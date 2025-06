Mirė JK nardymo legenda Jamie Powellas

Britų laivo nuolaužų tyrinėtojas ir mišrių dujų nardymo pradininkas Jamie Powellas, amžininkų apibūdintas kaip „techninio nardymo legenda“, mirė po nardymo su kvėpavimo aparatu Pirmojo pasaulinio karo metu. G42 torpedinio katerio avarija Doverio sąsiauryje.

Powellas išniro iš nardymo, kuris atokioje vietoje buvo maždaug 50 m gylyje, trečiadienį, birželio 18 d. Jo nėrimas...kompiuteris anot kitų laive buvusių narų, būklė buvo be komplikacijų, o visiška dekompresija atlikta kaip įprasta. Tačiau netrukus po įrangos išėmimo jis pranešė apie peties skausmą ir jam buvo duotas deguonis.

Kadangi jo būklė, regis, blogėjo, kapitonas išsiuntė prašymą nedelsiant evakuoti. Pakrančių apsaugos sraigtasparnis nuskraidino Powellą į Karališkąją Londono ligoninę, kur jo būklė stabilizavosi, o vėliau jis buvo perkeltas į netoliese esančią hiperbarinę kamerą. Whipps Cross ligoninė gydytis dėl odos įlinkimo, tačiau jam nepavyko atsigauti ir jis buvo paskelbtas mirusiu.

Pilnas po mirties Apžiūra dar neatlikta ir vyksta tyrimas, pakrančių apsaugos tarnyba sulaikė naro įrangą, įskaitant jo uždaros grandinės rekvėperį.

Powellas per visą savo šlovingą nardymo karjerą naudojo atviros grandinės drenažą iki šių metų, kai perėjo prie rebrizerio.

Maloniausios sielos

„Visa pažengusiųjų / techninių nardytojų bendruomenė jį pažinojo kaip vieną iš sporto legendų“, – sakė ilgametis nardymo komandos draugas ir bičiulis Leigh Bishop, kuris Powellą apibūdina kaip geriausią savo draugą. „Visi jį pažinojo kaip tikrą džentelmeną, vieną iš maloniausių sielų, mentorių ir draugą, daugelis žavėjosi juo ne tik kaip naru, bet ir kaip žmogumi.“

Powellui mirus, jam buvo apie 50 metai, ir jis nardė nuo 14 metų. Bishopas sako, kad jis, būdamas Jungtinės Karalystės „Starfish Enterprise“ nardymo komandos, kuri 1990-ajame dešimtmetyje buvo viena pirmųjų pasaulyje mišrių dujų nardymo komandų, narys, kuris, kaip ir kiti grupės nariai, „išmoko naudoti mišrias dujas, nes, kai jie ėmėsi nardyti, nebuvo jokių kursų“.

Jamie Powellas iššoka iš Doverio 2024 m. (Leigh Bishop)

1994 m. Powellas buvo Polly ir Simono Tapsonų novatoriškos grupės narys. Lusitania mišrių dujų ekspediciją prie Airijos krantų. Jis taip pat nardė 120 m gylyje Britannic pirmaisiais atvirojo ciklo tyrinėjimo metais titaniškasseserų laivas, o jo motina ir žmona 1998 m. Nicko Hope'o vadovaujamoje ekspedicijoje į Graikiją padėjo narams.

Jis taip pat dalyvavo ankstyvuosiuose giluminių nuolaužų, tokių kaip HMS, tyrinėjimuose. Affray, HMS Karalius Edvardas VII, HMS Aboukir, HMS Hogas ir HMS Cressy dešimtajame dešimtmetyje. „Jis buvo nardęs šimtus neapdorotų laivų nuolaužų, kurių niekas kitas anksčiau nebuvo matęs Lamanšo sąsiauryje“, – sako Bishopas. „Nebuvo daug kapitonų, kurie jo nepažinotų ir negerbtų.“

„Plymoutho komercinis naras ir instruktorius Tony Hillgrove'as laikė jį bene geriausiu naru, kokį tik yra pažinojęs, o Amerikos nuolaužų tyrinėtojai, tokie kaip Gary Gentile, John Chatterton ir Richie Kohler, visi kartu nardė ir labai gerbė jį kaip nuolaužų tyrinėtoją ir draugą.“

„Jamie buvo legenda per visą mano nardymo gyvenimą“, – komentavo instruktorius Kieranas Hattonas, o Rickas Ayrtonas pridūrė: „Kokia liūdna žinia – Jamie buvo viena iš gyvenimo žvaigždžių nardymo pasaulyje.“

Tyli pelė

Vyskupas apibūdina Jamie Powellą kaip „tylią pelę“, kai žiniasklaida palietė jo povandeninius pasiekimus: „Būtų reikėję iš jo ištraukti pyktį. Jis užsisakydavo nardymo reisą, ir niekas nebūtų atspėjęs, kokią didžiulę nardymo patirtį turėjo „kitas naras tame laive“.

„Jis mėgo istoriją Wraki laivų ir restauruodamas artefaktus, su kuriais jis taip dažnai susidurdavo.

„Pastaraisiais metais jis pamėgo tyrinėti laivų nuolaužas Doverio sąsiauryje su naujais draugais, o seklesni nardymai labiau atitiko jo norą ilgiau išbūti dugne. Tiesą sakant, vėlesniame gyvenime jis galbūt pamilo nardymą labiau nei bet kada anksčiau.“

Powellas gyveno vakarų Londone ir daugiau nei 30 metų dirbo „British Airways“ krovinių gabenimo tarnyboje Hitrou oro uoste. Be nardymo, jis mėgo žvejybą, skandinavišką thrash metal muziką ir belgišką alų, be to, buvo žinomas dėl savo firminių ūsų, derančių su jo įpročiu rengtis kaip anglų kaimo džentelmenas.

Jamie Powell paliko žmoną Becky ir dvi dukras – kurios visos kartu mėgavosi nardymu kaip šeima.

