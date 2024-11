Šafas ruošiasi nardyti Maldyvus iš šiaurės į pietus

nardymas instruktorius Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

Nardymo renginį „Across Maldives 2025“ organizuoja labdaros organizacija „Ocean 6/50“, kurią įkūrė Naeem. Pradedant nuo šiauriausio taško, Haa Alif Thuraakunu, ekspedicija, veikianti laive, vyks į pietus, kad per suplanuotas 26 dienas pasieks Addu atolą.

Maršrutas į pietus nuo Haa Alif Thuraakunu iki Addu atoll

Kadangi kiekvieno atolo pagrindinėse vietose reikia atlikti bent porą 1–2 valandų per dieną, o greitam varymui naudojant DPV, Naeemas tikisi, kad kiekvienas jo daugiau nei 50 nardymų įveiks tipinius 8–10 km atstumus, todėl iš viso nemažai žemės.

Pasak jo, tikslas yra surinkti naudingus mokslinius duomenis apie vandenynus apie nardymą, kad jie būtų analizuojami ir platinami bendradarbiaujant su tarptautiniais ir vietiniais partneriais.

Vandenynas 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including mokymas programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

Komanda sustos pakeliui esančiose salose informaciniuose užsiėmimuose, skirtuose „įkvėpti Maldyvų gyventojus ir puoselėti gilesnį ryšį su mūsų natūralia ekosistema, motyvuojant jaunimą saugoti ir išsaugoti ją ateities kartoms“.

Šafas Neemas

Naeem, a former military diving instruktorius who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on povandeninė fotografija.

Jis pasiekė Azijos rekordą ilgiausio nardymo su akvalangu metu 50 valandų tiesioginė transliacija po vandeniu 2022 m., pažymint Maldyvų nardymo pramonės pusę amžiaus.

Naujajai ekspedicijai jis subūrė 26 techninės pagalbos narų komandą, kuri atlieka įvairius papildomus vaidmenis nuo medicininės pagalbos iki kamerų darbo, įskaitant tokius gerai žinomus vardus kaip Benas Reymenantsas, Michaelas Menduno ir Saeedas Rashidas.

Nardymo komanda aplankys geriausias Maldyvų atolų vietas

Kelionė vyks Imperatorius Mergelė „Liveaboard“, su nardymo įranga, įskaitant „Divesoft CCR Liberty“ šoninio montavimo rebreather, „Seacraft Ghost 2000 DPV“ ir „XDeep Stealth 2.0 Tech BC“. Sužinokite daugiau apie Per Maldyvus 2025 m ekspedicijos vietoje.

