Grantas išplečia Manx nardymo klubo mokymo sritį

Seniausiam Meno salos nardymo klubui buvo suteikta loterijos stipendija, kad jis galėtų apmokyti daugiau naujų narų ir, tikisi, sumažins nardymo amžiaus ribą.

„Būtų puiku matyti daugiau jaunų žmonių, norinčių išmokti nardyti“, – sako klubo pirmininkas Leighas Morrisas, parašęs finansavimo paraišką, kurią ką tik patvirtino „Manx Lottery Trust“.

Meno salos povandeninis klubas (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool mokymas to eight young people over the next two winters.

„Siekiame mokyti jaunus žmones, kad jie įgytų vandenyno naro kvalifikaciją, ir turime du mokinius, kurie ką tik pradėjo“, – sakė Morrisas. „Divernet“. Papildomi pinigai padengs įvairaus dydžio nardymo įrangos tiekimo ir baseino patalpų nuomos papildomiems užsiėmimams išlaidas.

IOMSAC taip pat yra vienas iš seniausių Didžiosios Britanijos „Sub-Aqua Club“ filialų (BSAC 76), kurį 1959 m. įkūrė dabar uždarytos Port Erin jūrų lauko tyrimų stoties darbuotojai. Meno sala yra JK Karūnos priklausomybė ir „vienintelė visa tauta pasaulyje, įtraukta į UNESCO biosferą“, sako Morrisas.

Klube yra apie 50 narių, iš kurių šiuo metu yra apie tuziną praktikantų. Jis neria daugumą savaičių, priklausomai nuo oro, ir turi du RIB, laikomus skirtingose ​​salos pusėse, kad būtų lankstesnis, tačiau nariai taip pat gali naudotis kietu laivu, kurį valdo vienintelė Meno salos nardymo parduotuvė „Discover Diving“.

Baseinas mokymas is carried out at King William’s College and open-water mokymas mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografija opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morrisas dirba Manx Wildlife Trust, kaip ir klubo sekretorė dr. Lara Howe, tresto jūrų pareigūnė ir IoM. Jūrų paieška co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Instruktorius.

Išskyrus saloje nurodytas jūrų gyvenimo atrakcionų rūšis UNESCO biosfera Klubas turi prieigą prie įvairių gylių laivų nuolaužų ir jam priklauso tai, ką jis apibūdina kaip „vieną istoriškiausių Britų salų nuolaužų“ – HM. Sloop lenktyninis žirgas, kuris nuskendo 1822 m., o klubas iš naujo atrado lygiai po 200 metų.

Pernai ant nuolaužos buvo aptiktos trys patrankos. „Mes reguliariai nardome šioje vietoje ir kiekvieno nardymo metu randame naujų artefaktų“, – sako Morrisas. Kitas šio iniciatyvaus klubo projektas, reaguojant į išorės prašymą, yra sutelkti nardymą aplink Douglas švyturį, ieškant pamestos istorinės lempos įrangos.

