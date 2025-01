Mėlyna šviesa motyvuota: susipažinkite su vaikštančiu koralu

Narai linkę manyti, kad koralai yra „sėslūs“ – jie lieka vietoje, todėl tiksliai žinote, kur juos rasti. Tačiau naujas tyrimas atskleidė grybų koralų gebėjimą klaidžioti jūros dugne ieškant idealios buveinės, nors ir ramiu tempu.

Pasak Australijos mokslininkų grupės, vadovaujamos Bretto Lewiso, apie mobiliuosius koralus buvo žinoma, tačiau jų judėjimo ir navigacijos būdas išliko „daug neaiškus“. Kvinslendo technologijos universitetas. Tyrėjai ištyrė mažą, laisvo proto Cikloserio ciklolitai sužinoti, kaip ir kodėl ji turėtų vaikščioti.

Eksperimentai parodė stiprų teigiamą fototaktinį atsaką į mėlyną šviesą, tokią, kokią koralas tikėtųsi rasti gilesnio vandens smėlio lovose. Jis parodė daug mažiau entuziazmo dėl baltos šviesos, esančios seklesniuose paviršiniuose vandenyse, o tai gali reikšti balinimo grėsmę.

Didžioji 86.7 % grybų koralų patraukė link mėlynos šviesos, kai ji apšvietė vieną laboratorinio akvariumo galą, o tik 20 % rodė baltą šviesą.

Grybų koralas judantis (QUT)

Mėlynos šviesos bandymų metu koralai judėdavo nuo vienos iki dviejų valandų, kad įveiktų net 22 cm atstumą, tačiau jiems gali trukdyti įveikti ne daugiau kaip 8 mm baltos šviesos link. Jei abiejuose rezervuaro galuose vienu metu šviestų mėlyna ir balta lemputės, koralai visada būtų traukiami mėlynos spalvos link.

Didelės skiriamosios gebos fotografavimas su laiko intervalu atskleidė mechanizmų, kuriuos koralas naudoja savo judėjimui valdyti, derinį. Pripūtęs jo audinius, jis gali sumažinti trintį, padidinti plūdrumą, kad pakeltų jo šerdį nuo jūros dugno, ir padidinti jo paviršiaus plotą, kad sugautų sroves, pavyzdžiui, laivo burė.

Kai audiniai savo ruožtu susitraukdavo, ventralinės pagalvėlės arba „pėdos“ prisidėtų reguliuodamos sąveiką arba trintį su substratu, leisdamos koralui pasislinkti į priekį.

Galiausiai ji taip pat sugebėjo susitraukti ir susukti savo šoninius periferinius audinius, stumdamas save į priekį tokiu stiliumi, kuris susijęs su pulsuojančiu medūzų plaukimo judesiu.

Cikloserio ciklolitai atrodo, kad išnaudoja šį gebėjimą, kai tokie veiksniai kaip gravitacija, srovės ar bangos paliko jį nepalankioje, galbūt pavojingoje seklioje vietoje ir nori pagerinti savo perspektyvą, todėl mokslininkai daro išvadą, kad koralai yra „neurologiškai sudėtingesni“, nei manyta anksčiau. . The tyrimas ką tik buvo paskelbtas in PLoS Vienas.

Išretėję koralai sunkiai dauginasi

Koralai, neršti ant Palau rifo (Peter Mumby)

Tuo tarpu a Kvinslando universitetasAtlikus tyrimą, tarptautinė komanda įvertino 2024 m. natūralaus koralų neršto sėkmę ir susirūpino, kad atskiri koralai turi būti arti, kad galėtų sėkmingai daugintis.

„Tai, kas buvo netikėta, pamatėme, kad koralai turi būti 10 m atstumu vienas nuo kito ir, pageidautina, arčiau, kad būtų galima apvaisinti“, – sakė komandos vadovas prof. Peteris Mumby. „Žinojome, kad koralai negali būti per toli vienas nuo kito, bet supratome, kad jie turi būti arčiau, nei tikėjomės.

„Klimato kaitos poveikis, pavyzdžiui, balinimas, žudo ir mažina koralų tankį, todėl nerimaujame, kad individai gali būti per toli vienas nuo kito, kad galėtų sėkmingai daugintis.

Dirbdami Palau, Mikronezijoje, tyrėjai pastatė konteinerius virš 26 koralų kolonijų ant rifo, nes dažniausiai hermafroditiniai koralai išleido kiaušinėlius ir spermą.

Vienas iš kiaušinių laikiklių (Peter Mumby)

„Konteineriai užfiksavo kai kuriuos kiekvieno koralo kiaušinius ir nukeliavo į paviršių, kur jie sekė potvynį“, – sakė prof. „Nors kiaušinėliai negalėjo ištrūkti, spermatozoidai galėjo patekti į konteinerį ir apvaisinti kiaušinėlius.

„Po valandos dreifavimo buvo pažymėta apvaisintų kiaušinėlių dalis kiekvienam koralų tipui ir atstumas iki panašių nusistovėjusių koralų.

Tręšimas buvo vidutiniškai 30%, kai koralai buvo labai arti, bet sumažėjo iki mažiau nei 10% 10 m atstumu. Iki 20 m buvo beveik nulis.

„Ateityje mums gali tekti padėti koralams tęsti šią svarbią gyvenimo dalį“, – komentavo tyrimo bendraautorius daktaras Christopheris Doropoulosas iš Australijos nacionalinės mokslo agentūros CSIRO.

Tyrimo vieta – stalo koralai ant seklių Palau rifų (Peter Mumby)

„Vietinių rajonų svarbos supratimas suteikia apčiuopiamus tikslus tokioms intervencijoms kaip koralų atkūrimas. Idealiu atveju koralų tankis būtų stebimas svarbiose vietose ir atliekamas atkūrimas, kad tankis būtų grąžintas į sėkmingam dauginimuisi reikalingą lygį.

Geriausios tyrimas yra paskelbtas m Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

