Steve'as Backshall'as paima „Ocean Down Under“.

Televizijos laidų vedėjas, autorius, nuotykių ieškotojas ir visapusiškas geriausias vyrukas Steve'as Backshall'as 2025 m. veda savo tiesioginį pasirodymą „Ocean“ į Australiją.

Po rugsėjį Sidnėjuje vykusio GO nardymo šou ANZ pagrindinėje scenoje Steve'as grįžta Down Under ir išvyks į turą po septynias skirtingas vietas su savo pripažintu, įkvepiančiu šou „Ocean“, kurio paantraštė tiksliai yra „atnešti“. jūrinės svajonės į gyvenimą“.

Steve'o Backshallo vandenynas yra meilės laiškas labiausiai jaudinančiai aplinkai mūsų planetoje – ir puikus būdas sužinoti daugiau apie tai, ką turime padaryti, kad išsaugotume savo jūras.

Būdamas populiarios televizijos laidos „Deadly 60“ žvaigždė, Steve'as atgaivina savo firminę energiją pasitelkdamas triukus, eksperimentus, rekvizitus, pažangiausius mokslus ir filmuotą medžiagą dideliame ekrane iš dviejų dešimtmečių televizijoje. Nuo didžiųjų baltųjų iki didžiųjų banginių, ruonių iki sardinių seklumos, orkos iki gelmių keistenybių – jis stulbinančiai detalizuoja Didžiosios Mėlynosios ikonas.

Tai puiki galimybė įvairaus amžiaus gerbėjams pasinerti į nuostabų pasaulį po bangomis. Tai, ką būtina pamatyti visai šeimai!

Jo kelionė po Australiją apima:

Sausio 9 d. – Pertas, Riverside teatras

Sausio 11 d. – Adelaidė, AEC teatras

Sausio 13 d. – Brisbenas, QPAC

Sausio 15 d. – Niukaslas, Pilietinis teatras

Sausio 16 d. – Sidnėjus, Enmore teatras

Sausio 17 d. – Kanberos teatras

Sausio 18 d. – Melburnas, Hamer Hall

Bilietai jau parduodami čia.

Atgal į Blighty

Nesijaudinkite, jei praleidote Steve'o JK turą po vandenyną spalio ir lapkričio mėn., jis grįžta į pagrindinę sceną. GO nardymo šou kovo 1–2 d. NAEC Stoneleigh konferencijoje kaip pagrindinis pranešėjas.

Bilietai du už vieną dabar parduodami šiam pagrindiniam renginiui JK nardymo kalendoriuje.