasdienių chartijų.

Vėliau Aaronas vietinei spaudai pareiškė, kad paskutinę minutę buvo priimtas sprendimas pakeisti grupės nardymo vietą, tačiau atliekant šį pakeitimą nebuvo laikomasi jos „dokumentais pagrįsto protokolo“.

Nardymo vadovas ėmėsi tinkamų priemonių, susijusių su mažų ir vidutinių įmonių naudojimu ir grupės išlaikymu atsiskyrimo metu, ir turėjo būti atlikta incidento peržiūra. The Coast Guard taip pat nurodė, kad atlieka tyrimą.

Taip pat „Divernet“: NAUDOJAS NAUDOJA 5 VAL. DRIFTU – PADĖJA ŽYGIAI, PO ATSKYRIMO NARODAS IŠTURĖ SEPTYNIŲ VALANDŲ DREIŽĄ, VALTIS PALIKO PORA JŪROJE: 5 mln. USD TEISINĖ TEISINĖ KALTINA DĖL KLAUSIŲ SKAIČIŲ