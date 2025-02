Narai, laukinės žuvys žino, kas jūs esate!

Žuvys, kurias narai sutinka gamtoje, gali mus atskirti – jei tik padedame joms keletu vaizdinių užuominų, pavyzdžiui, mūsų nardymo įrangos spalvos.

Tai yra naujo Maxo Plancko gyvūnų elgesio instituto tyrimo išvados.MPI-AB) Vokietijoje, kurią įkvėpė jos mokslinių narų patirtis Viduržemio jūros tyrimų stotyje Korsikoje.

Tam tikru kiekvieno lauko sezono momentu narai pastebėjo, kad laukinės žuvys seka juos ir vogs maistą, skirtą kaip eksperimentinis atlygis. Atrodė, kad atskiros žuvys atpažindavo, kuris naras anksčiau nešė maistą, ir sekdavo tik tą narą, nekreipdamas dėmesio į kitus.

Tačiau ankstesni žuvų gebėjimo atskirti žmones tyrimai buvo labai riboti.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise kompiuteris-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Valingi savanoriai

Mokslininkai atliko keletą eksperimentų atvirame vandenyje 8 m gylyje, o žuvys dalyvavo tyrime kaip „noringi savanoriai, galintys ateiti ir išeiti, kaip nori“, – pažymi viena iš pirmųjų autorių ir MPI-AB bakalauro studentė Katinka Soller.

Pirmajame eksperimentiniame etape Soleris žuvis „dresavo“, siekdamas patraukti jų dėmesį vilkėdamas ryškiai raudoną liemenę ir maitindamas jas plaukdamas 50 m distanciją.

Laikui bėgant ji pašalino ryškius ženklus, kol vilkėjo tik paprastą nardymo įrangą. Ji slėpdavo maistą ir maitindavo tik tas žuvis, kurios sekdavo ją visus 50 m.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the mokymas sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

„Kai įlipau į vandenį, tai buvo kelių sekundžių reikalas, kol pamatysiu juos plaukiančius link manęs, tarsi iš niekur“, – sako Soleris.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-pelekas".

Intensyviai besimokančio Bernie svarstyklės padarė jį atpažįstamą (MPI-AB)

Du narai, skirtingas komplektas

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on mokymas swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and pelekai and swim in different directions from the same starting point.

Pirmą dieną žuvys vienodai sekė abu narus ir, regis, sunkiai sprendė, kurį iš jų siekti. Tačiau Tomasekas nešėrė paskui jį sekusių žuvų, o antrąją dieną žuvų, einančių paskui Sollerį, skaičius gerokai išaugo.

Norėdami patikrinti, ar žuvys mokosi atpažinti tinkamą narą, tyrėjai sutelkė dėmesį į šešias žuvis ir nustatė, kad keturios eksperimento metu parodė stiprias teigiamas mokymosi kreives.

„Tai puikus rezultatas, nes parodo, kad žuvys seka Katinką ne tik iš įpročio ar dėl to, kad ten buvo kitų žuvų“, – sako Tomasekas. „Jie žinojo apie abu narus, išbandė kiekvieną ir sužinojo, kad Katinka atlygį gavo plaukimo pabaigoje.

Spalvinis matymas

Išskirtinis nardymo įrankis, skirtas padėti žuvims (kairėje), buvo dėvėti tą patį komplektą

Tada mokslininkai pakartojo bandymus dėvėdami identiškus nardymo įrankius ir nustatė, kad žuvys nebegali jų atskirti. „Beveik visos žuvys turi spalvų regėjimą, todėl nenuostabu, kad karšiai išmoko susieti tinkamą narą pagal spalvos dėmeles ant kūno“, – sako Tomasekas.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving kaukės, so we usually rely on differences between wetsuits, pelekai or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

„Mes jau stebėjome, kaip jie artėja prie mūsų veidų ir tikrina mūsų kūnus“, – sako Soleris. „Atrodė, kad jie mus studijavo, o ne atvirkščiai.

„Manęs nekelia šokas, kad šie gyvūnai, kurie naršo sudėtingame pasaulyje ir kiekvieną minutę bendrauja su daugybe skirtingų rūšių, gali atpažinti žmones pagal vaizdinius signalus“, – sako vyresnysis autorius Alexas Jordanas, vadovaujantis grupei MPI-AB.

„Manau, labiausiai stebina tai, kad mes būtume nustebinti, kad jie gali. Tai rodo, kad galime neįvertinti savo povandeninių pusbrolių pajėgumų.

„Gali būti keista pagalvoti apie žmones, kurie palaiko ryšį su gyvūnu, pavyzdžiui, žuvimi, kuris sėdi taip toli nuo mūsų ant evoliucijos medžio, kurio mes intuityviai nesuprantame“, – apibendrina Tomasekas.

„Tačiau žmonių ir gyvūnų santykiai gali įveikti milijonus metų evoliucinį atstumą, jei stengiamės atkreipti dėmesį. Dabar žinome, kad jie mus mato, ir mums laikas juos pamatyti. Tyrimas turi ką tik paskelbta žurnale Biologijos laiškai.

