JK naras įvardijo pirmąjį Afrikos pigmijų arkliuką

Tai ne pirmas kartas, kai daktaras Richardas Smithas atranda naują jūrinę rūšį, įskaitant pirmąjį Afrikos žemyno pigmėjų jūrų arkliuką, tačiau jis aprašo pigmėjų. vamzdisarklį, kurį jis nufotografavo populiarioje Pietų Afrikos nardymo vietoje Sodvanos įlankoje kaip „mažą stebuklą“.

Maža žuvis „šviečia naują dėmesį į turtingą, bet dažnai nepastebimą Afrikos jūrų biologinę įvairovę“, – sako JK naras, kuris kartu su Pietų Afrikos jūrų biologu dr. Louwu Claassensu ir kitais mokslininkais iš IUCN jūrų arkliukų, žuvų ir jūrų drakonų specialistų grupės.SPS SG), dabar aprašė ir pavadino retą padarą.

Pipežuvei buvo suteiktas vardas Cylix nkosi, su nkosi reiškiantis „karalius“ arba „vadovas“ vietinėje nguni kalboje. Karūną primenanti kaulinė struktūra virš akių buvo jaučiama, suteikianti jai karališką išvaizdą.

Pigmėjus arkliukas natūralioje buveinėje (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Daktaras Richardas Smithas

Sodvanos pigmėjus užauga ne ilgiau kaip 5 cm ir yra dalis Syngnathidae Šeima, kurią sudaro jūrų arkliukai, pypkės ir jūrų arkliukai, tačiau dėl neįprastos vietos ir skiriamųjų bruožų jis yra „miniatiūrinis jūrų arkliukas su posūkiu“, sako dr. Smithas. Jos artimiausias giminaitis, Cylix tupareomanaia, randamas daugiau nei 12,000 XNUMX km atstumu Naujojoje Zelandijoje.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Kalifornija Academy of Sciences, and komandos tyrimas ką tik buvo paskelbta Ichtiologija ir herpetologija.

KT nuskaityti konservuotų patelių skeletai (A) ir vyras (B) pavyzdžiai Cylix nkosi ir (C) artimiausias giminaitis – vyras Cylix tupareomanaia iš Naujosios Zelandijos (SPS SG)

„Suradę tokią rūšį, mes privertėme giliau pažvelgti į Indijos vandenyno biologinę įvairovę“, – sako dr. Smithas. „Jausmas toks, kad tai įdomi pasienio teritorija makroskopinei gamtos bendruomenei – čia tikrai galima padaryti daug daugiau nuostabių atradimų.

2020 m. SPS SG nariai nustatė Pietų Afrikos Hipokampas nalu, pirmasis pigmėjus jūrų arkliukas, rastas Afrikos vandenyse. Bet ir rūšis, ir visa Syngnathidae laikomos vis labiau pažeidžiamomis žmogaus veiklai, ypač dėl klimato kaitos ir destruktyvaus žvejybos dugniniais tralais.

Cylix nkosi su savo „karališka“ galvos struktūra (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smithas yra profesionalus povandeninis fotografas, autorius Pasaulis apačioje: Nežinomų jūros būtybių ir koralų rifų gyvenimas ir laikai, ir SPS SG židinio židinio taškas.

Šiai pasaulinei institucijai, kurią sudaro 43 tarptautiniai ekspertai, teikiantys mokslines ir technines rekomendacijas vyriausybėms ir gamtosaugos įstaigoms, vadovauja Projektas „Seahorse“..

„Švenčiame šį nuostabų radinį, tai dar vienas priminimas, kad reikia saugoti subtilią mūsų vandenynų pusiausvyrą, kol šios trapios ir anksčiau nežinomos rūšys išnyks be pėdsakų“, – sako daktaras Smithas.

