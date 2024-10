Naro solo išvyka į Kornvalio nuolaužų radimą

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, entuziastingas naras ir povandeninis fotografas, nardė prie Portreath, vos už keturių mylių nuo savo namų netoli Camborne. Iš pradžių jos nardymas atskleidė inkarą, o vėlesni žygiai atskleidė vis daugiau nuolaužos, kurią ji labai norėjo atpažinti.

Ji aptiko nuotrauką, kurioje pavaizduota skęstančio laivo gelbėjimo operacija prie paplūdimio, daryta 25 m. sausio 1895 d. Tai rodo, kad nuolaužos greičiausiai yra garlaivio nuolaužos. Escurial.

Edmans sako, kad nuo tada, kai padarė atradimą, kiekviena proga nardė nuolaužą, siekdama sužinoti daugiau apie ją.

Escurial ir Hayle gelbėjimo valtis FH Harrisonas (John Charles Burrow / Nacionalinis archyvas / Picryl)

Geriausios Escurial

Geriausios Escurial buvo geležies su škuna įtaisytas sraigtinis garlaivis, kurį 1879 m. pastatė Alexas Stephensas iš Švyturio, Govano, Raeburn ir Verel iš Glazgo. Tą dieną, kai jis nuskendo, jis buvo pakeliui iš Kardifo, gabendamas anglį į Adrijos uostą Fiumę, dabartinę Rijeką Kroatijoje.

Orai greitai keitėsi, smarkiai šalta ir pūtė smarkūs vėjai, tačiau buvo manoma, kad tai buvo nuotėkis mašinų skyriuje, dėl kurio laivas sudužo. Nuotraukoje pavaizduota gelbėjimo valtis FH Harrisonas, kuris buvo išsiųstas sausuma iš Hayle, esančio už beveik 50 mylių, vis dar ant smėlio Portreath.

Viršuje ir apačioje: Escurial nuolaužos vaizdai (Rachael Edmans)

Vieno naro išvyka Kornvalyje rado 10 nuolaužą

Gelbėtojai bandė įrengti bridkelnių plūduro lynų sistemą, tačiau jai nepavyko pasiekti sudužusio laivo ir galiausiai įgulai teko plaukti dėl gyvybės, o gelbėtojai į jūrą suformavo žmonių grandinę, kad juos ištrauktų. Iš 20 vyrų išgyveno tik devyni.

Tačiau vietiniai žmonės šiandien atrodė nežinoję apie laivo avariją, kai Edmansas paklausė, ar vieta kada nors buvo nardyta. „Daugelis sakė, kad ne, jo nebėra arba nežinojo, kur jis bus“, – pasakojo ji „Divernet“.

Nuolaužos guli netoli Gull Rock 8–9 m gylyje esant atoslūgiui ir 15 m gylyje potvynio metu ir gali būti stiprios srovės, sako Edmansas. Taip pat gali prireikti ilgo paviršiaus plaukimo iš paplūdimio.

„Pirmą kartą inkarą aptikau atsitiktinai“, – sako ji. „Neriau solo, nes sirgo mano bičiulis ir nenorėjau praleisti progos – Portreathas per vieną dieną smarkiai pasikeičia.

„Apsvaigęs – ir nervingas“

Radęs nuolaužą Edmansas sako: „Buvau visiškai priblokštas ir nervingas. Aš visada jaučiu netekties jausmą, nes žmonės nuo to mirė. Man patinka manyti, kad žuvys yra sielos, kuriose gyvena.

„Nulaužos uždengė daug jūros dugno. Padariau kelias nuotraukas ir vaizdo įrašą, tada lėtai pakilau į paviršių, kad pamatyčiau, kur esu, ir susiorientavau. Po to nuvežiau savo bičiulius jiems parodyti, nes dabar galiu rasti nuolaužą naudodamas natūralią navigaciją.

Naras ir medūza (Rachael Edmans)

Rachael Edmans dažniausiai daugiausia dėmesio skiria laukinės gamtos fotografavimui, nesvarbu, ar tai būtų po vandeniu, ar ant viršaus

Edmansas, kuris yra PADI Divemaster, sako: „Nirdau su bet kuo ir turiu daug draugų, kurie kartu daro tai, kas mums patinka.

„Aš nenardu vienas dažnai; Dažniausiai naudoju bičiulį. Turiu solo kvalifikaciją, bet man daug geriau būti su kuo nors. Tik tą dieną – nepraleidau progos sušlapti!“

