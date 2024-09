Raudonosios jūros mola mola stebėjimas suteikia vietos naujienų

Damianas Grovesas iš Nardymo nuotykiai neseniai leidosi į nepamirštamą kelionę laivu Imperatoriaus elitas, sekdamas Garsiojo penketuko maršrutu Raudonojoje jūroje, nustebino ne vienas, o du pastebėti mola mola, arba saulažuvė – retas svečias Egipto vandenyse.

Kelionė prasidėjo neįtikėtina sėkme – tiek pirmojo, tiek antrojo nardymo metu prie grupės prisijungė žaisminga delfinų ankštis. Šios artimos sąveikos sužavėjo svečius ir paruošė sceną nepaprastai savaitei.

Tada komanda tyrinėjo ryškius Ras Mohammedo rifus ir legendines jo nuolaužas Thistlegorm ir Giannis D, tačiau tikras jaudulys atsiskleidė Brolių salose. Pirmą kartą nardydami pietinėje plynaukštėje, jie susidūrė su įprastais smalsiais vandenyno baltaisiais rykliais. Tačiau jiems artėjant prie pilkųjų rifų ryklių valymo stoties, Damianas pastebėjo artėjantį kažką didžiulio. Iš pradžių jis sunkiai įžvelgė formą, bet netrukus suprato, kad tai ne viena, o dvi milžiniškos saulėžuvės arba mola mola. Šios retos ir didingos būtybės priartėjo, suteikdamos neįtikėtiną susitikimą visai grupei.

Žiūrėkite Damiano vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos dvi mola molos

Nuotykiai paaštrėjo Didžiojo Brolio saloje, kur smalsus baltasis ryklys suko ratus po paviršiumi, kai narai ruošėsi pasinerti į gelmes. Grakštus, bet įspūdingas ryklio buvimas padarė jaudinantį įėjimą, kai komanda nuslydo į vandenį. Leidžiasi link nuolaužos Numidija, jie buvo sutikti nesugadintu matomumu, leidžiančiu išsamiai ištirti nepaprastai gražias laivo liekanas.

Kai tik grupė baigė nardyti, Damianas pastebėjo pažįstamą figūrą, kylančią iš giliai mėlynos spalvos. Jo nuostabai, tai buvo tos pačios dvi saulėžuvės, kurios dabar sklando valymo stotyje. Šie vandenyno milžinai, turintys savotišką diską primenantį kūną ir masyvius beveik tris metrus besidriekiančius pelekus, be vargo sklandė vandeniu. Kiekvienas iš jų svėrė apie 500 kg, jų dydis ir artumas nenustojo visko aplinkui. Grupė su baime stebėjo, kaip švaresnės žuvelės prisižiūrėjo prie saulėžuvių, sukurdamos užburiantį ir retą povandeninį reginį, kuris visus sužavėjo. Anksčiau susidūręs su saulėžuvėmis, ši patirtis buvo nepakartojama – tokių kolosalinių egzempliorių jis dar nebuvo matęs, ypač skaidriuose Raudonosios jūros vandenyse.

Kelionė pasiekė kvapą gniaužiantį finalą Las Toronbyje, kur grupės laukė retas ir nepamirštamas susitikimas – giedras dešimties minučių plaukimas grakščiu dugongu. Sklandydamas krištolo skaidrumo vandenimis, dugongas judėjo be vargo, jo didelė, švelni forma rėžėsi per ramią jūrą. Plaukdami kartu, narai stebėjosi lėtais, apgalvotais judesiais ir skleidžiamu ramybės jausmu. Švelni saulės šviesa, prasiskverbianti per vandenį, apšvietė lygią dugongo odą, papildydama beveik anapusinį akimirkos grožį. Šis intymus susitikimas buvo puikus būdas užbaigti nepaprastą nardymo Raudonojoje jūroje savaitę, palikdamas kiekvienam narui prisiminimus apie magiją po bangomis.

Mola mola pastebėjimas buvo toks retas įvykis, kad net Hurgadoje buvo paskelbta žinia!