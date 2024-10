Prie DEEP prisijungė unikalus mokslinių tyrimų laivas FLIP, kurį ketinama atiduoti į metalo laužą

R/P FLIP (Floating Instrument Platform), novatoriškas tyrimų laivas, kurį daugiau nei 50 metų eksploatavo JAV karinio jūrų laivyno Jūrų tyrimų biuras ir Scripps okeanografijos institutas, buvo nutrauktas 2023 m. rugpjūčio mėn. ir nutemptas į Meksiką, kad būtų pašalintas.

Žinia apie artėjantį FLIP sunaikinimą pasiekė DEEP, povandeninio projektavimo įmonės, kuriančios naujos kartos povandenines žmonių buveines, įkūrėją, o per 48 valandas komanda buvo suburta ir išvyko į Meksiką perimti FLIP prieš jį sunaikinant.

„Mūsų įkūrėjo kryptis buvo gana aiški“, – sako Giulio Maresca, naujasis FLIP kapitonas: „Išgelbėkite ją. Negrįžk be jos“.

Ši nuostabi platforma, žinoma dėl savo unikalaus dizaino, gali „apversti“ iš horizontalios padėties į vertikalią. 108 metrų ilgio laivo galimybė keisti orientaciją iš horizontalios į vertikalią suteikė jam stabilumo net audringose ​​jūrose, todėl buvo galima tirti okeanografinius reiškinius, tokius kaip garso sklidimas, bangų dinamika ir jūros gyvybė. atviras vanduo.

FLIP, pradėtas eksploatuoti 1962 m., atliko lemiamą vaidmenį plėtojant mokslinį vandenyno supratimą, ypač akustiką ir hidrodinamiką, o jo indėlis į okeanografiją išlieka labai reikšmingas, nes leido dešimtmečius trukti novatoriškus jūrų mokslo tyrimus.

Eksploatacijos nutraukimas 2023 m. pažymėjo šios ikoniškos platformos, tapusios novatoriškų jūrų tyrimų simboliu, eros pabaigą. Tačiau iki šiol pasaulis to nežinojo, kad tai nebuvo pabaiga ir dabar ji yra naujausias laivas, prisijungęs prie DEEP nuotykio.

Nuo tada, kai buvo išgelbėta iš metalo laužo, išgelbėta platforma pateko iš Meksikos per Panamos kanalą ir per Atlanto vandenyną į Viduržemio jūrą, kur per ateinančius 12–18 mėnesių ji bus pertvarkyta ir modernizuota Prancūzijoje.

Kristen Tertoole, DEEP generalinė direktorė, sakė: „FLIP yra ikoninė tyrimų platforma – apie ją žino visi jūrų tyrimų ar inžinierių bendruomenės nariai, o daugelis turi karo istoriją ar dvi. Neįtikėtinai didžiuojamės galėdami patvirtinti, kad FLIP atvyko į Europos vandenis.

„FLIP yra drąsios inžinerijos ir optimizmo mūsų ateičiai ir vandenynams laikų, DEEP dalijasi ir siekia įkūnyti etosą. Mūsų misija turbūt tokia pat drąsi: padaryti žmones vandenyje, suteikiant galimybę mūsų rūšims gyventi, dirbti ir klestėti po vandeniu.

„FLIP atliks pagrindinį vaidmenį DEEP laivyne, suteikdama unikalią platformą vandenynų tyrimams ir galinčią remti DEEP Sentinel buveinių diegimą kaip mūsų išplėstinio tyrimų tinklo dalį.

„Nekantraujame paskelbti apie jos paleidimą 2026 m. pradžioje ir džiaugiuosi galėdamas patvirtinti, kad daugelis okeanografijos ir tyrimų grupių jau palaiko ryšius, siekdamos užtikrinti prieigą.

FLIP remontas vyks MB92, garsioje laivų statykloje, turinčioje įrenginius tiek Barselonoje, Ispanijoje, tiek La Ciotat, Prancūzijoje. „MB92 reputacija dėl pažangiausių technologijų, naujovių ir įsipareigojimo siekti tvarumo tapo akivaizdžiu pasirinkimu šiam, žinoma, labai neįprastam projektui“, – sako Maresca.

MB92 grupės generalinis direktorius Robas Papworthas sakė: „Visiškas FLIP modernizavimas, siekiant pagerinti mūsų supratimą apie vandenyną, yra mūsų DNR. MB92 nepaprastai didžiuojasi galėdama dalyvauti šiame istoriniame projekte.

Dr. Tomas Drake'as iš Karinio jūrų laivyno tyrimų biuro pakomentavo: „Džiaugiuosi DEEP sprendimu atgaivinti ir modernizuoti R/P FLIP – unikalią tyrimų platformą, kuri daugelį metų itin gerai tarnauja ONR. Ši modernizavimo iniciatyva žymiai išplės jos vandenynų mokslo, stebėjimo ir tyrinėjimo galimybes, įkvėpdama naujos gyvybės laivui, kuris buvo gyvybiškai svarbus mūsų misijai. Tikimės, kad galėsime glaudžiai bendradarbiauti su DEEP, kad tęstume didžiuojasi JAV karinio jūrų laivyno meistriškumo tradiciją eksploatuojant FLIP.

Nuotrauka kreditas: Scripps okeanografijos institutas, UC San Diego