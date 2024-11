Dega dvi gerai žinomos nardymo lentos

Dvi nardytojams gerai žinomos banglentės, viena veikė Egipto Raudonojoje jūroje, o kita Maldyvuose, nukentėjo nuo pragaištingų gaisrų.

Trijų denių nouran, valdo Raudonosios jūros tyrinėtojai, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

36 m. pastatytas 2006 m ilgio raudonmedžio laivas plaukė tiek šiaurine, tiek pietine Raudonosios jūros kryptimis iš Hurgados, o įprastos savaitės trukmės pietinės kelionės apima brolius, Dedalą ir Elphinstone. Jame tilpo iki 24 svečių, įrengta techninių narų įranga.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Tuo tarpu Maldyvuose 37 m plieninio korpuso Blue Voyager, valdo Master Liveaboards, užsiliepsnojo ankstyvą šiandienos (lapkričio 7 d.) valandėlę, kai Hulhumalé uoste, netoli sostinės Malės, buvo atlikta techninės priežiūros pertrauka, todėl kviestinių narų nedalyvavo ir kitų aukų nenukentėjo.

Apdovanojimai Blue Voyager buvo pastatytas 2001 m. ir galėjo priimti 26 svečius trijuose apartamentuose ir 10 kajučių. Tai buvo vienintelis kapitono laivyno laivas, plaukiojęs Maldyvuose.

„Pabandžius suvaldyti ugnį, visa įgula saugiai evakavo iš valties“, – pareiškė meistras Liveaboardsas. „Jau vertiname gaisro sukeltus klausimus būsimose kelionėse. Su svečiais, kurie gali būti paveikti, bus susisiekta tinkamu laiku.

„Džiaugiamės, kad šis incidentas nebuvo rimtesnis ir visi, buvę laive, yra saugūs.

