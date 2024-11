Paskutinė galimybė laimėti su Bite-Back

Rytoj yra paskutinė galimybė dalyvauti su galimybe laimėti daugybę prizų, įskaitant Raudonosios jūros laivą, nardymo laikrodį, nakvynę Londono viešbutyje ar net galimybę pabūti su GO Diving Show pagrindinės scenos pranešėju Steve'u. Backshall, „Bite-Back“ 20-mečio lėšų rinkimo prizų traukime.

Į puikią prizų partnerių grupę įeina Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving ir Blue Shark Snorkel, taip pat garsus fotografas Alexas Mustardas ir menininkai Scottas Gleedas ir Olivier Leger. Be to, „Fourth Element“ ir „Nodus“ stebi kiekvieną padovanotą gaminį, o „Banksside Hotel“ ir „Longleat Safari Park“ į prizų fondą įtraukė sausumos patirties.

Grahamas Buckinghamas, „Bite-Back“ kampanijos direktorius, sakė: „Surinkome puikų prizų sąrašą, kad galėtume švęsti ir surinkti lėšų mūsų 20-iesth jubiliejus ir tikimės, kad narai tai pripažins kaip puikią galimybę paremti mūsų 2025 m. kampanijas. Raginame kiekvieną narą, kuris susidūrė su rykliu, ir kiekvieną narą, kuris nori susidurti su rykliu, įsigyti 5 svarų sterlingų bilietą ir investuoti į mūsų ryklių apsaugos iniciatyvas.

Bilietai galimi čia iki rytojaus vidurnakčio (lapkričio 28 d., penktadienio). Kiekvienos kategorijos nugalėtojas bus paskelbtas 1 m. gruodžio 2024 d.