„Titano“ ieškinys: Rushas laikė save giluminio nardymo „išgalvotu genijumi“

Prancūzų naras Paulas-Henri Nargeolet buvo atlikęs daugiau nėrimų titaniškas nei bet kuris kitas žmogus, tiek daug, kad jis buvo žinomas kaip „ponas Titanikas“.

Taigi, kai jis ir dar keturi įgulos nariai mirė eksperimentiniame laive Titanas Praėjusiais metais buvo panardintas, nustebino tai, kad, turėdamas savo patirties, jis ėmėsi navigatoriaus pareigų „OceanGate“ turistinėje kelionėje į giliai glūdinčią nuolaužą.

Dabar Nargeolet šeima tvirtina, kad OceanGate ir jo velionis įkūrėjas bei generalinis direktorius Richardas Stocktonas Rushas, ​​pilotavęs anglies pluošto laivą, kai jis dingo 18 m. birželio 2023 d., tyčia suklaidino buvusį karinio jūrų laivyno vadą ir patikėjo, kad Titanas buvo saugesnis nei buvo.

Jie taip pat sako, kad, priešingai nei anksčiau buvo pranešta, kad okupantai nieko nebūtų žinoję Titanas susprogdinti, jie iš tikrųjų būtų iš anksto įspėję apie gresiantį pavojų ir paskutinėmis akimirkomis kentėję „psichinę kančią“.

Šeima dabar pradėjo 50 milijonų JAV dolerių neteisėtos mirties ieškinį Rush, OceanGate ir kitiems subjektams, dalyvaujantiems plėtojant. Titanas, prašydamas, kad mirtino incidento aplinkybės būtų išnagrinėtos prisiekusiųjų teisme.

Titanas prarado ryšį su savo pagalbiniu laivu praėjus dviem valandoms po to, kai išplaukė iš paviršiaus, ir labai viešai paskelbtas giliavandenis paieškos ir gelbėjimo misija tęsėsi keturias dienas, kol nuolaužos buvo rastos mažiau nei už 300 m titaniškaslankas, 3.8 km gylyje.

Ieškinyje šeima tvirtina, kad Rushas didžiuojasi nepaisydamas pramonės standartų, aktyviai ugdydamas save „kaip giliavandenio nardymo pasaulio „išgalvoto genijaus“ įvaizdį.

Anksčiau jis kritikavo JAV keleivinių laivų saugos teisės aktus, nes juose „be reikalo buvo teikiama pirmenybė keleivių saugai, o ne komercinėms naujovėms“.

Geriausios Titanas povandeninis – titano kupolas, korpusas anglies pluoštas (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titanas. Naudojamos „šiuolaikinės belaidės elektronikos sistemos“, kitaip nei bet kuris ankstesnis povandeninis laivas, priklausė nuo maitinimo šaltinio, kuris išliko nenutrūkstamas, sako šeima.

Ieškinys buvo pateiktas rugpjūčio 13 d. Aukščiausiajam Vašingtono karaliaus apygardos teismui. „OceanGate“ buvo įsikūrusi valstijoje, prieš sustabdant visas savo operacijas po nelaimės.

„Nuolatinis nerūpestingumas“

„Katastrofiškas sprogimas, pareikalavęs Nargeolet gyvybės, įvyko tiesiogiai dėl nuolatinio OceanGate, Rush ir kitų kaltinamųjų neatsargumo, neapdairumo ir aplaidumo projektuojant, statant ir eksploatuojant Titanas“, – teigia ieškovai.

„Nargeoletas galėjo mirti darydamas tai, ką mėgo daryti, išskyrus savo mirtį ir kito mirtį Titanas įgulos nariai – buvo neteisėtas. The titaniškas Nuo 37 m. ekspertas į Titaniką nusileido 1987 kartus, daugiausia dirbdamas gelbėtojams RMS Titanic Inc paimti artefaktus savo parodoms.

Jis mirė kartu su Rushu ir mokesčiais keleiviais britų milijardieriumi Hamishu Hardingu, Pakistano ir Didžiosios Britanijos verslininku Shahzada Dawoodu ir jo sūnumi Sulaimanu. „OceanGate“ reikalavo, kad jie pasirašytų atsakomybės atsisakymą, pripažindami ekspedicijos riziką prieš jos pradžią.

„Ieškinyje teigėme, kad Stockton Rush buvo atviras apie visas problemas, kurios buvo patirtos Titanas, kaip ir ankstesniuose, panašiuose modeliuose, toks patyręs ir išmanantis kaip PH Nargeolet nebūtų dalyvavęs“, – sako šeimai atstovaujantis advokatas Mattas Shafferis.

Pakrantės apsaugos laivybos saugos inžinieriai apžiūri iš Titano (JAV nacionalinė transporto saugos valdyba) paimtą titano galinį dangtelį

Kitas teisininkų komandos narys Tony Buzbee pareiškė: „Manau, kad iškalbinga tai, kad Vašingtono universitetas ir „Boeing“ atliko pagrindinius vaidmenis kuriant ankstesnes, bet panašias versijas. Titanas, abu neseniai atsisakė bet kokio įsitraukimo į povandeninį modelį, kuris sprogo.

Saugos įrašas

Giliavandenių povandeninių laivų saugumas paprastai buvo geras, tačiau dažniausiai jie gaminami iš kieto titano, o ne iš titano, pritvirtinto prie lengvo anglies pluošto korpuso, kaip naudojamas Titanas.

Kai kurie ekspertai ir potencialūs keleiviai turėjo viešai kritikavo povandeninio laivo konstrukciją gerokai prieš kelionę, kaip buvo pranešta ankstesnėse istorijose „Divernet“, tačiau Rushas atmetė jų prieštaravimus, nes siekė įtikinti giliavandenius turistus sumokėti iki 250,000 XNUMX JAV dolerių už apsilankymą titaniškas svetainę.

Teigiama, kad jis tvirtino sumontavęs pažangią akustinę saugos sistemą, kuri įspėtų Titanaskeleiviai turėtų trūkinėti korpusas veikiant slėgiui, bet mechanizmas, skirtas numesti balastą ir atnešti Titanas Teigiama, kad susigrąžinti nelaimės atveju nepavyko.

„Ekspertų skaičiavimu, jie būtų toliau leidę žemyn, visiškai žinodami apie negrįžtamus laivo gedimus, patyrę siaubą ir psichinę kančią prieš Titanas galiausiai sugriuvo“, – teigiama ieškinyje.

Kartu su „OceanGate“ ir „Rush“ kaip kaltinamaisiais minimas buvęs bendrovės inžinerijos direktorius Tony Nissenas ir „Hydrospace Group“, „Janicki Industries“ ir „Electroimpact“, kurios, kaip teigiama, buvo susijusios su projektavimu ir gamyba. Titanas.

